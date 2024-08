Génesis insurreccional en la Argentina: La Correspondencia que Perón mantuvo con su delegado personal John William Cooke

Daniel Alvarez Soza

“Ese mismo día, el 11 de junio, en la Casa de Gobierno, el Presidente había reunido a su gabinete para tratar el tema de la Seguridad Nacional, a la luz de los sucesivos atentados que se habían producido por aniversario del levantamiento peronista del General Valle en 1956”.

“Días después en una carta cuya fecha no podemos precisar (sic), pero que de su texto se desprende que es posterior a la que acabamos de referir, Cooke menciona la necesidad de crecer orgánicamente, perfeccionando el sistema de todo el aparato peronista lo que le permitirá establecer rumbos de acción, dirigidos a alcanzar el objetivo común. No debe pretenderse dice él “…un perfecto aparato de relojería, pero sí una organización que cumpla su finalidad con el mínimo posible de errores dadas las condiciones reales” (21).

“En esta inteligencia compara al peronismo en función de su dimensión numérica con el partido comunista -obviamente se refiere al argentino- y dice: “Un partido como el comunista, por ejemplo, completamente organizado, disciplinado, y donde las jerarquías están estructuradas perfectamente, y hacer hoy lo contrario de lo que dijo ayer. Pero un mastodonte como el peronismo debe limitarse a un menor potencial de maniobras tácticas. El comunismo puede actuar como una ardilla, pero nosotros debemos partir de la base de que somos como un elefante” (22).

“El 21 de Junio de 1957, Perón designa a Cooke: “Jefe de la División Operaciones del Comando Superior Peronistas”. En dicha designación puede leerse: “…con la misión de conducir todo lo que se refiere a la insurrección, la organización, dotación y preparación para las acciones que necesitamos realizar para el cumplimiento de nuestra misión y la realización de nuestros objetivos” (23).

“En ejercicio de tales funciones, le indica: “Si usted, desde allí conduce todo lo referente a la resistencia, organización y preparación de las fuerzas y prepara desde ya las acciones que permitan estar en condiciones de accionar cuando la ocasión se presente, yo podré hacerle llegar las armas y los explosivos necesarios, como asimismo los medios económicos indispensables para ayudar a los Comandos de Exiliados y al interior del país con los fondos necesarios. Por otra parte, me será posible

entablar las mejores negociaciones para ir creando la mejor situación internacional a nuestro futuro movimiento y hasta conseguir quizá la ayuda inmediata” (24).

“El 19 de Julio de ese año, Arturo Frondizi formula una seria acusación contra el gobierno provisional, concretamente la causa de fraguar documentación y mensajes de Juan Domingo Perón para que, valiéndose de ellos, el gobierno pueda imputarle al ex presidente, una supuesta voluntad subversiva”.

“Para Agosto de 1957 las condiciones según Perón siguen siendo inoportunas para provocar el estallido programado, no obstante lo cual, va a insistir en que resulta imprescindible mantener unidas las bases del Movimiento y su fidelidad para las Directivas e Instrucciones y aquí del texto de esta carta fechada el 5 de agosto de 1957, podemos reiterar nuestra posición en cuanto a que aquellas directivas habían sido impartidas mucho antes de que se produjese el ya tan comentado levantamiento del 9 de junio de 1956”.

“Perón como decíamos, insiste en esta carta en la necesidad de mantener aquella unidad y fidelidad, pero reitera también que el momento no es oportuno, dice en ella refiriéndose a las Instrucciones y Directivas: “Referente a la orientación que creo debemos seguir en la idea estratégica trazada no puede variar por ahora: “Directivas generales para todos los peronistas”: Misión …a) Luchar con la tiranía mediante la resistencia civil para desgastarla, entre tanto se organizan nuestras fuerzas en la clandestinidad, para luego proceder a la paralización del país y a la toma del poder en cualquier forma, incluso provocando el caos. b) Previendo todos los casos, por si lo anterior no pudiera realizarse, mantener las organizaciones de nuestra masa cada día con más cohesión y perfección orgánica para que, mediante su persistente acción política, se pueda llegar al gobierno y desde allí accionar hacia nuestros objetivos”. “Estos que fue escrito hace ya casi dos años (septiembre-octubre de 1955) nos ha llevado a la actual situación que juzgo bastante conveniente para los fines fijados, por eso no creo que convenga sino mantenerla, teniendo en cuenta que si bien hay que asegurar la continuidad operativa en su misión inalterable, en cambio hay que adaptar las formas tácticas a las necesidades de la conducción. Dentro de nuestra misión inalterable hay que obrar tácticamente en forma de neutralizar obstáculos, vencer dificultades y aprovechar situaciones favorables, que posibiliten la mejor realización de la misión. No vaya a creer que, por ser autor del plan seguido, estoy aferrado a él de manera absoluta, sino que creo que aún sigue siendo lo más eficaz que podemos hacer, como las circunstancias anteriores han demostrado que era también lo más conveniente. Por otra parte, con el objetivo invariable, la directiva es lo suficientemente amplia como para poder evolucionar dentro de ella con absoluta libertad” (25).

Dice luego: “Aún tenemos siete meses por delante antes que una circunstancia decisiva se presente. En ese interrogante (interregno) pueden producirse muchas cosas, y de éstas, las más favorables para nosotros, porque la dictadura ya tiene poco que hacer para componerse, en tanto nosotros tenemos infinitos recursos para descomponerla cada día más. En ese espacio de tiempo veremos de provocar las mejores condiciones para paralizar el país y realizar las demás acciones previstas en las “Instrucciones generales para los dirigentes” en busca de una decisión, sin dejarnos desviar de nuestra verdadera misión por las eventualidades de la lucha o los objetivos secundarias que puedan presentarse en el curso de la misma. La misión y los objetivos deben guiarnos como la “estrella polar”.

Dice para terminar: “… Evitando más menciones, podemos decir que las actuales circunstancias lejos de haber empeorado la situación, la han mejorado sensiblemente para nosotros. De ello se infiere la necesidad de seguir adelante en la línea indicada. Trataremos de paralizar el país en estos siete meses (Está especulando con las próximas elecciones presidenciales el 23/2/1958) y prepararemos las demás acciones previstas para realizar simultáneamente con esta paralización. Si las circunstancias no nos fueran propicias para realizar lo que prevemos, nada se habrá perdido con intentarlo, desde que aun realizadas las elecciones generales y colocado en el gobierno un hombre del continuismo, no nos quedará más remedio que seguir con la resistencia y la lucha hasta terminar con él. En esto, como antes digo, podrán variar las formas de ejecución, pero el objetivo no cambia” (26).

“Para mediados de Agosto, simultáneamente con el acuerdo de Aramburu, de que entregaría el mando 11/05/58, Cooke ha terminado de elaborar un plan de acción, complementario de las Directivas e Instrucciones de Perón y con fecha 28 de Agosto de 1957, pone en conocimiento de aquél, esta planificación y sus objetivos, allí no obstante reconocer que las condiciones para el terrorismo no están dadas e ello justificaría la suspensión momentánea de tales actividades, le dice: “…Le explico el plan de acción a seguir de inmediato y que ya está en marcha… T. El Compañero JT, del Comando autónomo de Bolivia me solicitó autorización para ir a nuestro país. Es un experto en dinamita, autor del manual de manejo y transporte de explosivos que hicimos circular… Y está muy preocupado por las bombas que estallan prematuramente, o hieren al que las coloca. De es hace como 20 días. Le di la autorización, aunque el terrorismo, tal como se venía practicando, tal vez no sea conveniente por un tiempo...” (27).

Entrando de lleno en el informe general, le dice:

“Informe general y plan de acción… IV Objetivos. A la insurrección general”

Condiciones objetivas.

Nivel del revolucionarismo popular.

Descomposición de nuestros enemigos.

El Momento de la Insurrección.

Sabotaje y provocación.

Vinculaciones militares.

“Nuestro dispositivo de combate y la nueva etapa”

“Desde septiembre de 1955, la rebeldía del peronismo se expresó en las formas más diversas, desde el activismo terrorista, hasta la protesta pasiva, desde la huelga hasta el sufragio. Que el Grupo de Ocupación aún continúe en el Gobierno no autoriza a desconocer la potencialidad de esa resistencia, cuyo primer mérito está dado por el fracaso de los intentos para disgregarnos mediante la propaganda, la fuerza o el halago. Tampoco es ilícito concluir que existe correlación entre el éxito de la Intransigencia y la eficacia de su organización combatiente. Es evidente la desproporción entre el gigantesco aparato represivo y nuestros inconexos mecanismos clandestinos. Pero nadie dijo que nuestra política insurreccional contemplase la posibilidad de un triunfo de éstos sobre aquél: eso sería lo mismo que enfrentar en campo abierto un ejército regular con un cuerpo de guerrilla. Para juzgar los valores de nuestra Organización debemos ver hasta qué punto ha cumplido con su misión de hostigar a la Tiranía, alimentar con hechos heroicos el fervor de la masa peronista y difundir las consignas directrices del Movimiento. Y a ese respecto los hechos dan sobrado testimonio de la valentía y capacidad de los miles de hombres y mujeres que arriesgaron durante casi dos años su libertad y su vida para cumplir las exigencias del Movimiento Nacional-Libertador en esa primera y difícil etapa”.

“El desempeño de la Organización Clandestina fue óptima, considerando las condiciones en que debió desenvolverse, que restringían sus objetivos inmediatos y lo enfrentaban con un sistema policíaco que incluye todo los recursos del Estado y los efectivos de las Fuerzas Armadas” (28).

“Terminado este informe general y plan de acción, que incluye un análisis pormenorizado de la situación del movimiento y de la política llevada a cabo por el gobierno nacional, Cooke avanza sobre las conclusiones, de las que rescatamos estas por ser las más conducentes. En la primera dice: “…El peronismo se fortaleció durante dos años de persecuciones. El infortunio lo depuró, le permitió crear una mística de combate y una dinámica revolucionaria tendida hacia la tarea insurreccional.” Y la segunda: “…Los Comandos clandestinos han cumplido sus funciones y siguen siendo la base real de la resistencia. Deben ser ampliados y coordinados para que estén en condiciones de cumplir acciones de mayor envergadura” (29).

