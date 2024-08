¿Siguen las “vacantes”?

La periodista dialogaba con la informante cercana al ámbito del gobierno provincial, quien opinaba sobre el presente de la delegación local del gobierno de Córdoba.

Periodista: Lo hablamos hace un tiempo y no he escuchado mucho más pero, ¿se sabe algo de las delegaciones del Cívico? Al menos en algunas áreas.

Informante: Hay lugares que fueron ratificados desde diciembre del año pasado, como el de Adriana Oviedo (delegada de la secretaría de la Mujer y titular de Polo local). También sé que estaban otros nombres como el de Sergio Fioretti en Defensa del Consumidor. Pero mucho más no le sé decir.

P: Lo pregunto porque siempre se daba por sentado que, una vez que se acomodara un poco el Ejecutivo Municipal, podía verse algún que otro movimiento en el Cívico.

I: Lo sé y puede que aún ocurra. No escapa a ninguno de nosotros cuáles son los nombres del llamosismoque quedaron afuera de la gestión y todavía no se les conoce destino. Nombres como el de Mauricio Dova o el schiarettista Marcelo Bressán. Tampoco podemos dejar afuera el tema del timing. Con Llamosas se podía entender porque fue intendente y el propio gobernador había dicho en sus últimas visitas a Río Cuarto que lo esperaba para formar parte del equipo. Ahora, el resto de los nombramientos que pueda haber, no sé en qué momento sería oportuno darlos a conocer. No lo digo por nadie en especial, son tiempos en los que es muy difícil saber cuándo dar a conocer estas cosas.

P: Coincido. Y creo que, salvo algunas áreas puntuales que tienen a sus delegados, se nota que la referencia local del gobierno provincial está mucho más centralizada en el director del Cívico (Julián Oberti) y el propio Llamosas.

I: Sí, ellos están siendo casi los únicos voceros locales del Panal.

Vecinalismo d.T.

El periodista conversaba con su informante en el oficialismo sobre las actividades que el intendente Guillermo De Rivas llevó adelante junto a dirigentes por el día del vecinalismo.

Periodista: Veo que fue la semana del vecinalismo. Reconocimiento en la Municipalidad, festejo con cena show, muchas palabras elogiosas del nuevo intendente…

Informante: La verdad que sí. Estaban contentos los vecinalistas por este reconocimiento.

P: Imagino que esta movida tiene un valor político.

I: Ni lo dude. Son actores más que importantes para hacer lo que se quiere hacer desde el Gobierno. Toda esa presencia territorial suma más que nunca.

P: ¿Se piensa diferente el plan de trabajo con ellos?

I: Definitivamente. No sé si lo ha escuchado, pero algunos dicen que hay una era a. T y otra d. T. Antes de Teresita Díaz y después.

P: No lo escuché, pero lo supuse. Si bien su muerte fue un golpe para el sector, ella venía dominando la escena desde hace décadas.

I: Sí. Podría decirse que fue la que comenzó con todo esto, junto a otros dirigentes. Pero estamos en otra época y los que quedan buscan hacer las cosas diferentes. En la clase política opinan que va a ser un poco más fácil lidiar con el vecinalismo. De hecho, no sé si el intendente (Guillermo De Rivas) mantenía una buena relación con ella...

P: ¿Qué me quiere decir?

I: Nada en particular, solo que ahora hay otros dirigentes que pueden vincularse mejor con el intendente de lo que hubiera hecho Teresa, quizá. Había algo de distancia, porque ella había jugado políticamente para otros candidatos y hasta públicamente lo exponía cuando era secretario de Gobierno. Los dos de Banda Norte, quizá metidos en una batalla por el caudillaje. No recuerdo que haya habido referencia de Guillermo en la campaña, cuando ella falleció a pocos días de las elecciones. Y ahora, por lo que me dicen, tampoco hubo homenaje ni recuerdo grande. Se la mencionó, pero no fue una fecha dedicada a su memoria. Hay gente que esperaba más el jueves en la Muni, pero fue lo que fue. No creo que haya rencores del intendente, pero ahora el laburo del vecinalismo corresponde a otros nombres.

Más multas

Tras la última sesión del Concejo Deliberante, el periodista dialogaba con el dirigente radical sobre una de las iniciativas aprobadas: agentes a cargo del estacionamiento medido en parquímetros también podrán labrar multas de tránsito.

Periodista: ¿Es cierto que ahora los agentes de Desarrollo del Sur ahora también pueden labrar multas?

Dirigente: Ya no saben qué hacer para recaudar (risas). Bueno, fuera de chiste, creo que es una buena alternativa para ordenar un poco el lío que es el tránsito. En su momento se hacía, pero fue mutando porque se dieron cuenta de que la gente no hacía más que putearlos. Veremos si les aguanta el cuero para bancarse el rechazo de una parte de la gente que los va a correr por el lado de que solo quieren hacer caja.

P: Bueno, pero siempre es así. El tema es, ¿se viene una avalancha de multas? Por lo que veo, el centro siempre está complicado con esto.

D: Seguro. Y así vendrá también la avalancha de reclamos. Antes que hacer nada, lo mejor es hacer alguito. Pero vamos a ver si les sale o si le dan la razón a la gente.

P: Y, entonces, ¿qué explicaron que se va a hacer?

D: Básicamente, multarlo si se estaciona frente a garages o en doble fila, cosa que antes no se podía desde Desarrollo del Sur. Les sacaron las ataduras a los agentes (risas).

Libertarios en el territorio

La periodista recibía un mensaje del dirigente político, quien le comentaba de una actividad que realizaron desde La Libertad Avanza Río Cuarto en el marco del Día del Niño junto al centro de Jubilados San Martín.

Dirigente: ¿Le digo algo que me sorprendió para bien? Ver el video de un festejo del día del niño en un barrio de la ciudad y que sea una actividad impulsada por los libertarios.

Periodista: Me parece que lo vi. Están organizándose en varios sentidos, juntando afiliados también. Banco la pata social también en este contexto.

D: No debiera sorprender pero lo valoro. Aún estando en las antípodas del gobierno que defienden y desconozco quienes integran este armado pero banco mucho porque me hace valorar el rol de la juventud en este tipo de actividades. Que haya gente que se involucre, siempre es para destacar. Después podemos debatir qué políticas del gobierno que defienden están profundizando la situación. Pero hoy estoy de buen humor, no quiero pegarles (risas).

P: Esto no deja de ser parte también del crecimiento territorial que buscan tener.

D: No sé si tienen algún referente fuerte acá porque la banca libertaria del Concejo no es de la estructura de La Libertad Avanza. Pero este tipo de acciones seguro que los ayuda a visibilizarse y es una muestra más de que la política es en el territorio y no solo con videos de Tik Tok como dicen algunos.