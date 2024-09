Crisis interna en el STM: desafectaron a la secretaria adjunta

Por Julieta Fernández

“Quedé desafectada del gremio por decisión de los pocos integrantes que quedan del Consejo Directivo”, publicó la ex secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Municipales en sus redes sociales. Se trata de Cecilia Ferreyra, quien formó parte de la agrupación Municipales Autoconvocados que llevó a la actual secretaria general, Jorgelina Fernández, como candidata a conducir el Sindicato en 2022. La agrupación logró destronar a Walter Carranza, quien había estado casi 20 años al frente del gremio.

En la resolución -publicada por Ferreyra-, se leen los argumentos que citan el artículo 14 del estatuto municipal que contempla entre los motivos de suspensión: la violación de los estatutos sociales, reglamentos o resoluciones que se dicten por asamblea; defraudación al sindicato y al uso indebido e inmoral de las facilidades conferidas; no cumplir con las disposiciones sindicales y no respetar los acuerdos de trabajo; y la comisión de faltas graves, que a consideración del Consejo Directivo afectaran la buena marcha de la organización o la estabilidad del sindicato y/o sus miembros.

Según se lee en el fragmento de la resolución, el Consejo Directivo resolvió suspender a Ferreyra por 24 meses de su cargo (desde el 13 de agosto pasado) y, como tal, suspender sus beneficios sindicales durante ese período. Además, en el segundo artículo de la resolución se procede a desafectarla del cargo de secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Según pudo saber Alfil, a la ex secretaria adjunta le habrían quitado la licencia gremial en el mes de marzo pero no renunció a su cargo dentro de la comisión directiva del sindicato. Esto podría haber motivado la decisión de sancionarla y plantear su desafectación en las últimas semanas. Por otra parte, fuentes allegadas al sindicato manifestaron que cerca de 10 trabajadores habrían dejado de integrar el Consejo Directivo (por voluntad propia) a raíz de desacuerdos con la conducción del gremio. Según plantearon a este medio, habría discusiones que no pasaban por el Consejo y calificaron a la actual comisión directiva de “autoritaria” y que las decisiones se tomarían entre “unos pocos miembros del Consejo”.

Por otro lado, ex integrantes de la comisión aseguraron a Alfil que “hay áreas que ya no se visitan y delegados que no fueron elegidos por sus compañeros”. Estas razones habrían llevado a diferencias internas dentro de la comisión que decantaron en la renuncia de integrantes del Consejo Directivo en los últimos meses y la reciente desafectación de Cecilia Ferreyra, quien se desempeñó como secretaria adjunta.

El pedido de desafectación a Ferreyra se dio en una fecha crucial para el sindicato. A mediados de agosto, el gremio conducido por Jorgelina Fernández llevó a cabo asambleas en el Palacio Municipal para pedir la recontratación de los trabajadores despedidos (la semana pasada se dio a conocer la reincorporación de 16 de ellos). “Había compañeros que pidieron una medida de fuerza más contundente pero hicieron todo para evitar un paro”, señaló un dirigente gremial opositor a Alfil.

El descontento con la medida de fuerza, considerada como insuficiente en dichas circunstancias, habría ensanchado las diferencias dentro de la comisión directiva. Desde la Lista Azul, espacio opositor a la conducción del sindicato, publicaron el siguiente mensaje: “¿Volvieron todos los contratados? ¿O arreglaron con el Ejecutivo quienes volvían y quienes no?” y acusaron de “traidores” a la comisión directiva.