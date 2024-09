La profundidad del amor J.C. Maraddón Cultura 02 de septiembre de 2024

No puede ser casual que el director Yorgos Lanthimos, quien el año pasado sorprendió con “Poor Things”, ponga a una de sus actrices a cantar “How Deep Is Your Love” de los Bee Gees en uno de los tres episodios que conforman “Kinds of Kindness” (Tipos de gentileza), su más reciente película.