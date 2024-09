Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Bomba desactivada

La periodista dialogaba con el informante oficialista sobre la cancelación de la deuda que mantenía la Provincia con la empresa de transporte en concepto del BAM, BOS y BSC.

Informante: El intendente apagó el incendio del transporte La Provincia mandó la plata y se canceló lo que había planteado la SAT de suspender los beneficios este lunes.

Periodista: Hasta el jueves, no estaban muy contentos desde la empresa. Decían que la Muni sabía “hace rato” sobre esta deuda. Es más, que la Provincia últimamente adeudaba dos meses y medio pero que desde enero a julio no habían cobrado nada vinculado a esos beneficios.

I: Tampoco tuvieron drama en admitir que lo electoral influyó un poco en el clima de paz. La empresa no pidió aumentar el boleto hasta hace muy poco. Igual, más allá de que entiendo el enojo de la empresa, la Muni ya viene desactivando varias bombas. Lo de la deuda de la SUBE fue hace un mes.

P: Para ser precisos, hubo tres días sin el beneficio.

I: Bueno, con un fin de semana de por medio, que supone menos gente usando el servicio pero bueno. Mi punto es que algunas expresiones no cayeron bien en la Muni. Esto de que el gobierno sabía “hace tiempo” de esta deuda y que se esperó hasta último momento para gestionar. Y puedo entender por qué. Entre Nación que les soltó la mano y la Provincia que tenía pagos atrasados, nadie puede negar que el Municipio está siendo un eslabón importante en el sostenimiento del servicio.

P: Bueno, si fue así, esos trapos se lavaron “en casa”. No vi que se haya polemizado mucho por el lado del Municipio.

I: No era necesario. Se hizo lo que estaba a nuestro alcance para agilizar la gestión y los fondos llegaron.

La Autovía “avanza bien”

El periodista recibía el mensaje de un informante, integrante del oficialismo provincial, quien le compartía algunos detalles de la obra que lleva a cabo Nación en la Autovía Río Cuarto-Holmberg.

Informante: Tanto dijeron de la Autovía cuando hay polémica, pero nada cuando se empiezan a ver los avances…

Periodista: ¿Eso es un palito contra nosotros?

I: (Risas) No se sienta tocado. Lo que digo es que capaz no tiene tanta prensa la obra cuando están a tan poquito de terminarla. Se confirmó el otro día que la autovía ya tiene un 85 por ciento de avance. Se están haciendo los nudos viales y el tramo del cruce con la A-005. Me parece que es una excelente noticia.

P: ¡Obvio! Que Nación cumpla los compromisos de obra pública cuando se habían declarado en contra, siempre es una buena noticia.

I: Eso seguro. Aparte, hay tranquilidad porque no falta mucho para terminarla y, si por alguna razón se hacen los tontos y dejan de mandar los fondos, tenemos un gobernador (Martín Llaryora) listo para ponerse al frente.

P: Los vecinos deben estar contentos…

I: Por supuesto. Miles pasan por ahí para ir a sus trabajos de una ciudad a otra, todos los días. Mucha gente ha sufrido por accidentes en el tramo y mucho tiempo ha pasado hasta que se cumplió lo prometido. Todo es buena noticia.

P: ¿Se termina antes de lo pensado?

I: No sé, pero va avanzando a muy buen ritmo. Está proyectado su final para el año que viene, pero capaz que el Gobierno nacional puede utilizar esta obra para que diciembre no les sea tan pesado con la opinión pública. Imagino funcionarios llegando a cortar la cinta y jactarse de que el Gobierno de Alberto Fernández no cumplió lo prometido, pero ellos sí.

P: ¿Y el presidente? ¿Lo ve viniendo a inaugurar esto?

I: Sería contradictorio con lo que viene planteando respecto al uso de fondos públicos para estas obras. Pero, como viene la mano, no le cuesta nada cambiar de parecer para posar como héroe salvador de vidas en las rutas argentinas. No descartemos que empiece a cortar un par de cintas…

Baja recaudación

El dirigente político de la región dialogaba con el periodista sobre la situación expresada por los intendentes del sur en torno a las cuentas en cada uno de sus municipios.

Dirigente: No sé si vio, pero vino el ministro de Economía de la Provincia (Guillermo Acosta) a firmar acuerdos por el CIDI con unos 25 intendentes del sur. Fue una buena acción del Gobierno, pero creo que se fueron preocupados con el panorama que le trazaron los jefes municipales.

Periodista: ¿Por qué cuestión?

D: La recaudación. Está bajísima, peor que nunca. Hay localidades donde los contribuyentes vienen postergando las cuentas y han juntado apenas el 15 o el 20 por ciento apenas. Eso fue en el último mes.

P: Era de esperarse, ¿no?

D: Sí, pero no sé si en esos valores. Creo que la única razón por la que todavía no andan insultando a Nación es porque el Gobierno provincial los está acompañando en lo que pueden, pero no sé cuánto más lo pueden aguantar. Si la crisis sigue golpeando duro el bolsillo de los vecinos, no hay chance de que mejoren las cuentas. En los pueblos más chicos por ahí la cuestión es más fácil de resolver porque no tienen las mismas demandas que las ciudades grandes como Río Cuarto, pero si se profundiza no se salva nadie. Como le digo, hasta el momento, nadie se anima a culpar por esto al Gobierno nacional. Por ahora…

EMOS: ¿Cambio de modelo?

El informante compartía las declaraciones del titular del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias, Ricardo Tosto, al programa radial Poster Central. Allí, el dirigente planteó la necesidad de eficientizar el ente.

Informante: Imagínese la situación dura que atraviesa el EMOS que los sindicatos terminaron simpatizando con la nueva conducción, que tiene un perfil bastante empresarial.

Periodista: Cuando nombraron a (Juan José) Oses como presidente, dijeron que se venían cambios. Ojo, por más que sea empresario, Oses no deja de ser peronista.

I: Igual, es una cuestión que no se le puede achacar solo a la gestión anterior. La benevolencia hacia muchos morosos que, aún pudiendo pagar, no lo hacen. Creo que los sindicatos que nuclean a los trabajadores del Municipio están hablando más de esto. De no tenerle miedo a hablar de eficiencia para derribar prejuicios sobre el Estado municipal.

P: Bueno, si eso pasa, será un hecho importante para el ente.

I: Basta con chusmear alguna boleta de las que llegan a los country para indignarse. Cuando uno lo piensa, tiene todo el sentido que los sindicatos respalden una posible reestructuración del ente si eso implica hacer pagar más a quienes más tienen. Es un tema en el que nadie quiso tomar el toro por las astas, hasta ahora.