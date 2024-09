Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Escrache por la licencia

El informante llegaba a la periodista para compartirle una publicación en la que una empleada municipal señala a la ex concejala radical, Mariana Giorgetti.

Informante: Mire esto que me acaban de pasar. Una publicación de una empleada municipal que relata una situación muy incómoda. Dice que, en el CGM de Banda Norte, la ex concejala Giorgetti habría ido a hacer un trámite de la licencia de conducir. Como no se la daban, supuestamente habría querido “chapear” con que tenía contactos.

Periodista: Ahí estoy leyendo el post, ¿no le daban la licencia porque tendría una multa o entendí mal?

I: Claro. Dicen que la multa sería por haber circulado con la licencia vencida. Por lo que dice la empleada, habría sido fuerte la cosa. Incluso habla de insultos y amenazas. Obvio, le sugiero que averigüe bien pero no es una situación grata la que se describe. Por otro lado, no le niego que hay un par de radicales de la ciudad que se han frotado las manos al ver esto.

P: Supongo por dónde viene, a ver…

I: Más allá de que la ex concejala es mestrista y, por ende, no es de la misma línea que buena parte de los radicales locales, varios están compartieron el posteo en Whatsapp. Dicen que quizás la ex edil estaba enojada por no ser candidata a defensora del pueblo y hay alguna que otra chicana sobre la licencia de conducir. Sobre si puede, justamente, conducir el comité.

P: Veo que la unidad de la UCR es claramente una pantalla…

I: Estas cosas siempre van a existir y más entre radicales (risas).

“Una tras otra”

Al cierre de esta edición, el dirigente se contactó con la periodista para transmitirle su opinión a raíz de hechos de violencia e inseguridad que acontecieron durante el fin de semana en la ciudad.

Dirigente: ¡Una locura todo lo que se vio este fin de semana! Una tras otra. Un joven baleado en pleno macrocentro y un niño apuñalado por otro niño en la canchita de fútbol de barrio San Martín. Se nos está yendo todo de las manos y no estamos a la altura de las circunstancias como sociedad. Ni hablar de los que están en lugares de decisión que solo compartieron videítos y fotos en la expo de la Sociedad Rural.

Periodista: Comparto. No sé si se habrán pronunciado las autoridades municipales pero hasta ahora (por ayer) no vi nada.

D: Ojo, sé que un tweet o un posteo de Instagram no resuelve nada pero al menos indicaría que no se hace la vista gorda. Espero que al menos se esté accionando como corresponde. Sí, la inseguridad no es un tema sencillo pero este gobierno ganó una elección y puso a la seguridad en el centro de su campaña, ponderaron el rol de la guardia urbana local. Bueno, hay que darle un mínimo gesto a la ciudadanía.