Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández









Definiciones gremiales

El periodista dialogaba con su informante en los círculos del sindicalismo local, buscando información sobre un plenario de la Confederación General del Trabajo en Río Cuarto.

Periodista: Che, ¿se hizo o no la reunión de la CGT Río Cuarto? Necesito data.

Informante: Se hizo. El viernes pasado a la mañana se juntaron todos en la sede del SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados). Estuvieron todos…creo.

P: ¿Y se definió algo puntual o solo pasaron inventario (risas)?

I: Fue una vuelta al trabajo, porque no se juntaban desde antes de las elecciones municipales. Había muchas cosas pendientes, pero fue tranquila. Lo que puedo decirle es que el miércoles habrá movilización en apoyo a los jubilados, en vísperas del tratamiento del veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria.

P: ¿Y alguna perlita?

I: Quedó confirmada la nueva dinámica del poder en el triunvirato. Ricardo Tosto llevó la batuta del encuentro. Ariel Peralta, sabiéndose un poco cuestionado, se limitó a decirle a los sindicatos que se ponía a disposición desde la Municipalidad para trabajar junto a todos. Se fue antes de lo esperado. Tenía otro compromiso.

P: Mire usted. ¿Algo más?

I: La semana arrancó con ruido en algunos sectores. Dicen que salió la resolución que confirma el nombramiento de Julieta Paglialunga como coordinadora de Empleo.

P: ¿En serio? Hace un mes me lo llegaron a negar.

I: Bueno. Ahora está en los papeles. Difícil de negar. No digo que sea una mala incorporación, pero hay dirigentes que andan tirando mala onda porque ella es del SEP (Sindicato de Empleados Públicos) y afirman que va a tener problemas para trabajar en la gestión de la Municipalidad que más cerca está del gobernador Martín Llaryora mientras defiende a los laburantes cuando se quejen de la gestión provincial.









El choque del móvil

La periodista recibía un mensaje del informante, quien le compartía una imagen publica por el sitio El Observador en el que se ven dos vehículos colisionados, uno de ellos perteneciente a la Guardia Urbana Local.

Informante: ¿Me parece o no se habló mucho del choque del móvil de la guardia urbana? Igual, pasaron tantas cosas el fin de semana que por ahí pasó desapercibido.

Periodista: Me llegó la imagen pero no pude saber mucho, ¿usted qué sabe?

I: Fue en la madrugada del domingo en Banda Norte. Nadie dice que no puedan ocurrir estas cosas, pero claramente se espera que un agente de la guardia conduzca con prudencia.Sobre todo si el choque fue a un vehículo que estaba estacionado y había ocupantes en el auto. Esa es la información que se sabe hasta ahora.

P: No es un hecho menor. Quiero creer que pasó algo desapercibido en un fin de semana con hechos de violencia e inseguridad. Al menos no hubo consecuencias graves, tengo entendido.

I: Se dice que una persona tuvo que ser trasladada al hospital pero no me consta que hayan sido heridas de gravedad. El punto es que no vi que se hablara de esto y me parecería bueno que les llegara la información. No voy a generalizar y criticar a la guardia urbana por este hecho en particular pero en las redes sociales vi mucha gente indignada por este hecho.