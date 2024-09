Enroque corto Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

¿”Para cumplir”?

La periodista dialogaba con el informante, cercano a las filas del delasotismo, para consultarle sobre el acto que se llevó a cabo en la rotonda Wittouck a seis años del fallecimiento de José Manuel de la Sota.

Informante: No fue algo solo de La Militante aunque, por supuesto, la mayoría eran de esa agrupación o muy cercanos a Adriana Nazario. Lo que es una lástima porque la invitación era abierta a todos y me parece que debiera haber un consenso en algo: la figura de José trasciende cualquier aspereza o enojo que pueda haber quedado de la elección municipal.

Periodista: ¿Faltaron presencias importantes?

I: Si vamos a lo orgánico del partido, sí. Al menos el ex intendente y presidente de PJ (Juan Manuel Llamosas) no estuvo. Tampoco el intendente De Rivas. Sí estuvo el ex intendente Alberto Cantero.

P: Justo vi que Llamosas subió una foto. Algunos dirigentes también compartieron algunas historias en Instagram.

I: ¿Le digo mi impresión? Mucho posteo de compromiso. Muy impersonales los mensajes en algunos casos. Claro que no todos tuvieron la oportunidad de conocerlo a José pero algunos sí y varios de ellos le deben mucho. Aún así, tuvieron mensajes muy escuetos y que parecían hechos como “para cumplir”.

P: Fuera de eso, fue la reparación de Nazario después de la elección. ¿Habrá sido esa la razón por la que no fueron algunos?

I: Quizás. Pero el homenaje, si realmente lo sentían, tenía que estar más allá de todo eso. Además, tampoco vi que el partido convocara a alguna actividad por otro lado. No hubiese sido lo ideal, pero hubiese demostrado algo de interés. Como le dije, noté mucha foto o posteo por compromiso a la figura más importante que ha tenido el cordobesismo, que hizo muchísimo por Río Cuarto y que además vivió sus últimos años en esta ciudad. No se puede ver de otra manera y habla mal de buena parte de la dirigencia peronista de Río Cuarto.

¿Se quebró la Asociación?

El informante dentro de la comunidad universitaria local llegaba al periodista con información acerca del actual estado de la Asociación Gremial Docente.

Informante: ¿Vio que son días donde los docentes universitarios deberían estar todos unidos por el reclamo salarial y contra el desfinanciamiento que promueve el gobierno de Javier Milei? Bueno, va a estar difícil ir contra algo si no se puede estar en comunión ni siquiera entre los que buscan lo mismo.

Periodista: ¿A qué se refiere?

I: Que se rompió el gremio de docentes universitarios. Es algo que está en pleno desarrollo, pero me confirmaron que se abrió el GUDI, que es la gente de FEDUN. Son gente que en su momento militó candidaturas a nivel provincial del kirchnerismo de Gabriela Estévez y ahora se fueron sin dar muchas explicaciones. Nadie sabe muy bien qué se traen entre manos, pero cayó muy mal en un escenario que hay que demostrar unidad y fortaleza.

P: ¿Y hubo repercusiones?

I: Después fíjese en las redes de los directivos principales de AGD. Le leo una, de Florencia Granato (secretaria general). “La vida siempre da oportunidades para separar la paja del trigo”, escribió. Igual, así como esa hay varias y hasta más duras. Están muy calientes y acusan a los del GUDI de haber cerrado algo por fuera, vaya a saber con quién y para qué. Me los tildan de “entreguistas”, así que está bastante jodido el tema. Esta semana se destapa la olla, seguro.

UNRC: Nueva incorporación al rectorado

El informante del ámbito universitario le comentaba a la periodista sobre el nuevo rol de la ex decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Marcela Daniele.

Informante: Le paso un datito. Hace unos días asumió la nueva secretaria de Planeamiento y Relaciones Institucionales. Bueno, nueva en su rol porque es alguien que ya tiene trayecto en la Universidad. Marcela Daniele.

Periodista: La ex decana de Exactas, ¿no?

I: Así es. Fue vicedecana cuando Rovera era decana de la facultad y después la reemplazó cuando Rovera fue electa rectora. Ahora que Rosendo Liboa es decano de Agronomía y Veterinaria, tuvo que dejar la secretaría de Planeamiento del rectorado. Ahí entró Daniele.