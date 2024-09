Presupuesto: Milei embistió al Congreso; equilibrio fiscal y ultimátum a los gobernadores

Por Felipe Osman

Javier Milei eligió el prime time televisivo para montar un nuevo show en el Congreso, ante una fracción de la Asamblea Legislativa. Buena parte de los diputados y senadores de la oposición prefirieron faltar a la cita, alertando lo obvio: tal como sucedió durante la apertura de sesiones ordinarias, el 1 de marzo, habría una puesta en escena en la que el presidente se dirigiría directamente a la ciudadanía y le ofrecería, como homenaje, el agravio de “la casta”.

La puntual visita del presidente se dio, además, en un contexto de tensiones, después de que el oficialismo ganara y perdiera distintas batallas. En la columna del haber, el triunfo del veto a la reforma jubilatoria de la UCR (que cayó con fuego amigo radical), y la sanción de la boleta única. En el debe, la caída del DNU que otorgó 100.000 millones de pesos extra en fondos reservados para la SIDE y la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario. Entre los daños colaterales, otro monumental cimbronazo para el radicalismo, que quizá deberíamos computar entre los triunfos del presidente.

Poco se pudo saber, en la previa, de los ejes centrales que orientarían el discurso del libertario. Sin embargo, las usinas de tuiteros libertarios ya adelantaban algunos puntos: el equilibrio fiscal como máxima innegociable, un homenaje a los diputados y senadores que se mantuvieron alineados con el Gobierno Nacional durante los debates legislativos, y perspectiva de que el “León” activara una nueva fase de su programa económico: el inicio de las privatizaciones.

Remedando el comienzo de Panic Show, la canción de La Renga que usó durante sus actos de campaña, Milei empezó su presentación con un “Hola a todos”, para luego adelantar, con la tónica épica ya habitual en sus discursos: “Hoy estamos aquí para presentar un proyecto que va a cambiar la historia de nuestro país. Hoy venimos aquí a ponerle un ‘cepo’ al Estado. Este presupuesto blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Este blindaje fiscal abre una nueva página en nuestra historia. A partir de ahora la Argentina será solvente”.

Tras prologar su alegato, el presidente explicó que él presentaba el presupuesto, en lugar de su ministro de Economía, por dos razones. La primera, por su carácter de economista: “Soy el primer presidente economista de la historia argentina”. La segunda, porque se disponía a proponer un presupuesto “diametralmente opuesto a los demás”, en el que el gasto esté supeditado a los ingresos, y no a la inversa.

“Vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal –apuntó- porque no vamos a ser cómplices de estafar al pueblo argentino (…) el único contexto en el que aceptaremos discutir el aumento de un gasto, es cuando el pedido venga con una explicación de qué partida hay que reducir para cubrirlo. Si no es así, será vetado”.

El presidente siguió, después, detallando los logros de su gestión. Grandilocuente, recordó haber hecho “el ajuste más grande de la historia de la humanidad”, y aseguró que las acusaciones sobre “falta de gestión” de su gabinete tienen como trasfondo ese ajuste.

“No me deja de llamar la atención que dirigentes de todos los colores y banderas nos acusen de no tener gestión. A ellos yo les digo (…) gestionar es haber evitado la hiperinflación que nos dejaron en puerta. Gestionar es sanear el balance del BCRA y desactivar la bomba de deuda que heredamos. Gestionar es reducir el gasto público de la manera en que lo hicimos, en el tiempo que lo hicimos, y sin haber abandonado a los sectores más vulnerables de la sociedad. Gestionar es haber aprobado la reforma legislativa más grande de los últimos cuarenta años con 37 diputados y 6 senadores. Motivo por el cual también agradezco mucho a todos aquellos que nos han acompañado en todas estas sanciones de leyes. Gestionar es echar los 31.000 ñoquis que hemos echado en estos primeros nueve meses. Gestionar es aprobar la boleta única de papel, una bandera de aquellos que hablan de transparencia, pero que poco han hecho por ella. Gestionar es eliminar los intermediarios que lucraban con la pobreza. Gestionar es haber eliminado los piquetes y llevar más de cuatro meses sin cortes de calle en el AMBA. Gestionar es también haber reducido el 75 por ciento de los homicidios en Rosario. Gestionar es remover las infinitas regulaciones que hay en todos los sectores de la economía para facilitarle la vida a los que emprenden y trabajan. Gestionar es recuperar la confianza del sector privado, y que proyecten invertir más de 50.000 M de dólares, como ya han anunciado. En definitiva, gestionar no es administrar el Estado. Gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad”, sentenció.

Después, añadió que el nuevo desafío que afrontaría su gobierno sería consolidar el ajuste realizado. “El gigante desafío persiste, y ahora tenemos que hacer valer el titánico esfuerzo realizado por todos los argentinos y darle sostenibilidad para el futuro. Por eso hemos decidido que parte de nuestro legado sea cambiar para siempre la metodología a través de la cual se elabora el presupuesto. El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero, cuanto gastar, y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuanto tenemos que ahorrar, para ver después cuanto podemos gastar. Por eso estamos proponiendo una regla fiscal inquebrantable, para este presupuesto y para todos los presupuestos que vengan de acá en adelante”.

Avisó que su en su concepción de Estado, lo único fundamenta será “asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones internacionales, y el imperio de la ley”, ya que cualquier otra cuestión “puede resolverse a través del mercado, o es competencia de los gobiernos sub nacionales”.

Después de asegurar haber alcanzado los niveles de libertad económica de países desarrollados, como Alemania, Francia o Italia, “en menos de un año de gestión”, lanzó su ultimátum a los gobernadores.

“A los gobernadores les digo: cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias, en su conjunto, hagan un ajuste adicional de 60.000 M de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes. Los argentinos a lo largo y ancho del país saben perfectamente bien que por cada peso que dejen de gastar las provincias y los municipios se lo podrán devolver en baja de ingresos brutos y otras tasas. Si cumplen con este mandato popular, los argentinos de bien estarán agradecidos. Pero déjenme decir que hay algo que estoy seguro que los argentinos no van a permitir, y es que cuando el Estado nacional elimine o baje un impuesto, ustedes quieran subir los suyos. No va a caminar. Los argentinos son un pueblo rebelde, y cansados de las avivadas de los políticos. Estamos viviendo un momento bisagra de nuestra historia: no los subestimen”, sentenció.