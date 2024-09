Sigue el reclamo de Bomberos: discordia en el Concejo

Por Julieta Fernández

“Bomberos es una institución de toda la ciudad y en esa reunión tenían que estar todas las fuerzas del Concejo”, señalaron desde la Asociación de Bomberos Voluntarios a Alfil, en relación a un encuentro que se había convocado para comienzos de esta semana pero que finalmente no se concretó. La comisión directiva aseguró que no iban a participar de un encuentro en el que no estuviesen presentes los concejales del oficialismo. La reunión habría sido motivada por la preocupación en torno a la situación económica de la institución, que asegura que funcionan con un déficit mensual millonario y apenas pueden pagar los sueldos de los bomberos rentados.

Previamente, la concejala de Primero Río Cuarto, Ana Laura Vasquetto, había manifestado al programa Así son las cosas que no se trataba de desconfianza pero “como cualquier institución que maneja fondos públicos, Bomberos tiene que tener cuentas claras y transparentes”. En relación a esto, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto, David Tonello, señaló que “no hubo malintención” en los dichos de la concejala de la primera minoría y aseguró que la institución no tiene ningún problema en mostrar los números. Cabe recordar que Vasquetto y Tonello también integran la Sociedad Rural local, por lo que el presidente de Bomberos evitó polemizar con el bloque opositor a partir de la “reunión frustrada”.

Por otra parte, desde el oficialismo manifestaron a este medio que no todos los concejales de Hacemos Unidos estaban al tanto del encuentro que había organizado el bloque Primero Río Cuarto. Algunos ediles del PJ también consideraron que la reunión, que habría sido convocada a partir de un grupo de Whatsapp, no había seguido los mecanismos institucionales correspondientes. Según pudo saber Alfil, otro aspecto que tendrían en cuenta desde el bloque derivista es la actualización del monto que recibe la institución que podría impactar en el corto plazo y en la solución que demandan desde Bomberos Voluntarios.

Algunas de las preocupaciones planteadas por la Asociación de Bomberos apuntan a la falta de equidad en los fondos que perciben los distintos cuarteles, independientemente de la cantidad de salidas diarias (actualmente Río Cuarto tiene más de 15 salidas). “Nosotros tenemos las cuentas super claras. Si tenemos 12 bomberos rentados que nos salen cerca de $25 millones y recibimos $8 millones del Municipio, no hay mucha cuenta para sacar. A cualquier ciudadano de a pie que quiera presentarse a Bomberos y pedir los informes, no tenemos problemas en mostrar los números”, dijo Tonello al programa Nada Fake y reflexionó: “No podemos estar mendigando todos los fines de mes si llegó la plata o no”.

Previamente, desde la institución habían manifestado tener la intención de poner en funcionamiento el destacamento de Banda Norte (del que esperaban la última cuota del aporte comprometido por el gobernador Martín Llaryora). La idea era inaugurarlo para noviembre en el marco del Día de la Ciudad. En ese sentido, reclamaron al gobierno provincial por haber asignado tareas administrativas a personal local del ETAC que podría brindar servicios en el futuro destacamento.