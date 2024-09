Legislatura: oficialismo y oposición tuvieron un tenso cruce por juego online

Por Gabriel Silva

En una jornada cargada por los cruces entre el oficialismo y la oposición en torno a varios temas en la agenda parlamentaria que iban desde la adhesión al Rigi hasta la polémica por juego online, #MesaChica, el streaming de Alfil hizo escala por primera vez en exteriores y eligió una de las salas de la Unicameral. Por allí, pasaron referentes de ambos arcos para sostener sus posturas, a medida que concluía una extensa reunión de labor parlamentaria que, incluso, tuvo que contar con un cuarto intermedio.

Un clima caldeado para una sesión que arrancó cerca de las siete de la tarde y con los ánimos crispados, tanto en el peronismo como en la alianza que integran radicales, juecistas, el PRO y aliados como el vecinalismo.

Lo cierto es que, con una sesión que al cierre de esta edición no había concluido, lo más candente se produjo por la intención del arco opositor de insistir con la derogación de las apuestas online en Córdoba y el oficialismo que logró poner en pausa la discusión. Aunque con un fuerte cruce en la reunión de labor parlamentaria.

“Piden la postergación quince días más porque es una situación incómoda para ellos. La mayoría va a estar en contra del juego. Hay sectores que no quieren hablar de la derogación del juego, no quieren votar. No quieren expresarse, ni debatir, ni terminar votando. O estás a favor del juego o estás en contra”, dijo la jefa del interbloque de Juntos por el Cambio, la radical Alejandra Ferrero en el streaming de Alfil, una de las dos integrantes de la UCR que pasó por #MesaChica. La otra fue Daniela Gudiño que, en 2021 se había opuesto al proyecto y recordó el rol que jugó la Pastoral Social.

Algo de lo que también habló Ferrero. “Es un nivel de catástrofe tremendo. Si podemos desde el Estado prohibir el juego online, cómo no lo vamos a hacer”, dijo la radical. Que, además, metió la cuña en la relación de la Iglesia con la Provincia por lo dicho en su momento por el cardenal Ángel Rossi; y también en el arco oficialista: “hay legisladores de ellos que en su momento decidieron no votar”.

Algunos creen que esto apuntaba al socialista Matías Chamorro, integrante del oficialismo que en 2021 decidió abstenerse. “La ley del 2021 no la acompañamos porque creíamos en ese momento que era una ley insuficiente y con el foco puesto en regular el juego y no preveía la situación de la persona. Teníamos un paquete de propuestas en aquel momento y no acompañamos porque no se tuvo en cuenta algunas consideraciones. Hoy, por contrario, trabajamos con ejes que impulsamos como que se prohíba la publicidad, que se empiece a mirar los consumos problemáticos ligados al juego, un mecanismo ideado para bloquear aplicaciones y que aquellos que perciben un programa social no jueguen. Todo eso, lo pedimos en su momento y no se aceptó, ahora con el proyecto del oficialismo, sí”, apuntó Chamorro sobre la iniciativa del oficialismo para volver a regular el juego.

De todas maneras, por posturas personales, algunos en la oposición sostienen que el oficialismo no llegaba con los votos y que por eso decidió pisar la discusión.

Mientras los legisladores pasaban por el streaming, la alianza Juntos y las juventudes de cada una de las fuerzas que la componen, armó una puesta en el ingreso al recinto para reclamar por la derogación del juego online.

“Siguen jugando”, dijeron desde las escaleras de la Unicameral y agregaron: “hoy, el partido cordobés decidió no respetar los acuerdos parlamentarios que nos permitían el uso de la palabra y, nuevamente, nos prohíbe hablar en el recinto sobre aquellos temas que les molestan”.

“Juego online y sistema previsional son temas de los cuales el oficialismo no quiere escuchar y, por eso, hoy decidieron generar un conflicto donde no lo había, para estirar el inicio de la sesión y desviar el foco de atención frente a lo que el radicalismo tiene para decir”, apuntaron.

Miguel Siciliano, el jefe del bloque oficialista, fue los más criticados por la oposición debido a la manera en la que se manejó Hacemos en la reunión de labor parlamentaria. “No voy a responder con agresión”, dijo Siciliano en #MesaChica. “La oposición tiene 37 legisladores y nosotros 33, ¿cómo van a decir que somos una escribanía?”, agregó.

Y sostuvo que la oposición “es tribunera, bardera y destructiva” y afirmó que “derogar es tirarle el problema a otro”, por lo que implicaría anular las apuestas en páginas en Córdoba.

Por último, Gregorio Hernández Maqueda y Agustín Spaccesi, integrantes de monobloques en la Unicameral, también fueron críticos con la no discusión del proyecto sobre juego online.