Por Gabriel Marclé y Julieta Fernandez

¿Lamberghini vs la Defensoría?

El informante del Concejo Deliberante llegaba a la cronista para compartirle su opinión tras la elección a defensor del Pueblo en la que resultó electo el radical Daniel Frangie.

Informante: Bueno, pasó lo que todos ya esperábamos. Se mantiene el famoso pacto bipartidista. ¿Usted quién cree que puede haber votado en blanco? Suposiciones, porque sabemos que el voto es secreto.

Periodista: Dijeron que Frangie tuvo 14 votos y Tonelli 4. Y solo un voto en blanco. Me la juego a que fue del concejal libertario (risas).

I: No tengo elementos para decir que fue así porque, repito, el voto es secreto. Pero es muy probable que ese voto en blanco haya venido por ahí porque, según me contaron, Mario (Lamberghini) tiene una opinión negativa de la defensoría en sí. No sé si lo ha planteado con estos términos pero básicamente cree que es un gasto para el Estado municipal que no siempre le resuelve los problemas a la gente. Quizás por eso no presentaron candidato. Además, si uno escucha las exposiciones que dieron Tonelli y Frangie, se usa mucho el término “derechos” y quizás no sea algo del agrado del concejal (risas).

P: ¿Esto lo dijo en el recinto?

I: Entiendo que no, que son expresiones que ha planteado en otros ámbitos pero no descarte que el edil presente algún proyecto que vaya en esa línea.

P: ¿Eliminar la defensoría? ¿A lo Milei con el Banco Central?

I: No me haga aventurarme a decir cosas que capaz después no pasan (risas). La idea está latente y sabemos que no va avanzar pero, si lo hace, sería la primera vez que un edil propone eliminar este organismo desde que fue creado en los 90.

¿Se viene el documental?

El periodista recibía un extraño dato de un informante en las filas del peronismo.

Informante: Guarda con lo que le voy a contar. Creo que no lo sabe nadie…

Periodista: O sea, lo sabe solo usted…

I: (Risas) No creo. Tampoco creo tanto lo que me dicen, pero le puede servir a usted que siempre anda atrás de los datos más extraños.

P: ¿Me va a contar algo extraño? Ya empecé a dudar (risas).

I: Espere. Escúcheme y después me juzga. ¿Me lo concede?

P: Por supuesto. Tiempo es lo que sobra…

I: Bueno. Me cuentan desde adentro de la Municipalidad que todo el team audiovisual y de redes del intendente (Guillermo De Rivas) está registrando muchísimo material de cada paso que da el jefe.

P: Me pregunto qué es lo novedoso de esto.

I: Escuche bien lo que le digo. Están registrando muchísimo material. De hecho, la calidad del material es casi cinematográfica. Por eso, el comentario es “parece que están filmando un documental”. ¿Entiende?

P: ¿Un documental de la gestión?

I: De la gestión De Rivas. No sé si será algo que llegará a publicarse, si están guardando imágenes para futuros spots o si solamente lo hacen para subirlo a redes sociales. Pero es el comentario. ¿Se viene documental como el que le hicieron a Javier Milei?

P: Le juro que me cuesta darle crédito por su versión. Voy a chequear, pero me temo que lo van a terminar negando.

I: Usted confíe. Ahora, si llega a ser verdad, lo veremos más adelante. No creo que se haga un documental a tan poco de haber arrancado. Capaz para el aniversario (risas).







“Cuiqui” por las vecinales

El periodista consultaba con su informante en el oficialismo por una situación que advirtió el vecinalismo en los últimos días.

Periodista: Che, me contaron de una reunión picante entre vecinalistas por el tema del riego. Parece que hay enojo con la Municipalidad. ¿Sabe qué pasó?

Informante: Lo que tengo entendido es que hubo una comunicación entre el Gobierno y el Círculo Vecinal donde les pidieron que dejen de hacer riego por las calles de tierra hasta nuevo aviso. Esto generó que algunos dirigentes saltaran porque después el vecino los va a cuestionar a ellos. Sobre que está complicado el tema de plata…

P: Eso me dijeron. Que había un nuevo convenio.

I: No sé si se firmó, pero tenía entendido que el viernes pasado se juntaron para acordar nuevas reglas. Todo esto es coordinado por Fernando Bossio (subsecretario de Gobierno), que recién está empezando a entender cómo funciona el tema. Y, por la forma en la que se viene dando todo, me parece que les dio “cuiqui” el tema…

P: ¿Hay mucha diferencia?

I: Las vecinales quieren un monto, pero la Muni les ofrece la mitad. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a salir a hacer menos riego de calles. Sencillo.

P: ¿Entonces? Más que un convenio, me parece que están en plena negociación.

I: Puede ser, porque no creo que a (Guillermo) De Rivas le convenga que la gente se enoje más todavía por el estado de las calles. Si no hay riego, se puede complicar.

P: ¿Es generalizada la preocupación de las vecinales?

I: Me parece que no ha salido el Círculo Vecinal a decir nada porque ellos pretenden que esté todo bien con el Gobierno, pero hay sectores que están cuestionando a la Muni. Yo creo que también hay una puja grande entre vecinalistas porque quedó todo medio desordenado desde que falleció Teresa Díaz. Hay desorden, anomia. Me parece que se están dando cuenta que dirigir la Municipalidad o el Círculo Vecinal no es tan fácil como les parecía.

Día del Estudiante

El informante opositor llegaba a la periodista para comentarle sobre el operativo de seguridad que se estaría desplegando en Río Cuarto y la región para el Día de la Primavera.

Informante: Qué hermoso clima que estamos teniendo para recibir la primavera. Si no fuera por el viento con tierra, ya querría volver a ser adolescente y estar en Alpa Corral.

Periodista: A todo esto, veía que hay cerca de 900 efectivos abocados al operativo de seguridad por el Día del Estudiante. En Río Cuarto y el sur. Se ve que se avecinan festejos fuertes.

I: Hablando en serio, no quisiera estar a cargo de las áreas de Seguridad y esas cuestiones. No son tiempos sencillos, sobre todo porque hace pocos días tuvimos algunos hechos de violencia urbana que dan escalofríos. El del niño apuñalado por otro, es terrible lo que se está viviendo. Más que la seguridad, que por supuesto es clave, hay que ponerse a trabajar desde ya en contener a esos niños.

P: Supuestamente en unos meses estaría en funcionamiento el centro de tratamiento de adicciones.

I: Una de las principales promesas del intendente. Ojalá que empiece a funcionar cuanto antes. Es sumamente necesario.