Empezó la discusión por la privatización de Aerolíneas Argentinas

En medio del conflicto entre los gremios aeronáuticos y el Gobierno nacional, el plenario de comisiones de Transporte y Presupuesto de Diputados empezó a tratar dos proyectos de ley que apuntan a la privatización de Aerolíneas Argentinas. En paralelo al debate, frente al Congreso, hubo una manifestación organizada por los sindicatos.

La comisión de Transporte es presidida por la radical Pamela Verasay, que responde políticamente al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cercano a la Casa Rosada; la de Presupuesto está a cargo de José Luis Espert. Por la Rosada, participaron José Rolandi, Vicejefe de Gabinete Ejecutivo, y Franco Mogetta, secretario de Transporte.

Uno de los proyectos de privatización es del diputado del PRO, Hernán Lombardi, junto a otros 20 legisladores de su mismo partido político, y cuenta con el apoyo del presidente del partido, Mauricio Macri. “La propuesta es autorizar al Poder Ejecutivo a la venta de Aerolíneas, es un cambio muy profundo y que estaba en la Ley Bases”, explicó Lombardi. El otro es de la Coalición Cívica, fuerza que sostiene que no hay razones para estar atados a una aerolínea de bandera. “Ya en el mundo no quedan aerolíneas de bandera, salvo en los países árabes, en Rusia, en China y en algún lugar de Europa. Pero después, los países de la región ya no tienen aerolínea de bandera. Esos son puros mitos”, resaltó Juan Manuel López, autor del texto.

La idea es buscar puntos en común entre los dos proyectos. Rolandi dijo que el Ejecutivo venía a “impulsar los dos proyectos: “Quisimos avanzar con la privatización de Aerolíneas con la Ley Bases pero quedó para otro momento, y entendemos que este es el momento para hacerlo”. Se refirió al déficit “crónico” de la empresa y al “avasallamiento de la dirigencia de la compañía sobre todo el mercado aerocomercial”. Por eso indicó que la privatización va en línea con el convencimiento “que el Estado es un pésimo administrador de empresas. La agenda del Gobierno es poder privatizar y que el Estado no tengo más un rol empresario”.

Planteó que desde su estatización en 2008 la compañía le costó al Estado US$8.000 millones. “American vale menos y tiene más de 900 aviones. Aerolíneas tiene 80 aviones, perdimos 900 aviones, si los ponemos uno al lado del otro llegamos desde Buenos Aires a Zárate”, añadió.

El diputado Nicolás Massot del bloque Encuentro Federal se diferenció y sostuvo: “Piensan que sujetar la privatización de una empresa desde el Congreso le permite al PEN tener poderes plenipotenciarios, es decir hacer lo que le plazca. Por eso no votamos el listado completo en ley bases, porque no es lo mismo privatizar una aerolínea que yacimientos carboníferos. El Gobierno tiene que explicar qué va a hacer con la empresa, cómo la van a privatizar. Tienen que venir empresa por empresa que quiera privatizar y explicar qué formato de privatización, qué metodología, qué controles y beneficios al comprador van a dar”.

Mogetta aportó que el principal problema que tiene la compañía es que es el enfrentamiento que tienen con los sindicatos “que no son trabajadores, son delincuentes”. En ese marco, señaló que la forma en la que se va a privatizar “dependerá de eso. Si los gremios no nos dejan trabajar la empresa se va a vender en partes”.

En la otra vereda, el kirchnerismo y la izquierda, que suman 105 diputados, rechazan la venta de la empresa y también la declaración del servicio aéreo como “esencial”. Lo que se espera, al contar los legisladores nacionales es que la privatización encontrará un freno en el Senado. Los representantes de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut ya adelantaron que se opondrán tras argumentar que afectaría la frecuencia de viajes, el precio de los tickets y perjudicaría la industria turística de zonas alejadas.

Hasta ahora, la administración libertaria avanzó en la desregulación de la aviación; declaró la política de cielos abiertos para fomentar la competencia y la conectividad. Eso fue clave para eliminar la exclusividad de Aerolíneas Argentinas en ciertas rutas y permitir la operación de aeronaves extranjeras con tripulación extranjera.