Arco político respaldó la marcha federal (hubo excepciones)

Por Julieta Fernández

La Marcha Federal Universitaria congregó a más de 9000 personas en la tarde de ayer. Con la rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto a la cabeza, la manifestación mostró una gran adhesión de instituciones, sindicatos y organizaciones sociales, políticas y estudiantiles. Entre los presentes se encontraban el intendente Guillermo De Rivas y su par de Holmberg, Maximiliano Rossetto. “Estoy acá como vecino, docente e intendente”, manifestó De Rivas en diálogo con Alfil. “Tenemos un enorme desafío de trabajar articulados con la UNRC porque es en beneficio de nuestra comunidad y la región. En estos tiempos, gestionar desde lo público implica nuevos desafíos, reconvertirnos”, señaló el mandatario municipal.

La oradora del acto que tuvo lugar frente al Palacio Municipal fue la rectora Marisa Rovera, quien enfatizó en el rol clave de la UNRC para el desarrollo de la ciudad y la región y reiteró el pedido de no vetar la ley de financiamiento universitario, así como también revisar la partida presupuestaria destinada a las UUNN para el 2025 (que sería la mitad de lo que requirieron los rectores del CIN). “Sin ese presupuesto, la situación de las universidades y el sistema científico será mucho más grave que la que tenemos hoy. Está en juego su continuidad. Solo los recursos mínimos para funcionar fueron los contemplados, sin siquiera prever la inflación acumulada en el 2024 y menos aún la proyectada por el gobierno para el próximo año. Un presupuesto es, ante todo, una declaración de principios. Es un error no reconocer que en las UUNN no hay un problema, sino la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas estructurales que la Nación enfrenta”, señaló Rovera.

En cuanto al arco político que adhirió y acompañó la movilización, se destacó el posicionamiento del Concejo Deliberante, con la adhesión de 17 de los 19 concejales que integran el cuerpo legislativo. Los únicos que no acompañaron fueron el edil libertario, Mario Lamberghini y la concejala de Primero Río Cuarto, Ana Laura Vasquetto. Según pudo saber Alfil, en este último caso, la edil habría recibido el documento para su lectura pero decidió no acompañarlo (algo que llamó la atención al ser la presidenta de la comisión fundadora de la UNRC). El resto de los concejales de la primera minoría adhirió al comunicado y el ex candidato a intendente, Gonzalo Parodi, también asistió a la marcha.

“La Universidad Nacional de Río Cuarto con su comunidad educativa de hace más de 50 años es parte indivisa de nuestra identidad, es lugar de concreción de derechos ciudadanos, es ámbito de cumplimiento de objetivos, de trabajo y de proyección hacia una sociedad más justa e inclusiva”, señalaron en el comunicado que expresa su apoyo a la Marcha Federal Universitaria y que firmaron ediles del bloque Hacemos Unidos por Río Cuarto, Primero Río Cuarto y La Fuerza del Imperio del Sur. Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante y docente de la UNRC, Ana Medina, manifestó que “la universidad pública es un bien social y un derecho humano fundamental, que debe ser sostenido colectivamente por estudiantes, trabajadores y es una responsabilidad indelegable de los Estados. Siempre me encontraran trabajando en pos de construir una sociedad más justa, igualitaria, siendo la Educación Pública y gratuita una bandera irrenunciable”.

Quiebres sindicales

Tal como lo planteó Alfil en ediciones anteriores, el gremio que nuclea a docentes universitarios sufrió un quiebre en los últimos meses que derivó en la salida de integrantes de la comisión que actualmente conforman el GUDI (Gremio Universitario de Docentes e Investigadores) que responde a la FEDUN. Desde la Asociación Gremial Docente, el día previo a la marcha de este 2 de octubre, manifestaron en un comunicado que se vieron sorprendidos por la irrupción de este gremio paralelo y aseguraron que los ex integrantes de AGD habrían planteado que sus renuncias se debían a cuestiones personales.

“No hubo un planteo de diferencias políticas o sindicales dentro del sindicato”, señalaron desde AGD. A su vez, remarcaron su preocupación al considerar que esto “quiebra al movimiento de los trabajadores docentes” en un contexto de emergencia salarial. Desde el GUDI (integrado por referentes de agrupaciones como Graduados del Bicentenario y ex integrantes de la Universidad Barrial), participaron de la movilización, aunque sin banderas que hagan referencia a su espacio.

La Feria del Libro cumple 20 años

Con la presencia del Intendente Guillermo De Rivas, se realizó el lanzamiento de la vigésima edición de la Feria del Libro Juan Filloy que se llevará a cabo en el Centro Cultural Viejo Mercado, desde el lunes 7 al domingo 13 de octubre. "Libros en Alto" es el lema que convoca este año al gran evento literario de la ciudad de Río Cuarto.

“La vigésima edición de esta fiesta de la palabra y la imaginación en nuestra ciudad evidencia una verdadera política de Estado relacionada a la promoción del libro, la lectura y la escritura”, señalaron desde el Municipio. En esta oportunidad , se contará con las destacadas visitas de Juan Sasturain, Soledad Ferrari, Verónica Abdala, Viviana E. Rivero, Luciano Wernicke, Hugo Alconada Mon, Sergio Olguín, Gonzalo Garcés y Delfina Rossi, entre otros.

La edición de este año tendrá 80 expositores y más de 70 actividades que se desarrollarán durante los siete días de feria. Se podrá disfrutar de presentaciones de libros, charlas, actividades culturales, muestras de artes visuales, café literario, talleres, música, teatro, circo y patio gastronómico.

Al hacer uso de la palabra, el intendente destacó que “se le haya dado continuidad al evento a lo largo de distintas gestiones” y agradeció “la participación ciudadana, porque no solo está el Municipio en la organización de la Feria del Libro, sino que también están las organizaciones de escritores como la SADE, los expositores y empresarios privados que han ayudado en estos tiempos para hacer posible la muestra".

De Rivas también remarcó que la Feria “pone a Río Cuarto como un destino, en el centro de la escena del interior del país con una muestra importante". A su turno, el Presidente de la Fundación por la Cultura, Fernando Sassatelli, destacó los 20 años de la Feria y expresó que, en el marco de la complejidad actual, “es una necesidad estar en ámbitos culturales como la Feria, rescatar el valor del libro, el valor del diálogo, del conocimiento y de la ciencia”.

El acto oficial con presencia de autoridades se realizará el lunes próximo a las 18hs en el Concejo Deliberante. El discurso de inauguración estará a cargo de la escritora local Beatriz “Bachi” Salas en representación de la Sociedad Argentina de Escritores y Narradores Orales de Río Cuarto.

El acto también contará con las palabras de la Rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, profesora Marisa Rovera, y del Intendente Municipal Guillermo De Rivas. Luego, tras la inauguración, a las 20 horas en el auditorio del Concejo Deliberante se presentará el destacado escritor argentino Juan Sasturain con “Diálogo abierto sobre la novela policial y el detective Julio Etchenique”, acompañado por el periodista riocuartense Juan Carlos Giuliani. La exposición se podrá visitar el lunes de 16 a 22 horas y de martes a domingo de 10 a 13 y de 16 a 22 horas.