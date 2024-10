Por Julieta Fernández

“Advertimos falta de convocatoria, apertura, diálogo. No hay un liderazgo regional y menos conducción”, opinó un ex intendente de la región al referirse a la evaluación que realizan desde la “contracumbre” del 17 de Octubre que tuvo lugar en la localidad de Santa Catalina - Holmberg. Tal como lo anticipó Alfil, el pasado 17 de Octubre se llevó a cabo una reunión con ex intendentes y ex jefes comunales del departamento. La convocatoria fue en la vecina localidad y contó con la presencia de Miguel “Minino” Negro, quien gobernó Holmberg durante 40 años y fue uno de los impulsores del encuentro. También participó el ex diputado nacional, Humberto Roggero.

En la previa a la peña del Día de la Lealtad - instancia que reunió a las autoridades partidarias y que adoptó la forma de un “festejo tardío” del triunfo de Guillermo De Rivas-, 17 ex mandatarios se reunieron en un encuentro paralelo para dialogar sobre el presente del PJ a nivel nacional, provincial y regional. Más allá de la coyuntura socio-económica y sus implicancias en cada localidad, también se dialogó sobre las elecciones municipales de cada localidad. El hecho de no habilitar la “re reelección” para intendentes derivó en el “fin de ciclo” de gobiernos que llevaban varios períodos. El caso de Holmberg, además, evidenció una fuerte rivalidad que sigue vigente al día de hoy: Miguel Negro no perdona que el PJ de Córdoba haya apoyado a su adversario en las elecciones municipales del 2023.

El almuerzo en Holmberg contó con referentes de Achiras, Baigorria, Bulnes, Berrotarán, Las Acequias, Carolina El Potosí, Malena, Las Vertientes, Elena, Sampacho, San Basilio y Suco. Al darse en la localidad vecina, la respuesta fuerte vino de parte del actual intendente de Santa Catalina-Holmberg, Maximiliano Rossetto, quien en diálogo con el programa Así son las Cosas, opinó que dicho encuentro “es una foto del pasado” y consideró que “hoy hay una nueva generación que ha transformado las localidades". Si vemos quienes han estado presente en la reunión, justamente vemos que en sus municipios ha habido grandes transformaciones”, dijo Rossetto en alusión al cambio de color político en varios de los municipios que gobernaron los ex intendentes “díscolos”.

Sin embargo, el caso particular de Holmberg tuvo un peronismo dividido: Negro apostó por la conformación de un frente de unidad con el radicalismo y otros sectores (llevando a Ignacio Alaníz como candidato) y Rossetto buscó su revancha tras haber perdido en 2019. El delasotista, quien contó con el apoyo del gobernador Martín Llaryora y el entonces intendente, Juan Manuel Llamosas, logró “arrebatarle” el Municipio al “intendente récord”. Pero durante dicha campaña electoral, Negro ya había puesto a los dirigentes de Río Cuarto en su “lista negra”. En las fiestas patronales celebradas el año pasado, Negro manifestó que no apoyaba al entonces candidato a gobernador, Martín Llaryora “y mucho menos a Llamosas”, quien en aquel entonces se perfilaba como posible candidato a vicegobernador. Estas rispideces con la Capital Alterna también se hicieron evidentes durante la segunda gestión Llamosas, donde el vínculo entre las localidades del Gran Río Cuarto se mostró bastante tenso y poco articulado entre las distintas gestiones. Aunque Llamosas siempre evitó polemizar con Negro, el longevo intendente no ocultó sus diferencias con el ahora asesor del Gobierno Provincial para los departamentos del sur.

Esta rivalidad explicaría por qué Negro no se siente referenciado con dirigentes como el ex intendente Llamosas (presidente del PJ Río Cuarto) y quienes están alineados a su conducción. No obstante, el resto de los mandatarios presentes en la “contracumbre” también coinciden en la visión de una falta de apertura al diálogo por parte de la dirigencia de la Capital Alterna (algo que también se había planteado a comienzos de año pero en el marco de la previa a las elecciones municipales de Río Cuarto).

En tanto, la presencia de Roggero no resulta atípica, ya que el ex diputado nacional se ha mostrado en distintas actividades institucionales de la ciudad. Una de las últimas fue el acto de asunción del intendente Guillermo De Rivas.