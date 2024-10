Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Escuela de formación peronista

El periodista consultaba con su informante en el peronismo sobre el rumor que surgió en torno a una actividad de pedagogía militante.

Periodista: El otro día, después del acto del 17 de octubre, un dirigente me contó que hablaron mucho sobre recuperar el sentido de pertenencia al peronismo y volver a los libros para entender el presente. ¿Los mandaron a leer la doctrina?

Informante: Y…yo diría. Si no, no estaría movilizada la juventud para armar cursos de doctrina como los que se vienen.

P: ¿Cómo es eso?

I: Están convocando a la militancia juvenil en redes para participar de la Escuela de Formación Juan Domingo Perón. ¿Sabía?

P: No estaba al tanto. ¿Quién organiza?

I: La Escuela esta que le dio. El Partido Justicialista está detrás de toda la organización, con la Juventud Peronista y la Juventud Universitaria Peronista. El sábado tienen la primera reunión. Se dicta el primer módulo (risas)…

P: ¡Ah! ¿Va a ser extenso el curso?

I: Parece que sí. En el primero tratan “Contextualización Histórica del Peronismo”. Repasan biografía, la revolución del ’43, la llegada al 17 de octubre y la conformación de las bases del movimiento justicialista. La frase para invitar: “…Una doctrina sin teoría resulta incompleta, pero una doctrina y una teoría sin las formas para realizarlas, resultan inútiles…”.

P: ¿Sabe si ya hay inscriptos? ¿Quién la va a dictar?

I: Hay gente que ya confirmó su presencia. Quieren generar una linda convocatoria para demostrar que las bases están activas. Después, de expositores, no tengo muchos datos. Supongo que los pibes no solo van a escuchar, sino a discutir…

P: Me llama la atención que se despierte este espíritu peronista en estos tiempos. Digo, en campaña todos andaban con miedo de decirse peronistas…como si eso los hubiera hecho perder votos…

I: Y le pasó a los radicales también. Todos andaban con cuidado. Pero supongo que el 17 de octubre cambió algo. El acto, el mensaje de la dirigencia, el momento que atraviesa el país, todo podría ayudar a que este movimiento peronista enfocado en los jóvenes crezca. Capaz es una forma de empezar algo para recuperar espacios, como la Universidad.

UNRC: Siguen las repercusiones post asamblea

La periodista dialogaba con el informante del ámbito universitario sobre las repercusiones que aún genera la última asamblea universitaria en la que se votó en contra de la toma.

Informante: ¿Vio el comunicado de la asamblea estudiantil? Más allá de hablar de la asamblea de la semana pasada, apunta fuertemente al rectorado. Y entiendo por qué. El posicionamiento en contra de cualquier tipo de medida contundente de protesta, no es inocente. No pasó tanto por “toma sí/toma no” y no hay que olvidar que tampoco quisieron que se proteste con clases públicas o algún corte de ruta por unas horas. Pensar que este rectorado había sido muy claro en sus discursos en defensa de la educación pública, incluso antes que asumiera Milei. Es algo decepcionante ver lo que pasó estos días.

Periodista: Leí el comunicado. También le caen a algunos decanatos. Dicen que ellos instaron a que la gente vote en contra de la toma.

I: Le apuntaron a Economía y Agronomía y Veterinaria. Si quiere mi opinión, está perfecto que la gente haya votado. Así es la democracia. Lo que noto, a diferencia de la asamblea universitaria del 2018, es que mucha gente cayó solo a votar, minutos antes. No habían participado de la discusión, no argumentaron su voto ni pidieron la palabra. En cambio, en 2018, mucha gente también votó en contra pero participaron activamente, discutieron, argumentaron. Es una lástima ver esos mensajes que llegaron a tantos grupos de Whatsapp. Si hubiera sido al revés, no hubiesen dudado en tratar de “adoctrinadores” a quienes ejercieran esas prácticas. Hay capturas. Seguro ya las vio. Y hay organizaciones estudiantiles que también terminaron siendo funcionales a esto. Dinámica, Franja Morada, ATP. No se salvó nadie en ese comunicado.