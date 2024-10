Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Pequeño corte de ruta

La periodista dialogaba con el informante universitario sobre la volanteada que se llevó a cabo frente a la guardia vieja de la UNRC y el corte de media calzada en la Ruta 36 para visibilizar el reclamo por mayor financiamiento para las universidades nacionales, así como también la recomposición salarial de trabajadores docentes y no docentes.

Informante: ¡Qué frío que hace en nuestra universidad! No entiendo cómo pasamos de las tremendas marchas que se hicieron el año pasado, en las que advertíamos que las promesas de campaña de Milei iban en desmedro de la educación pública universitaria, y las dos marchas federales de este año a… una sentada en el campus. Me costó entender que también se rechace hacer clases públicas como medida de protesta o algún corte de ruta, aunque sea por un par de horas. Al final, lo hicieron solo algunos estudiantes y representantes del gremio docente. Un corte de media calzada que duró solo algunos minutos.

Periodista: ¿Y qué me dice de la negativa a declarar personas no gratas a los diputados que votaron contra la Ley de Financiamiento?

I: Eso demuestra que en la asamblea interclaustro al menos se apuntaba a marcarle a aquellos/as diputados/as que sabemos bien que votaron en contra de nuestras UUNN. De hecho, creo que era lo único “potente” que se podía rescatar de esa jornada. Pero el Consejo Superior ni siquiera quiso hacer eso. Si nos comparamos con otras universidades, nos estamos quedando cortísimos en hacer un reclamo contundente.

P: El propio gobierno nacional compartió en sus redes el video de los cánticos de “No se toma”.

I: Me dio mucha vergüenza porque muchos también se quejaron por sentirse usados por el presidente. Bueno, podríamos encontrar alguna manera de no ser tan funcionales entonces, ¿no? Y eso que puedo aceptar que haya ganado la postura “anti toma” pero no que se hayan rechazado prácticamente todas las medidas de protesta fuertes. Me da mucha tristeza, sinceramente.

La SAT “complica” la concordia

El periodista dialogaba con su informante en el Gobierno de Río Cuarto sobre la situación del transporte y probables novedades que puedan llegar en el corto plazo.

Periodista: Che, me dicen que hay movimientos en el tema del transporte local. ¿Puede que se vengan novedades?

Informante: No están diciendo nada, pero sé que en Córdoba tuvieron contactos con la gente de Provincia para ver si pueden trabajar alternativas conjuntas.

P: ¿Más fondos?

I: No sé si va por ahí. Pero entiendo que el intendente (Guillermo De Rivas) está buscando que los aumentos sirvan de algo, que mejoren el servicio y que acompañen los cambios que quieren implementar más adelante.

P: Entonces, los aumentos están garantizados…

I: Como siempre. ¿Qué quiere que hagan? Seguramente esta semana o la que viene se va a anunciar la suba del boleto más cerca de los 1600 pesos y más subsidios mensuales. Pero hay un problema…

P: ¿Cuál?

I: Que la SAT (Sociedad Anónima de Transporte) está complicando la buena relación con el Gobierno. Imagínese que en la Municipalidad no caen bien las noticias de despidos, mucho menos si las que lo sufren son mujeres.

P: ¡Algo escuché de eso! ¿Puede ser que la empresa echó a las únicas dos choferes que tenía?

I: Es lo que está contando una de las despedidas en los medios. Lo raro es que la gestión Llamosas había hecho campaña con la inclusión de las primeras mujeres en manejar un colectivo urbano como bandera de la inclusión. Si dos años después las terminan echando a las dos, ¿qué les queda para defender esa política? Tengo entendido que la Municipalidad estaba en charlas para ver qué se podía hacer con esto. Mire que De Rivas está haciendo el esfuerzo de llevarse bien con la empresa, pero se la están poniendo difícil…

Jubilados usarán la banca del ciudadano

El periodista dialogaba con el asesor del Concejo Deliberante sobre la sesión legislativa de este jueves.

Periodista: ¿Algún anticipo de la sesión?

Asesor: No está cerrado el orden del día, pero ya se sabe que se habilitará la banca del ciudadano. Los que van a utilizarla son representantes del frente de jubilados que viene manifestándose hace tiempo por la situación que pasan durante la gestión de Javier Milei. Todas las semanas hacen una movida en Plaza Roca y hace un tiempo se manifestaron en los pasillos del Concejo, cuando el Gobierno vetó la Ley de Movilidad. Después de eso, el Legislativo los convocó para que usen la banca…

P: Va a estar movido entonces…

A: Seguro se dirán cosas que generarán incomodidad en el cuerpo, pero no solo en la bancada libertaria. Tengo entendido que el bloque peronista (Hacemos Unidos) está repartido, aunque la mayoría coincide con los reclamos de los jubilados.

P: ¿Hay peronistas que quieren evitar el tema?

A: Me parece que hay peronistas, radicales y también gente que ocupa una banca sabiendo que representan a sectores que apoyan al Gobierno de Milei. ¿Me entiende?

P: Sí. Los “outsiders”, ¿no?

A: ¡Ahí está! No se meten en esos temas. Como dicen entre ellos, no están para meterse en temas políticos (risas).

P: ¿Y qué hacen ahí? (risas).

A: Como la mayoría de los que vienen de afuera, confunden política con política partidaria. Pero van a quedar en medio del tema, seguro. Como cuando Ana Laura Vasquetto no firmó el documento de apoyo a las Universidades…

P: Pero lo firmaron todos a eso, incluso los outsiders del peronismo.

A: Es verdad. Pero no los presionemos tanto porque se pueden abatatar (risas).

Cívico advierte por estafas

El informante llegaba a la cronista para compartirle un mensaje enviado desde la delegación local del gobierno provincial.

Informante: Ojo que hay algunos pícaros que parece que contactan gente para ofrecerle trabajos remunerados pero les piden que depositen dinero en cuentas bancarias de terceros. Lo fuerte es que lo hacen a nombre del Centro Cívico local.

Periodista: Se juega con la necesidad de la gente. Justo veía que enviaron un comunicado.

I: Hay que advertir a la gente que conozcamos porque el Centro Cívico no está llamando a nadie al azar para ofrecerles trabajo y menos pidiendo que antes depositen determinada cantidad de dinero. Un modus operandi similar al que utilizan para estafar a jubilados, por ejemplo.

P: ¿Se ha identificado quien o quienes pueden estar detrás de esto?

I: Desconozco. Por ahora, sólo queda advertir por todas las vías que podamos.