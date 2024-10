Por Redacción Alfil

“No quiero caerle ahora al presidente del partido en su momento, a Marcos Carasso. Pero en su lugar yo hubiera aplicado una sanción a los legisladores que se fueron del bloque, que son dirigentes a quienes estimo y sé que van a volver”. Esta fue una de las frases que lanzó la radical Alejandra Ferrero, la jefa del interbloque Juntos por el Cambio en la Unicameral en #MesaChica, el streaming de Alfil.

En clara referencia a Dante Rossi, Sebastián Peralta y Graciela Bisotto, los tres parlamentarios de la UCR que decidieron dejar la bancada en la Unicameral en el último tiempo.

Durante casi una hora, Ferrero habló de todo. Se quejó de la reacción del oficialismo al no permitirle ingresar más a las reuniones de Labor Parlamentaria, dejó en suspenso qué hará el resto de la oposición el próximo miércoles y sostuvo que en la Unicameral “hay degenerados verbales”. “Se tratan pocos temas que favorezcan a la ciudadanía y a mí, de manera autoritaria, se me prohibió el ingreso a Labor Parlamentaria. Me bloquearon la entrada”, dijo.

Aunque, consultada al respecto, reconoció que “en el reglamento no está constituido que el presidente del interbloque participe en las reuniones de labor. Pero leo censura”.

Ferrero también cruzó a la vicegobernadora Myrian Prunotto, de quien dijo “no tiene tiempo para la sesión, pero sí tiene tiempo para las seccionales y las recorridas” y puntuó la relación actual entre el radicalismo cordobés y los libertarios con “un siete”. “No cierro las puertas a ninguna alianza, siempre y cuando el radicalismo lidere esas alianzas. El mundo avanza en confluencias electorales”, señaló.

Además de desactivar, por su parte, la Lista 3 en soledad. “Soy militante hace 25 años del radicalismo y nunca zigzagueé. Pero no me aferro a la lista 3, el mundo avanza con coaliciones”, dijo al tiempo que afirmó que “el radicalismo tiene chances, pero no puede solo. Necesitamos de todos”.

Ferrero también sostuvo que “le diría a (Martín) Lousteau que empiece a abuenarnos a los radicales todo el país. Él tiene el deber cívico y moral de tratar de unirnos. Fueron muchos años de populismo”. Y enfatizó con que “los coqueteos de los dirigentes nacionales con funcionarios provinciales no los juzgo siempre y cuando tengan gestos con la dirigencia local”. “Salvo que quieran provocar un daño en el radicalismo local”, afirmó.

Por último, ratificó sus críticas al oficialismo, dijo que es “legítimo” el deseo del exintendente Ramón Mestre de ser candidato, sostuvo que “su gol” en la Unicameral fue “batallar contra el juego online” y se despegó de algún escenario de candidatura en las listas del año próximo. “Creo que soy más útil en la Legislatura que en el Congreso”, cerró.