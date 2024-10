Efecto Milei en Villa María: avance libertario amenaza el 2027

Por María Florencia Coria

La expansión del movimiento libertario no se detiene en Villa María. Tras la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales, el espacio local continúa consolidándose y ya trabaja con la mirada puesta en las elecciones municipales de 2027, donde buscarán disputar el poder al actual intendente Eduardo Accastello, quien mantiene una gestión con fuerte presencia territorial. Julieta Ceballos, veterinaria y excandidata a intendenta por el Partido Libertario, destaca el crecimiento de la nueva fuerza política y el interés creciente de los vecinos por participar en política.

De las redes a la militancia territorial

“Somos un grupo de vecinos que estamos bajo la misma manera de pensar”, explica Ceballos sobre la conformación actual del partido en Villa María. El espacio mantiene reuniones semanales con un núcleo de 22 personas que se alternan para debatir diferentes problemáticas locales. A diferencia de la etapa electoral, donde contaban con un local partidario, ahora las reuniones se realizan en los hogares de los militantes, lo que según la dirigente “genera encuentros más cálidos y amenos”.

La dinámica de trabajo no se limita a la crítica de la gestión actual, sino que busca elaborar propuestas alternativas. “Debatimos cuestiones de Villa María y analizamos qué haríamos nosotros para mejorar la situación que estamos atravesando”, señala Ceballos. Además, mantienen activos grupos de WhatsApp donde los vecinos expresan sus inquietudes y propuestas, generando un canal directo de comunicación con la comunidad.

El espacio ha experimentado un notable crecimiento desde la campaña presidencial, consolidando no solo su presencia en redes sociales sino también su estructura territorial. “La participación ha cambiado significativamente. Antes la gente decía -no me meto, no me importa-, ahora no es tan así”, destaca Ceballos, evidenciando un cambio en la cultura política local.

Agenda local y gestión bajo la lupa

Entre los temas que ocupan la agenda del espacio, Ceballos destaca dos debates centrales: la cesión de la calle Juana Azurduy a la empresa Tonadita y el sistema de estacionamiento medido. En el primer caso, si bien coinciden en apoyar el desarrollo empresarial como “verdaderos benefactores sociales”, cuestionan las formas en que se llevó adelante el proceso y la falta de participación ciudadana.

“Los problemas siempre van a ser los mismos, pero queremos mostrar cómo los resolveríamos nosotros”, enfatiza la dirigente libertaria. En esta línea, el espacio ha presentado recientemente al concejal Manuel Sosa, de “Uniendo Villa María”, un proyecto que busca optimizar la gestión municipal y transparentar el uso de recursos públicos, marcando una clara diferenciación con la administración de Accastello.

Respecto al estacionamiento medido, mantienen una postura crítica: “No concebimos la idea de que tengamos que pagar para estacionar en nuestra ciudad, en una calle que es pública y donde en definitiva no te brinda ningún servicio”, argumenta. Señala además que la medida “ha desnudado al centro” y trasladado los problemas de tránsito a la periferia, afectando la dinámica comercial de la zona céntrica y generando nuevos inconvenientes en los barrios aledaños.

Estado mínimo pero presente

Contrariamente a algunas interpretaciones, la veterinaria defiende la presencia estatal en áreas clave: “Creemos en una universidad pública. Por más que seamos libertarios y queramos un Estado mínimo presente, hay ciertas áreas donde el Estado tiene que estar presente: educación, salud y seguridad”, afirma.

Esta postura refleja su visión de un “Estado mínimo pero presente en lo esencial”, diferenciándose de interpretaciones que asocian al libertarismo con la ausencia total del Estado. “Hay una gran responsabilidad detrás de ser libertario”, enfatiza, mientras aboga por una gestión más transparente de los recursos públicos y una administración eficiente que priorice las necesidades reales de los vecinos.

La dirigente insiste en la necesidad de auditorías rigurosas y presentación detallada de balances y facturas en el manejo de fondos públicos, una práctica que consideran fundamental para garantizar la transparencia en todos los niveles de gobierno. “Queremos que ese dinero que sale del contribuyente sea manejado con muchísimo respeto”, subraya.

Proyección política y construcción territorial

Con vistas al futuro inmediato, el espacio libertario villamariense ya confirmó su participación en la fiscalización de las elecciones legislativas de 2025. “Si bien somos un partido paralelo a La Libertad Avanza, no dejamos de apoyar, siempre lo vamos a apoyar”, afirma Ceballos, dejando en claro el alineamiento con el proyecto nacional liderado por Javier Milei.

De cara a 2027, el optimismo crece en el espacio. “La gente empieza a entender que esto de las ideas de la libertad no es libertinaje”, reflexiona. La dirigente destaca además un cambio en la participación ciudadana: “La gente está cansada de la política tradicional, agotada, pero también he notado en este último tiempo que está mucho más participativa” completó.

El desafío para el espacio libertario en Villa María será mantener el impulso y traducir el creciente interés en una alternativa electoral competitiva. “Vamos creando nuestra plataforma en base a lo que vivimos día a día, analizando qué nos molesta del gobierno actual y cómo lo podríamos mejorar desde otro punto de vista”, explica Ceballos, quien enfatiza la importancia de construir propuestas concretas para la ciudad.

El crecimiento del espacio libertario en la ciudad cabecera del Departamento General San Martín refleja un fenómeno nacional que busca arraigarse en lo local, con un discurso que combina la crítica al Estado sobredimensionado con la defensa de su rol en áreas estratégicas. Con casi tres años por delante hasta las próximas elecciones municipales, el trabajo de construcción continúa, buscando generar la confianza necesaria para disputar el gobierno local en 2027 y presentarse como una alternativa real frente a la actual gestión.