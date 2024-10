Por Felipe Osman

El sindicato capitaneado por Rubén Daniele volvió a movilizarse por el centro de la ciudad. En esta oportunidad, participaron de la protesta los empleados de los distintos CPC de la ciudad y de las Áreas de Salud. La tónica del reclamo sigue siendo la misma. Daniele sigue convocando. Pero necesita sostener la presión.

El gremio asegura que los salarios perdieron 17 puntos contra la inflación en lo que va del año, y reclama que el Ejecutivo dirige deliberadamente el ajuste en contra de los municipales, mientras redobla los esfuerzos cuando se trata de subsidiar al Transporte o mantener la ejecución de obra pública.

El Ejecutivo, por su parte, se para sobre la recesión y la caída de la recaudación para justificar su postura, y mantener la pauta salarial en un nivel similar al que la llevó Martín Llaryora durante su paso por el Palacio Municipal.

Hay, desde luego, lecturas alternativas. Y algunas llegan desde la periferia del sindicato.

Delegados que ya no participan de la conducción, pero que tienen un conocimiento fino de cómo se mueve el jerarca de la lista Verde, aseguran que la relación entre Daniele y el Ejecutivo es sumamente fluida. Y que la protesta tiene por propósito real nivelar la interna del gremio.

El Suoem debe ir a elecciones el año próximo, y aunque la hegemonía de la lista Verde permanece intacta, acostumbrando ganar los test electorales por más del 80 por ciento de los votos, la discusión está en el seno del armado. Los líderes de algunas de las agrupaciones que conforman la lista Verde piden a sus referentes que den el salto y construyan una lista propia, entusiasmados con liderar la sucesión de Daniele, que prometió que el actual sería su último mandato -el número 12- al frente del Sindicato. Aunque esa es una promesa que el sindicalista ya rompió en otras oportunidades.

Por otro lado, los baqueanos del Suoem desencantados con la lista Verde creen que la protesta no conducirá a ningún lado. Que, en realidad, todo está conversado de antemano con las autoridades municipales. Y reparan en que este, a diferencia de otros conflictos, ha es uno que propone desde muy temprano el quite de colaboración.

Esto implica que los municipales no marquen “horas módulo” en los relojes de sus reparticiones y, por lo tanto, no cobren ese bonus, que el peronismo trajo para sustituir las horas extra y prolongaciones de jornada en la mayoría de las oficinas y que, por liquidarse “en negro”, resultan manos onerosas para el municipio, aunque siguen representando una parte muy importante del salario para los empleados que las tienen asignadas.

Ayer, Daniele remarcó la necesidad de que los empleados no tomen parte en actividades que se hagan por fuera del horario habitual. Probablemente porque algunos no cumplen con esa consigna. La primera pregunta que surge es ¿qué proporción de la nueva propuesta que, llegado el momento, realice el Ejecutivo, estará financiada por las propias “horas módulo” no devengadas durante el conflicto?

Habrá que ver. Mientras tanto, el conflicto le da un poco de aire al Ejecutivo, que ya no liquidará aumentos con los próximos recibos de sueldo y que, llegado el caso, pagará una mejora salarial arribada a posteriori a través de una planilla complementaria cuando promedie noviembre.