Que en el radicalismo no hay paz, es algo que se sabe desde hace tiempo. El episodio de diputados correligionarios votando contra los jubilados y las universidades fue uno de los episodios que despertó un aire de renovación, en consonancia con lo que fue la asunción de nuevas autoridades partidarias en Córdoba y sus distritos, las cuales expresaron en coincidencia que debían recuperar la identidad y principios del partido para distanciarse de Javier Milei. Esa postura fue sometida a prueba el pasado miércoles, cuando el presidente -presente en Córdoba capital para el aniversario de Fundación Mediterránea- lanzó un nuevo ataque contra la memoria de Ricardo Alfonsín. El hecho devino en una serie de situaciones que, en Río Cuarto, expusieron las grietas que existen entre las diferentes expresiones del radicalismo.

“Silencio ensordecedor del Comité Centro”, exponía un dirigente en un grupo de Whatsapp correligionario luego de conocerse las declaraciones de Milei (acusó al ex presidente Alfonsín de haber impulsado un golpe de Estado contra Fernando De la Rúa en 2001). La reacción rápida de algunas facciones fue en dirección del repudio, pero en Río Cuarto apuntaron que su principal circuito evitó expresarse contra el presidente. Claro, horas antes y por el Día de la Democracia, el Centro de Marcos Curletto había lanzado un flyer a nombre de la UCR-Río Cuarto donde hablaba de “combatir la intolerencia”, con dos manos en forma de armas apuntando hacia Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto fue previo a los dichos del presidente.

Durante toda la jornada del miércoles y parte del jueves, los mensajes hacia el interior de la jefatura local de la UCR apuntaban contra la decisión del Centro, primero por no haber consultado sobre la publicación de Milei y CFK, pero especialmente por no lanzar su propio comunicado repudiando la acusación de “golpista” contra Alfonsín. Según averiguó Alfil, la respuesta del Circuito fue que el tema se abordaría en una reunión partidaria, pero recién la semana que viene. “Pareciera que tienen miedo de ofender al presidente Milei”, señalaba un dirigente histórico del centenario partido en la ciudad.

Banda Norte y Alberdi salieron a diferenciarse del movimiento cuidadoso de la mesa que lidera Curletto. “Ante los dichos del presidente Milei, queremos manifestar nuestro más absoluto repudio. Este presidente denosta la Democracia y ejerce violencia política, difamando y mintiendo sobre el Padre de la Democracia. La sociedad puso al Dr. Raúl Alfonsín en un lugar especial y será recordado por su legado democrático”, expresaron por medio de un comunicado los dirigentes del Circuito Banda Norte, presidido por Martín Carranza -uno de Evolución. El Comité Alberdi, encabezado por la alfonsinista Rita Farías, también lanzó repudio público.

El malestar radical de las últimas horas no enfocó solamente en el episodio del Circuito Centro, sino que también llegó al Concejo Deliberante. Ayer, durante la sesión ordinaria del Legislativo, el bloque Primero Río Cuarto (radical juecista) no presentó ningún proyecto para que el cuerpo se expresara sobre al ataque a Alfonsín. Y pasó algo peor: el peronista Guillermo Natali (La Fuerza del Imperio del Sur) presentó un proyecto “in voce” en repudio a las expresiones presidenciales. “Es un terreno que no me corresponde, pero la Democracia está por encima de todos”, dijo el edil.

Su intervención expuso al bloque que preside Gabriel Abrile por no haber puesto el tema sobre la mesa. Desde el radicalismo señalaron que Natali “hizo trampa” y quiso sacar ventaja de la situación exponiendo a los radicales que no había tenido tiempo para redactar un proyecto propio. Para otros correligionarios, la omisión de su representación en el Concejo fue en línea con una postura “tibia” de parte de Abrile y los suyos. En medio de una encrucijada, el presidente de Primero Río Cuarto debió expresarse en la sesión. “Lamentamos este tipo de palabras y acompañamos el repudio que propuso el concejal preopinante”, dijo Abrile.