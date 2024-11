Por Redacción Alfil

El senador Luis Juez fue uno de los invitados a Alfil TV (viernes 20hs por Canal 10) y habló del contexto nacional con la situación de Aerolíneas Argentinas, la relación con el radicalismo, y en particular con Rodrigo de Loredo, encendió sus críticas al llaryorismo y aprovechó, también, para disparar en contra del intendente Daniel Passerini. “Viaja más que Marley”, sostuvo sobre el titular del Palacio 6 de Julio.

Además, reitero que “si (Juan) Schiaretti es candidato el año que viene, yo lo voy a enfrentar”, aunque evitó argumentar por qué no podría ser De Loredo el candidato que compita con el exgobernador en las Legislativas. “Yo no soy promotor artístico de nadie”, señaló el jefe del bloque PRO en el Senado.

“Intenté tres veces gobernar esta provincia y no pude. Hace 26 años que nos gobiernan un puñado de tipos que se quedaron sin ideas. Le dijimos a (Liliana) Montero desde el Tribunal de Cuentas que no viniera a pedir becas para punteros políticos. El 80% de la Senaf son todos punteros políticos”, dijo sobre la ministra de Desarrollo Humano. Y agregó, además: “si (Juan Pablo) Quinteros y Montero hubieran sostenido las banderas en contra de la corrupción, por ejemplo, con el tema Oderbrecht, varios estarían presos. El PJ es muy inteligente para dividir. ¿Por qué Llaryora no echa a Quinteros, Montero o (Martín) Gill? Si fueran peronistas ya los hubieran echado hace rato”, sostuvo.

“Hay legisladores opositores que reculan cuando nosotros pedimos la cabeza de un ministro”, señaló, además, anticipando la discusión y los pedidos de informe a la ministra Montero en la sesión del próximo miércoles en la Unicameral.

Juez también reconoció que en los últimos días se cruzó con manifestantes del Suoem en el medio de los reclamos al Municipio por la paritaria y señaló: “hace seis años le dije al Suoem que les iban a hacer de goma el salario. Empezaron a contratar, aprovecharon la pandemia, se le metieron, empezaron a alquilar edificios, arrancaron con los curros inmobiliarios. No nos faltaron verdades, nos faltaron votos”.

En tanto, acerca de las Legislativas del año próximo, el líder del Frente Cívico afirmó: “(Juan) Schiaretti la única vez que compitió mano a mano conmigo me robó la elección. Si Schiaretti está dispuesto a ser candidato, yo estoy dispuesto a enfrentarlo. Habló de mí, no soy promotor artístico de nadie”, respondió cuando se le consultó por qué no De Loredo.

Asimismo, estiró los objetivos al 2027 y sostuvo que “voy a intentar gobernar esta provincia”. “A (Aurelio) García Elorrio le dije los otros días que con sus listas sacaban cuatro o cinco puntos a nosotros, no a Schiaretti. Ahora lo veo entusiasmado. Así que la culpa es repartida”. “En el 2027 debe ser candidato el que esté mejor. Los otros días lo escuchaba a Rodrigo hablar del radicalismo… y tiene que ser el que esté mejor”.

En el programa de Alfil, Juez dijo, además: “olfateo un final de ciclo complejo para el peronismo. Algo así parecido olfateaba en el 2002, 2003 con (Germán) Kammerath. Tenemos un intendente que tiene viaja más que Marley. La vicegobernadora está de viaje. Todos se la pasan viajando”, sostuvo.

Por otra parte, el senador dijo que fue él quien le pidió al Gobierno sacar la privatización de Aerolíneas Argentinas de la Ley Bases, pero que después, cuando se cruzó con trabajadores por reiteradas medidas de fuerza en Aeroparque, les reclamó que “van a hacer bosta a la empresa”.

Por último, puso en duda las intenciones de Llaryora con el interés por Fadea, dijo que “puede ser un salto al vacío” y reconoció que habló en los últimos días con el líder de La Libertad Avanza en Córdoba, el diputado Gabriel Bornoroni. “Tomamos un café la semana pasada. Está bueno que tengan su estructura política y no agarren los saldos o retazos del peronismo. Le dije que me parece bueno que recorra la provincia le dije a Bornoroni, pero nosotros estamos en otra construcción”, sostuvo.

ESTE VIERNES►Luis Juez, ️Rubén Darío “Pollo” Sobrero y ️Hernán Zanghellini