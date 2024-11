Por Redacción Alfil

El presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres; la dirigente del peronismo y extitular de Pami, Olga Riutort y el diputado y titular del PRO en Córdoba, Oscar Agost Carreño, pasaron por Alfil TV (viernes 20hs por Canal 10). Donde, entre otros temas, se habló de la ratificación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Presupuesto 2025 que presentó el gobierno de Martín Llaryora y la discusión en la Cámara baja por el proyecto anti DNU del presidente Javier Milei.

Acerca de la condena en contra de la actual titular nacional del PJ, el propio Torres dijo que “para recuperar la credibilidad de la sociedad en la política, aquellos que hayan sido juzgados deben cumplir las condenas. Como cualquier vecino” y sostuvo que: “a nadie le pone contento que una expresidenta o un expresidente sea juzgado y sentenciado en un país que viene debatiéndose en muchísimos problemas estructurales y que por malas administraciones no lo logra”.

“El peronismo había perdido el rumbo y debe hacer una autocrítica hacia adentro, ser federal y aggiornarse al momento histórico que estamos viviendo”, dijo además la tercera autoridad provincial.

Por otra parte, acerca de las discusiones por labor parlamentaria en la Unicameral, Torres dijo: “el reglamento es uno solo y no hay que interpretarlo”. “Existía un acuerdo y eso se consensua con todas las autoridades de bloque, en algún momento existió ese acuerdo para que la presidenta del interbloque pudiera participar, por más que por reglamento interno no podía estar. Ahora, algunos bloques tomaron la decisión que ella no estuviera, como el de Hacemos, el de Karina Bruno, el de Agustín Spaccesi, legisladores del PRO que no firmaron esa nota para que Ferrero fuera reincorporada”, sostuvo Torres.

En tanto, sobre el Presupuesto que el viernes pasado presentó el ministro de Economía, Guillermo Acosta, Torres dijo que “Córdoba tiene superávit fiscal hace muchísimos años”. “Por supuesto los presupuestos que se presentan todos los años van de la mano con la coyuntura y la realidad política. Hay una defensa del gobernador Martín Llaryora por la obra pública como generadora de progreso y fuentes laborales. Y una preocupación como es la Caja de Jubilaciones ante la negativa del Gobierno nacional de enviar fondos que son de Córdoba”, afirmó Torres.

Por su parte, Riutort afirmó acerca de la condena en contra de CFK que “Milei la elige como opositora”. “Lo de la Justicia es vergonzoso porque en este caso puntual de Vialidad no hay ninguna prueba en contra de ella. Es una sentencia política que no tiene nada que ver con la justicia real. La decisión después de apelar en la Corte va a demorar dos años”, dijo.

En tanto, sobre el PJ cordobés, la exfuncionaria de Alberto Fernández señaló que “(Martín) Llaryora tiene claro que va a la reelección y Schiaretti hizo una gira por el país no le fue bien. Nadie habla de un proyecto nacional desde un modelo provincial. No le veo futuro a Schiaretti, sí a Llaryora pero más adelante”.

En tanto, Agost Carreño habló del clima dentro del PRO por la designación que hizo Mauricio Macri de Darío Nieto. “No hubo ninguna intervención del partido, no existe ninguna figura de un comisario porteño en partidos provinciales. Macri dictó una resolución que no tiene ningún valor jurídico”, dijo Agost Carreño.

“El PRO cada vez que hizo intervenciones le fue mal. A mí me eligieron los afiliados de Córdoba y tengo mandato hasta abril del año que viene y así funcionan los partidos. Los partidos no son una compañía donde hay un CEO en Buenos Aires que manda a ver qué pasa con los gerentes en el interior. Hay una vida partidaria e institucional”, sostuvo.

Por último, con lo del proyecto de los DNU, Agost dijo que “se cambió una intención institucional por una discusión por plata. Si perdíamos la votación, perdíamos un dictamen que nos costó mucho construir”.