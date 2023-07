Enroque Corto

Se sigue hablando de los “pituquitos de Recoleta”

Ayer volvió a seguir dando vueltas la frase del intendente Martín Llaryora en el discurso del domingo. Al punto que hubo, desde un cruce entre el viceintendente Daniel Passerini y Luis Caputo, el exministro de Macri; y una respuesta de Llaryora a un periodista de LN+.

Informante de redes: Explotó el hashtag… sigue fuerte.

Periodista: ¿Qué es eso? Hableme en español, por favor…

IR: El hashtag, la tendencia en redes sociales. Los ‘pituquitos’ de Recoleta, la frase de Llaryora. Se sigue hablando de eso.

P: Ahh… ahora nos entendemos.

IR: Le cuento, resulta que ‘Toto’ Caputo, el ‘Messi’ de las finanzas en tiempos del expresidente Mauricio Macri puso en Twitter “la política está plagada de boludos como éste, que llegan ahí y creen que tienen que gritar estupideces o agredir para hacerse escuchar o respetar”.

P: Apa…

IR: Sí, pero se la devolvió Passerini “los pituquitos son los que vienen en avión privado y vienen a darnos clases de administrar una ciudad y viven de la renta ajena. Que nos sigan puteando que nosotros vamos a seguir ganando en Córdoba”, dijo Passerini en radio Splendid.

P: Bien…

IR: No se me vaya, digame que vio el video de Francisco Olivera, el colega de LN+ que mostró la casa de Luis Juez y le quiso ‘pegar’ a Llaryora. No sólo que se equivocó feo y pidió disculpas, sino que el propio Llaryora se las aceptó por Twitter. “El que trabaja está expuesto a equivocarse. Es importante el reconocimiento del error y la disculpa, la cual acepto de parte del periodista Francisco Olivera”, dijo el titular del Palacio 6 de Julio.

La 4ta siguió blindada

El periodista llamó a su informante peronista. Éste, que ya se imaginaba por donde venía la mano, le respondió antes de siquiera escuchar la pregunta.

Informante Peronista: Si, ya sé para qué me llama. Y no, todavía no está el recuento de la elección desagregado por sub-circuito. Pero como me imaginé que me iba a llamar, le conseguí algo para que vaya manejando su ansiedad.

Periodista: A ver…

I.P.: Los resultados de la 4ta, que era una de las que mayor interés generaba. ¿Se acuerda?

P.: Claro que me acuerdo. Era una de las pocas se seccionales que Juntos por el Cambio ganó en la provincial, por apenas un puñado de votos. Y es una de las seccionales que De Loredo necesitaba fortalecer mucho para descontar la ventaja PJ en las demás…

I.P.: Exactamente. Y eso no sucedió. Ni de cerca. Calcule que, mientras en la provincial ellos ganaron la seccional raspando, por apenas 423 votos, esta vez la ganaron por 1.136, lo que sigue siendo un número insignificante para la magnitud de la 4ta, que después de las 5 grandes (10, 11, 12, 13 y 14), es la más populosa de la ciudad.

Una falla de protocolo en el acto de cierre JpC

En el cierre de la campaña de Rodrigo de Loredo, en el club Atenas, dejó un momento curioso que todavía ayer recordaba con una sonrisa un dirigente radical que, con humor, intenta dejar atrás el mal trago del domingo pasado.

Radical: Usted estuvo allí, así que habrá notado que alrededor del escenario, en la primera fila, estuvieron sentados los principales dirigentes de Juntos por el Cambio.

Periodista: Es cierto, los vi a Luis Juez y Mario Negri, a Oscar Aguad y Miguel Nicolás, qué se yo.., sí, todos o casi todos…

R.: También fueron ubicados, separados por apenas una silla, Sebastián García Díaz y Gastón Dueñas.

P.: ¿Tan cerca?

R.: Sí.

P.: García Díaz fue el fundador de Primero la Gente, y terminó peleado con Dueñas al punto de irse del partido para incorporarse al PRO. Una falla del protocolo.

R.: Bueno, tampoco se puede pensar en viejos rencores… Yo vi que tenían mala cara, y después de un rato García Díaz salió de la primera fila.

P.: Hay que pensar en todas las internas…

Estevez, de recorrida

La diputada nacional del Frente de Todos y candidata a repetir la banca por Uniòn por la Patria, Gabriela Estevez, está de recorrida por el interior provincial en el marco de la campaña para las PASO.Informante: Este lunes visitó las localidades de Río Cuarto, Vicuña Mackena y Adelia Maria, en el departamento Río Cuarto.

Alfil: ¿Qué dijo?

Acusó a la oposición de querer implementar un ajuste salvaje y de ir por la privatización de Aerolíneas Argentinas y de otras también. Entregó subsidios, estuvo en un centro de jubilados Pami y recorrió la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Un poco de todo

Solano en Córdoba

El próximo viernes, el pre candidato a presidente del Frente de Izquierda- Unidad y dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, visitará la ciudad de Córdoba.

Informante: Participará como principal orador del acto que se desarrollará desde las 15 en Ciudad Universitaria. Allí también estarán Soledad Díaz, candidata a diputada nacional, y Emanuel Berardo, candidato al Parlasur.

Periodista: Imagino que asistirán otros sectores también.

I.: Por supuesto. Habrá referentes del movimiento obrero provincial, entre ellos dirigentes de Sindicato del Neumático, de químicos, del Sindicato de Municipales de Jesús María; de la oposición de UEPC y del Polo Obrero, entre otros. En la previa, habló Solano.

P.: ¿Y qué dijo?

I.: Que “Massa, el candidato del PJ-kirchnerismo que aplica hoy el ajuste contra los trabajadores, es el candidato del Fondo Monetario, embajador de la política yanqui y por ende un embajador de los intereses del FMI, de las mineras y de la fuga de capitales. El peronismo está completamente orientado a entregar el país”.

P.: ¿Creen que la candidatura de Juan Grabois pueda raspar la de ustedes?

I.: Esa es una candidatura trucha, lo Grabois tiene el objetivo contener lo que puede ser una fuerte ruptura hacia la izquierda. Frente a tantos candidatos derechistas que compiten por la bendición del FMI, la única alternativa que se levanta es la Izquierda.