Por Julieta Fernández

“Nos movilizamos por la Universidad Pública” es la consigna de la Asamblea Universitaria prevista para este miércoles 27 de noviembre en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esta instancia se había previsto inicialmente para el primer semestre del 2024 y se vio prorrogada por diversas situaciones (principalmente por el calendario electoral de las elecciones a decanatos). Esta vez, la discusión sumará un factor más preocupante que el que se tenía en cuenta en marzo.

La Ley de Presupuesto 2025 enviada por el Ejecutivo Nacional contempla la mitad de lo que necesitarían las Universidades Nacionales para funcionar el año que viene, ya que el Consejo Interuniversitario pidió que sean 7 billones de pesos y el gobierno asignaría menos de 3.8 billones. Además, en los últimos días se deslizó incluso la posibilidad de que no haya una ley de presupuesto para el 2025 (el gobierno de Milei asegura que quiere la ley pero que hay puntos que son “innegociables” para “alcanzar el equilibrio fiscal”).

La Asamblea Universitaria es el máximo cuerpo institucional en lo que respecta al gobierno de la UNRC. Está integrada por el rectorado, los decanos/as de las distintas facultades y todos los consejeros directivos. Es presidida por el rector/a o en su reemplazo por el vicerrector/a. En los últimos años ha habido distintas instancias de participación en el marco de discusiones como la toma universitaria del 2018 o la propia asamblea interclaustro de este año que resolvió rechazar la realización de una toma. No obstante, no se trató de sesiones correspondientes a la Asamblea Universitaria como órgano de gobierno de la casa de altos estudios. De hecho, esta instancia debiera convocarse cada dos años pero no ha sido el caso durante las últimas gestiones que condujeron la UNRC.

Luego de la segunda Marcha Federal Universitaria del 2 de octubre, la discusión en torno a las medidas de protesta dividió las aguas en la comunidad universitaria. La asamblea interclaustro que se caracterizó por los cánticos “No se toma” (cuyo video fue compartido por el propio gobierno nacional en redes sociales), inevitablemente generó tensiones hacia dentro de la Universidad. No necesariamente por rechazar la toma, sino por no haber acordado alguna medida de protesta o visibilización de alto impacto: se rechazó el corte de ruta y las clases públicas (aunque estas últimas se llevaron a cabo en la plaza central por iniciativa de la asamblea estudiantil y con el acompañamiento de la Asociación Gremial Docente).

Las tensiones se acrecentaron cuando el Consejo Superior rechazó declarar personas no gratas a los diputados nacionales por Córdoba que rechazaron la Ley de Financiamiento Universitario. Hubo 14 votos en contra de esta medida y 7 a favor. En su momento, la rectora Marisa Rovera lamentó que haya habido discrepancias en relación a este punto. “Estoy segura que la cuestión de fondo hubiese tenido absoluta unanimidad. En diferentes instancias, encuentros y espacios hemos sostenido la defensa, sin condicionamientos, de la Universidad Pública Argentina. Hoy me entristece que haya salido dividida esta resolución”, dijo Rovera tras la sesión en el Consejo Superior y resaltó que “la UNRC, a través del CIN, sí adhirió a repudiar el accionar de los diputados en general que votaron en contra de la Ley de Financiamiento Universitario, independientemente de cómo se llamen y los partidos que representen”.

Las aguas parecen haberse calmado, más allá de que en las últimas semanas continuaron las rispideces entre algunos sectores como la FURC (Federación Universitaria) y el gremio docente debido a la medida de fuerza que dispone que no se tomen exámenes finales durante los turnos de noviembre/diciembre. Este lunes 25 de noviembre finalizó el período correspondiente al primer llamado y, si bien la Asamblea Universitaria no apunta a discutir esta medida en particular, el gremio docente no descarta una posterior modificación. “Hemos ratificado que no vamos a tomar exámenes finales en ninguno de los llamados pero, posterior al primero, haremos una evaluación de acuerdo al contexto local y nacional y podría haber una modificación”, señaló el secretario gremial de AGD, Alejandro Larriestra. La asamblea iniciará este miércoles a las 14 horas en el Aula Mayor.