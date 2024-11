Todas las cosas se miran en otras

Por Gabriel Abalos

Hora de escuchar La Otra Orquesta

Una orquesta académica que respira música popular debuta hoy a las 20, en el escenario del Teatro Real (San Jerónimo 66): el proyecto creado y dirigido por el guitarrista, compositor y arreglador José López, se presenta como “lo otro” entre los ensambles y formaciones que lucen en el firmamento cordobés, de allí su nombre: La Otra Orquesta. De qué se trata, lo explica el impulsor de esta novedad musical cordobesa:

“La formación es una mixtura de instrumentos relacionados con el mundo de la música de raíz popular, como bases típicas, digamos, de banda. Es decir, tenemos guitarra criolla, que es la que toco yo, y eléctrica, tenemos piano y teclado, batería, percusiones, tenemos bajo y tenemos voces. Y a eso lo hemos complementado con instrumentos más relacionados con la tradición orquestal o académica: percusión en placas, flauta, clarinete, oboe, saxo, trompetas, y un cuarteto de cuerdas. Por ahora eso, porque la idea es ir creciendo a poco, ir controlando la formación para ver si funciona, si lo podemos hacer. La idea es que crezca porque las músicas están escritas para poderse tocar en formato de una orquesta mayor.” Actualmente son veinte los integrantes de este proyecto artístico radicado en el CEPIA de la Facultad de Artes de la UNC.

Respecto al repertorio, claramente orientado por la corriente folklórica, dice José que abordan “composiciones propias, muchas son mías y también se están sumando otros integrantes de la orquesta a aportar obras propias, arreglos del repertorio popular folklórico y también transcripciones de arreglos épicos que nos hayan marcado la vida, pasándolas a este formato de gran ensamble orquestal.” Sin tanto apuro, al ritmo que sugiere un proyecto cuidadoso de su proceso, López sostiene la idea de “poder tener un repertorio que nos defina, escribir nuestro propio repertorio y poder tocarlo muchas veces, hacer muchos conciertos, grabar discos a partir de él, sostenerlo en el tiempo. Y, por supuesto, ir renovando de a poco el repertorio en la medida que se vayan dando nuevas producciones que tenemos pensadas con músicos invitados, con elencos que quieran mezclarse con nosotros, pero la idea es tener una base de repertorio que nos represente.”

Entrada general $ 8000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

Ramonita, del crimen a la devoción

Muchas muertes violentas están en el inicio de las devociones populares. Un crimen es un delito penal y tiene su propio juicio, pero el proceso de dar nacimiento a un culto marcha por otros carriles y es producto de la respuesta social a ese hecho, proyectado a un estatus donde lo milagroso está en primer plano. Como tantos otros casos de fe, el de Ramona Moreno, una joven asesinada en mayo de 1934 por su amante, cuyo cuerpo apareció en una barranca próximo a la bajada San Roque, dio lugar a un sitio donde se empezaron a prender velas por el alma desdichada de la difunta. Hoy a las 17, en la Biblioteca del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) y en la semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, habrá un conversatorio en memoria de la santa popular de Güemes, “La Ramonita”. La fecha conmemorativa de tantas víctimas de la violencia patriarcal, le da un marco menos espiritual, si se quiere, al caso de Ramona Moreno, al acudir a los hechos históricos que noventa años atrás conmovieron a la población cordobesa. Su caso sirve en el presente para reflexionar sobre las formas de violencia ejercidas hacia las mujeres. Cecilia Moreira (historiadora) y Sergio Ibisate (doctor en Ciencias Antropológicas, brindarán el contexto histórico y un recorrido a través de los hechos que acontecieron desde el femicidio de Ramona, el 10 de mayo de 1934. Actividad gratuita, con cupo limitado sujeto a capacidad de sala (40 personas).

Sigue retrospectiva Di Tella

Prosigue en el Cineclub Municipal desarrollándose la Retrospectiva Andrés Di Tella, donde hoy a las 18 se proyecta el documental Montoneros, una historia (Argentina, 1995) del realizador. El relato principal es provisto por Ana, una ex militante de la organización peronista Montoneros, que revisa su experiencia y los hechos en sus locaciones originales, a lo que se suman testimonios de familiares suyos, de ex compañeros y algunos ex dirigentes de la organización, como Roberto Perdía, Jorge Rulli y Jorge “Chiqui” Falcone. Y a las 23 se verá Máquina de sueños (Argentina, 2013), dirigida por Andres Di Tella, Dario Schvarzstein. Hecha para Turner TV, está orientada a la creación de tres artistas contemporáneos mexicanos: Pedro Reyes, Carlos Amorales y Minerva Cuevas, todos ellos creadores que interactúan con la sociedad y la cultura de su país, con formas de agitación.

Entrada general $ 3900, abonados $ 400.

Un bailecito shakespeareano

En el Teatro Real (San Jerónimo 66) continúa el ciclo escénico Teatro Independiente en el Real presentando la obra Jig Bailecito para nada, un unipersonal escrito y actuado por Guillermo Vanadía, con codirección de Gastón Casabella. “Un vagabundo, cansado del supuesto circo moderno, entierra a sus hermanxs que alguna vez vio actuar”, se lee en la sinopsis. El trabajo propone una mezcla de clown, comedia y tragedia para evocar el universo de los clásicos del maestro William Shakespeare, y la relación del dramaturgo y actor con sus clowns en el contexto de su siglo, sumado a la obsesión por los cementerios y los cavadores de tumbas. Entrada general $ 8000 a través de Autoentrada y en boletería del teatro.