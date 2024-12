Enroque corto Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Preparando el coche

El informante le comentaba al periodista sobre una actividad que tuvo lugar el domingo en el Autódromo de Río Cuarto, donde el intendente Guillermo De Rivas mantuvo un encuentro con un particular personaje del automovilismo.

Informante: No lo tengo fierrero a usted, pero le cuento algo sobre el Autódromo. Se está disputando el Campeonato Argentino de Karting.

Periodista: Me gusta ver la Fórmula 1. Hasta ahí llego. Pero, ¿por qué me cuenta del campeonato de Karting?

I: Porque estuvo De Rivas y se encontró con Cristian Tejera. ¿Lo tiene?

P: No me suena. ¿Quién es?

I: Fue el motorista de Franco Colapinto en sus tiempos como corredor de karting. Podría decirse que fue uno de los formadores del piloto de la F1. Hubo abrazo muy amistoso con el intendente.

P: Tampoco lo tenía fierrero a De Rivas (risas).

I: El comentario es que capaz está buscando un grupo de especialistas que le den consejos y lo ayuden a preparar el auto con el que va a correr en un futuro…

P: ¿Cómo?

I: Que De Rivas capaz tiene ganas de salir a las pistas y empezar a correr las carreras que se vienen. ¿Entiende? En cuatro años se debería volver a presentar para ser reelecto, pero no sé si le alcanza con el bólido que tiene por estos días. Bastante bien la está llevando en una pista complicada, pero no sé si le alcanzará para la pole (risas).

P: Me está tirando mucha terminología automovilística. Demasiada (risas).

I: No se me ocurre una mejor manera de explicar por qué De Rivas le está metiendo tanto al tema. Con esto de Tejera, capaz quiere absorber algo de Colapinto para sí mismo. Esperemos que no choque en la primera curva como le pasó al piloto en Qatar (risas).

“Se vienen cositas”

El informante le enviaba a la periodista una foto en la que se lo ve al intendente de Canals, Edgar Bruno, junto a la ex candidata a intendenta, Adriana Nazario. “Charlas que se disfrutan, siempre con proyectos. Gracias eternas”, compartió Bruno en sus redes sociales.

Informante: Algo que nadie puede negar es que Nazario y los suyos saben generar misterio. Bruno subió esta foto con este mensaje. Al mismo tiempo, por estos días se anda especulando muchísimo con esto de si Adriana será candidata a diputada o no. Esta foto es un “se vienen cositas”...

Periodista: Esto me retrotrae mucho al 2023 y las especulaciones que terminaron siendo ciertas.

I: Ojo, no hay que pensar en esa única posibilidad. Porque el armado de listas del año que viene va a ser muy complicado. Lo interesante de esto es que, aunque a nivel local no está con el PJ orgánico, Nazario tuvo su participación en los operativos clamor del 2022. ¿Se acuerda? La gente de La Militante pedía que Llaryora sea candidato y Nazario, que en ese momento se mostraba muy poco, había grabado unos mensajes para la militancia y manifestó su apoyo al ahora gobernador. Lo que sea que ocurra con Nazario y La Militante a nivel provincial va a ser muy interesante de seguir.

P: Bueno, no falta tanto para saber si están armando algo para el año que viene.

I: De la forma que sea, Bruno está haciendo lo mismo que el año pasado. Cuando dijo que Nazario iba a ser candidata en Río Cuarto, efectivamente ocurrió. Aunque no haya sido por el oficialismo. Cuando dijo que Llaryora deberia tener un/a vice radical, también pasó. Y ofendió muchísimo al llamosismo, ya que Juan Manuel (Llamosas) estaba buscando ocupar ese lugar. En fin, para tenerlo en cuenta.