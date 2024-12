Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







El dilema del 2025

El dirigente llegaba a la cronista con dudas sobre el futuro de la UCR, el juecismo y el PRO en las elecciones legislativas del 2025.

Informante: Qué quilombo va a ser lo del año que viene. Veía que el tema de Ficha Limpia está marcando distancia entre Milei y Macri. Que incluso Macri amagaría con no acompañar a LLA en la alianza. Vi que hay unas encuestas del Gran Río Cuarto dando vueltas.

P: Así es. Si lo que dicen se reflejara en las urnas el año que viene, sería todo un logro que la UCR-FC salgan terceros acá. Igual, ¿cómo se podría visualizar esa alianza? Digo, en las municipales, el PRO jugó por fuera y una parte de ellos ahora está con De Rivas. Pero por otro lado, hay una pata del PRO local que está con Bullrich.

I: Calculo que los de Bullrich harán campaña por Milei. A menos que algo cambie de acá al año que viene, los veo en esa. No sé cómo se acomodará el radicalismo. Si irán en alianza con el juecismo o una lista más “pura”. Lo que está claro es que, según esa encuesta que circuló hace poco, Luis Juez estaría lejos de ser competitivo. De Loredo ni hablar, muy poco nivel de conocimiento. ¿Cómo se encolumnaría en ese escenario el radicalismo y el juecismo de Río Cuarto? Para reflexionar (risas).

P: ¿Habrá lugar para un/a riocuartense en alguna lista?

I: ¿De lo que quedó de Juntos por el Cambio? Ojalá. Pero todo pinta que va a estar difícil que les vaya bien como en el 2021. Y dudo que se repita lo de (Belén) Avico (risas).

Habrá exámenes en la UNRC

En días de Asamblea Universitaria, el informante le confirmaba al periodista un dato que describe el clima que se vive en la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Informante: No le puedo comentar mucho de la Asamblea, porque es un misterio en qué va a terminar. Lo que sí está claro es que la fuerza de algunos sectores para frenar la fuerza del reclamo de docentes y no docentes está surtiendo efecto.

Periodista: Hace unos meses hablaban de un cierre de año conflictivo…

I: El conflicto y la bronca de los que tienen salarios de pobreza sigue, el tema es que se desempeñan en un contexto y lugar desfavorables. Con esto quiero decirle que no se puede sostener ninguna medida de fuerza y en eso tiene mucho que ver la lectura que se hace sobre el momento del Gobierno nacional. Si Javier Milei está arriba en las encuestas y el apoyo interno en la Universidad escasea, las medidas de fuerza no trascienden. Es lo que pasó con los docentes…

P: ¿Definieron algo?

I: Se echaron para atrás con la decisión de no tomar exámenes finales en diciembre. La Asociación Gremial Docente lo anunció el viernes, después de la asamblea que hicieron. Reconocieron que hubo mejoras salariales, aunque siguen siendo insuficientes. Pero lo fuerte es que expresaron que su compromiso es con los estudiantes y que frenar los finales de fin de año iba a profundizar la grieta que hay con los docentes. Quedó demostrado que hay una mayoría de pibes y pibas que apoyan al Gobierno, que revivieron el movimiento anti toma y que piden apoyar a la Uni desde las aulas. Si no les tomaban examen, el sindicato se metía un gol en contra y no sé si iban a poder recuperar la confianza de los estudiantes. Está cerrando un año difícil y donde los docentes se ven vencidos. Esta era la mejor manera de no perder por goleado, creo yo.







Baja convocatoria

El periodista consultaba con su informante sobre lo que dejó el encuentro de la Juventud Río Cuarto de La Libertad Avanza.

Periodista: Tengo pocas repercusiones del evento que la Juventud libertaria armó el viernes pasado en la Sociedad Española. ¿Usted se enteró de algo?

Informante: Poca convocatoria, poca repercusión. Es lo que puedo decirle.

P: ¿Fue poca gente?

I: No es lo que uno esperaría si se habla del entusiasmo que generan las ideas de la libertad (risas). A ver, hubo público y las charlas estuvieron interesantes, pero me da la sensación de que falta algo.

P: ¿Algo como qué?

I: A ver…se nota mucho que la mayoría no viene de la política y que no les sale tan bien como a los peronistas o los radicales que te arman un acto de la nada…

P: Porque son casta, ¿o no?

I: Bueno, es eso. Capaz los recursos son más limitados si querés hacer algo diferente y desde un lugar más limpio de los vicios de la política, pero también creo que quisieran tener un poco de lo que tiene la vieja política. Es el caso de los libertarios…por más que se digan anti casta, se mueren por ser casta. Por lo menos se movilizan, a eso se los celebro.

P: En unos días vienen los jefes…

I: Por eso capaz esto fue preparar el terreno. Cuando venga Gabriel Bornoroni se verá si pueden movilizar un poco más. Aunque no lo crean, para un partido que ya está con reconocimiento nacional, la asistencia también es importante. Si la convocatoria es pobre, no se puede trascender. Lógica de casta (risas).

CPCE: Se vienen las elecciones

La periodista dialogaba con el informante sobre las elecciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que tendrán lugar este viernes 6 de diciembre.

Informante: El viernes se vienen las elecciones en el CPCE. Interesante la disputa de dos listas. En una de ellas está el secretario de Economía, Pablo Antonetti, ¿se enteró?

Periodista: Se ve que no nos ha estado leyendo porque publicamos algo de eso. Entiendo que es la elección de delegados de Río Cuarto.

I: Importante aclarar que no es solo la ciudad sino que también representa a profesionales de la región. Hay cerca de 1500 personas habilitadas para votar pero, por lo que uno advierte, quizás no haya tanta participación. O si… si es que hay voluntades de cambio de parte de los matriculados.

P: Eso iba a preguntar. Por lo menos en las redes no se ve una campaña “combativa” pero calculo que se diferenciarán de la conducción actual. Por algo presentaron otra lista.

I: Los escuché en la radio el otro día a los de la lista 2 (Grupo Rio Cuarto). Lo que plantean, en líneas generales, es que quieren fortalecer el nexo con el Colegio de Profesionales de Córdoba. Sienten que Río Cuarto y la región no tiene un peso fuerte y queda excluido de varias cuestiones como beneficios de los que gozan en Capital y acá no. Por otra parte, desde la lista Integridad, resaltan haber implementado varios convenios con instituciones (incluida la Muni), beneficios, mejoras del edificio, capacitaciones. También resaltan haber avanzado en la matriculación de profesionales y proponen gestiones para reservar la matrícula para los egresados. Bueno, a grandes rasgos eso es lo que he visto. Veremos quiénes terminan festejando el viernes…

P: Espero su mensaje.