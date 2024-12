Por Julieta Fernández

“Excelente propuesta de Jessica Valentini para el TSJ (...) Celebro la decisión de Martín Llaryora, ya que su incorporación acercará la justicia a las necesidades reales de los vecinos”, manifestó el asesor del Ejecutivo provincial para los departamentos del sur, Juan Manuel Llamosas. El ex intendente de Río Cuarto se plegó a la ola de dirigentes que respaldó el nombre propuesto por el mandatario provincial para integrar el Tribunal Superior de Justicia. El argumento principal sería la sinergia generada durante los ocho años de Llamosas en la defensoría del Pueblo de Río Cuarto (primero como defensor adjunto y luego como defensor) y la gestión de Valentini en la defensoría del Pueblo de la Provincia.

La votación tendría lugar el 27 de diciembre en la Legislatura -en la última sesión del año- y se prevé que el oficialismo contará con los votos suficientes para aprobar la designación de la abogada radical (más allá de algunas voces del propio PJ que se manifestaron en contra pero optarán por ser “orgánicos”). Además, contarían con el aval de legisladores del PRO, así como también de radicales como Graciela Bisotto, Dante Rossi y Sebastián Peralta.

En relación a los cuestionamientos de dirigentes como la legisladora Nadia Fernández, (principalmente por “no haber considerado a una mujer del PJ”), Llamosas consideró que “lo importante es la persona, el perfil y la perspectiva de ocupar un rol importante en el Tribunal Superior. Creo que ha primado la mirada de la construcción que es Hacemos Unidos por Córdoba. Por eso este modelo cordobés es superador, tiene una mirada federal y los mejores perfiles de hombres y mujeres para ocupar estos espacios”, planteó el referente llaryorista en diálogo con Alfil.

“La incorporación de Jessica implicaría traer una mirada nueva, un aire fresco para la Justicia y hasta una mirada humanista. En mis ocho años en la Defensoría de Río Cuarto, me tocó trabajar junto a ella de manera articulada. Fue una época muy dura después de la crisis del 2001. Trabajamos a partir de muchos convenios y también con la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Tenía una mirada muy federal, venía muchas veces a Río Cuarto. Fue un soporte muy fuerte para la defensoría local”, manifestó Llamosas a este medio y agregó: “Doy fe de que ha sido una excelente funcionaria. Ha tenido una mirada clara en defensa de los derechos de los ciudadanos y en plena crisis del 2001. Ella viene del radicalismo y creo que eso exalta aún más esta postulación y el hecho de que es una persona apta para desempeñar esa función. Tiene una mirada amplia, en defensa de los derechos de los ciudadanos, que puede ser un buen aporte en la Justicia en un contexto donde prima la desconfianza en las instituciones. La conozco personalmente y no tengo dudas de que lo hará muy bien”, enfatizó el asesor del Ejecutivo Provincial en el sur.

El visto bueno de Giorgetti

Aunque el comité provincial de la UCR aún no se ha sentado una postura en relación al nombre de Jessica Valentini en el TSJ, la vicepresidenta del partido y ex concejala de Río Cuarto, Mariana Giorgetti, comentó su postura a nivel personal. “El partido aún no se ha expedido pero, a nivel personal, puedo decir que Jessica es una excelente persona y ha sido un gusto trabajar con ella. Es una mujer formada, capaz y con sensibilidad social y eso puede venirle muy bien al TSJ. Le va a dar esa idoneidad que tiene desde lo humano y sus convicciones en relación a los Derechos Humanos. No tengo dudas de que es una excelente postulación”, consideró Giorgetti, quien trabajó junto a Valentini en la Defensoría de la Provincia de Córdoba