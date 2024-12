Por Víctor Ramés

Caballos criollos para las guerras europeas (Primera parte)

Era claro que, a comienzos del siglo veinte, no solo las vacas argentinas atraían el interés de Europa para su aprovisionamiento. Si bien la extensión de la producción caballar parecía adquirir una buena racha en el comercio internacional, el propio ejército argentino no se hallaba al parecer bien provisto de animales de monta, según el chicotazo con que exageraba una publicación satírica porteña.

En el periódico porteño Don Quijote del domingo 29 de Julio de 1900, plagado de sarcasmos y críticas contra el Partido Autonomista y en particular contra Julio A. Roca, se leía: “El gobierno inglés tiene varios comisionados en esta república para comprar caballos con destino al ejército de la nebulosa Albión.

El gobierno italiano tiene dado el encargo al general Volpini de comprar caballos en la República Argentina, también con destino al reino de las dos Sicilias.

Los precios, como es natural, están en alza, por la competencia.

El gobierno argentino tiene a su caballería en el Chaco, sin caballos y no se preocupa de la remonta del ejército.”

La “remonta caballar” es el término histórico que designa en el ámbito militar la compra, cría y cuidado de los caballos para el ejército, y asimismo el establecimiento militar dedicado a dichas actividades. Caras y Caretas, siempre en el año 1900 publicaba el artículo que atrae nuestro interés, donde presentaba una crónica de la venida a Córdoba del General Volpini -jefe de remonta del ejército italiano- a adquirir caballos. Se centraba en Bell Ville, la población más cercana a los campos del sudeste cordobés que hasta una década atrás pertenecieran a Marcos N. Juárez, gobernador de Córdoba entre 1889 y 1890, es decir hasta la caída del juarismo en la nación y en la provincia.

El lugar visitado por el general Volpini había sido adquirido por el estado en 1898, durante la presidencia de Julio A. Roca, para convertirlo en solar destinado al pastoreo de los caballos del ejército. “El 23 de marzo de ese año se creó la inspección general de Remonta y se destinó este predio a las funciones específicas de dicha repartición, con el nombre de Campo General Paz – Depósito Bell Ville. El 7 de abril el Coronel Domínguez toma posesión del campo, nombrando como primer jefe al Coronel Victoriano Rodríguez. El campo recibe el nombre de La Remonta”, según se lee en la publicación trimestral Sendas, de la localidad de Marcos Juárez, en su número de julio de 2011.

El nombre del coronel Rodríguez quedaría grabado más tarde vinculado a la localidad cordobesa, conocida como Victoriano Rodríguez - Estación Ordóñez, conmemorando al militar ya con grado de general, por su participación en la lucha contra el malón, y a un estanciero de la zona de La Carlota de apellido Ordoñez. El entonces coronel a cargo de La Remonta fue quien recibió y agasajó al enviado italiano, general Volpini, en su visita a Bell Ville. Así relata aquel encuentro Caras y Caretas, en su número 100, del 1° de septiembre de 1900. La crónica daba cuenta de un accidente ferroviario del que podrían haber sido víctimas fatales el coronel Rodríguez y el visitante italiano:

“El señor general don Nicolás Levalle dejó planteada la institución conocida por la «Remonta caballar». La dirección del establecimiento, situado en Bell Ville, provincia de Córdoba, fue confiada al coronel Victoriano Rodríguez, y este jefe ha sabido llevarla al grado de prosperidad que hoy ha alcanzado y que tanto ha sorprendido al general Volpini, venido al país buscando caballos de guerra para el ejército italiano.

Este distinguido jefe salió para mediados del mes, acompañado del coronel Rodríguez, escapando milagrosamente ileso en el descarrilamiento de trenes que tuvo lugar entre las estaciones Zapiola y Capilla del Señor, en la noche del 14 del corriente. El campo en que funciona la institución de BellVille, y que se complementa con otro establecimiento en San Rafael provincia de Mendoza, consta de 2088 cuadras cuadradas, todas sembradas de alfalfa y divididas en ocho grandes potreros que contienen el ganado. El general Volpini apartó con muy poco trabajo un a veintena de animales de alta talla, de gran cuerpo y de edad no mayor de ocho años. Estos caballos los llevará como muestra a su país, y no quiso elegir mayor número porque el gobierno iba a regalárselos. Luego visitaron él y el coronel Rodríguez todas las instalaciones, así de la Remonta como del Harás y del depósito de forrajes, que encierra todo el exceso de pasto que produce el establecimiento y con el cual se provee a las caballadas en servicio. Contenía esta vez 50 enormes parvas. En el establecimiento de remonta de Bell Ville existen alrededor de 300 caballos, 500 potros y 400 mulas. El Haras, en el cual se está formando el caballo de guerra tipo argentino, tiene como plantel 400 yeguas elegidas y 10 padrillos de las mejores razas de tiro y de silla.

El general Volpini felicitó al coronel Rodríguez por el estado floreciente del establecimiento y por el buen tino con que se habían hecho las instalaciones, aplaudiendo la distribución de la casa de administración, depósito de herramientas, dormitorios de peones, galpones de depósitos, almacenes, tanques de agua, bebederos y demás complementos. Los paseantes fueron luego a visitar la estancia del señor Santiago Díaz, lindera con la remonta caballar, que es uno de los más valiosos establecimientos ganaderos, no sólo de Córdoba sino también de la República. El regreso del general Volpini y del coronel Rodríguez se efectuó en los primeros días de la semana corriente.”

La calidad del caballo argentino era encomendada por el Ministerio de Guerra, recomendando el tipo de caballo criollo que, por sus condiciones especiales, respondía a las características de un verdadero caballo de guerra: "dentro de la mestización se debe procurar que la producción nacional equina reúna un tipo de potro de buena presencia y resistencia a las fatigas del servicio militar".