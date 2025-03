Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Respaldo sindical

La periodista recibía un mensaje del analista, quien le compartía las declaraciones del integrante del triunvirato de la CGT local, Ricardo Tosto, al programa radial Así son las cosas. “El intendente no tiene la responsabilidad de resolver el problema de la inseguridad”, consideró el dirigente.

Analista: Con lo tremenda que fue la semana pasada, me olvidé de comentarle algo que me parece digno de observación: el respaldo sindical que tuvo el Municipio. No creo que a la gente “de a pie” le interese. Es más, le diría que a algunos les molesta aún más ver ese tipo de comunicados o expresiones. Pero creo que debe haber sido un gesto a la gestión después de una semana tan complicada.

Periodista: Me llegó el de las 62O, se solidarizaban con el secretario Roberto Koch por lo del “piedrazo” del otro día en la oficina. ¿Hubo otro comunicado?

I: Lo escuché a Ricky Tosto de la CGT. Fue un respaldo más a De Rivas en lo personal que a la gestión en general. Dijo que en el gabinete hay “funcionarios que no funcionan”. Con todo lo que implica esa frase, ¿no? Más allá de eso, creo que los gremios han buscado explicar su postura desde el contexto nacional y la ruptura del tejido social. Algo que es cierto y obviamente no podemos soslayar en tiempos como estos. Entiendo el punto de ellos, así como también creo que a gran parte de la población no le bastan ese tipo de explicaciones.

P: Me interesa la parte en la que habló de funcionarios que no funcionan. Esto fue hace unos días, ¿verdad?

I: Así es. De ahí vino la crítica. Tosto dijo que había funcionarios que no salían a poner la cara ni a plantarse. No dijo nombres pero creo que dio a entender a quienes se estaba refiriendo. No sé cómo seguirá esto en lo que resta de la semana. Ayer se logró una instancia de diálogo importante con los cadetes. Por lo de la reunión con instituciones, no puedo decirle mucho. Ojalá que sean verdaderas reuniones de trabajo, con la frecuencia que ameritan y que haya funcionarios judiciales la próxima. Sería lo ideal.

Polémica por la muestra

El periodista recibía un dato de su informante respecto a las repercusiones que generó una muestra artística en la ciudad.

Informante: Ya me crucé en varios grupos con algo que puede traer cola en estos días. Me da la sensación de que están buscándole algo todos los días al Gobierno municipal.

Periodista: ¿Qué pasó?

I: Hace unos días se exhibió una muestra artística en la Tintorería Japonesa, con obras bien políticas. Hay imágenes de Juan Domingo Perón, pero también de Mauricio Macri y Javier Milei. Sobre este último, hubo un dibujo que causó escándalo…

P: ¿Por qué?

I: Tiene una esvástica dibujada en la frente.

P: ¡Ay! ¿Seguro que es el presidente?

I: Sí. De hecho, los que salieron a despotricar contra los organizadores de la muestra fueron los libertarios. Ahí es donde la ligó el intendente (Guillermo De Rivas). Leí en varios lados que fue él quien autorizó la muestra, pero la verdad es que se trata de la exposición de un artista particular al que le cedieron el espacio. Pero, técnicamente, podría decirse que esta gestión avaló las obras.

P: Ya veo porque me adelantó que puede traer cola esto…

I: Y no se sorprenda de que se empiece a correr la bola entre la oposición hasta que alguno saque un proyecto en el Concejo para hablar del tema. Nadie está dando explicaciones todavía, pero estimo que debe ser por el feriado. Con esto, los libertarios se van a hacer un festín. Kirchneristas, feministas, sindicalistas, todos en la misma bolsa para pegarle al intendente. Como dijo Román (Riquelme), “va a ser un año divertido”.

Aperturas de sesiones en la región

En una charla con su informante, el periodista aprovechaba para consultar sobre las novedades que empieza a dejar el inicio de año político en algunas localidades del sur.

Periodista: Che, hubo apertura de sesiones legislativas en algunos municipios, ¿puede ser?

Informante: Sí. Ya era hora (risas). Justo ayer estaba viendo algunas anotaciones sobre el tema. En Laboulaye hubo algunas novedades…

P: ¿Cómo cuáles?

I: El intendente (Gino Chiapello) anunció la Tarjeta Alimentaria Municipal, porque están notando que la asistencia que viene desde otros estamentos no es suficiente. Como en Laboulaye, en la mayoría de los municipios del interior están más que preocupados porque no están llegando a tiempo con las necesidades de la gente. Resulta que lo de la asistencia alimentaria es una parte, pero después en lo sanitario están teniendo problemas todos.

P: ¿Y eso cómo se lee en el marco de este año político?

I: Yo interpreto que es un llamado de atención de los intendentes que esperaban recuperación más rápido de lo que se está viendo. Me parece que todavía están cuidadosos y con expectativas, por eso no le tiran al presidente (Javier Milei).

P: Aparte, saben que Milei tiene respaldo de la gente.

I: No sé si tanto como antes. Menos en localidades como Laboulaye. Veremos en unos meses cuando vayamos a las urnas.

P: ¿Algún dato más del discurso de Chiapello?

I: “La Muni Cerca”, un programa que me suena parecido al “La Muni En Tu Barrio” que inauguró (Guillermo) De Rivas en su ciudad. Van a salir por los barrios de manera itinerante con las diferentes oficinas municipales. No digo que haya copiado la iniciativa, pero creo que toma inspiración de otras ciudades.

P: Es que Laboulaye está grande…

I: Es verdad.

EMOS: ¿Postergan los cobros de deuda?

El informante se comunicaba con la cronista para comentarle sobre un accionar que se postergaría hasta próximo aviso en el Ente Municipal de Obras Sanitarias.

Informante: Tengo el dato de que esta semana se habría comunicado la suspensión de las distintas acciones vinculadas a la policía tributaria. Notificaciones, llamados telefónicos a quienes tienen deuda y demás.

Periodista: ¿Por?

I: Saque usted sus conclusiones. Aparentemente, llegó un mensaje avisando que hasta nuevo aviso se suspendían los llamados telefónicos para instar al cobro y todo el accionar que tiene que ver con acelerar el pago de las deudas que tienen algunos contribuyentes.

P: ¿Esas gestiones suelen hacerse en un horario determinado? ¿Sabe qué se les pidió?

I: Entiendo que normalmente se hacen por la tarde. No sé si hubo alguna explicación. Quizás se reanude pronto, no lo sé. Las malas lenguas insinúan que los ánimos de la gente están muy caldeados y que, con todo el enojo que ha habido en estos días por la inseguridad, no suma mucho ir a cobrarle a la gente. Aunque sea lo que corresponde, ¿no?