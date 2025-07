Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Cuestionan el subsidio a la SAT

La concejala de Primero Río Cuarto, Antonella Nalli, aseguró que, en lo que va del 2025, el Ejecutivo solicitó al Tribunal de Cuentas $180 millones para la empresa de transporte urbano. Remarcó que, hace algunas semanas, el intendente destacó que el Municipio había dejado de pagar el subsidio a la SAT. El informante se comunicó con la periodista para dialogar al respecto.

Informante: Da la impresión de que lo del transporte, por más que todos estén de acuerdo con cambios que hay que hacer, no va a ser “light” en el Concejo. Hay un par de frentes con los que Primero Río Cuarto ya comenzó a pinchar: el subsidio.

Periodista: Es un tema fuerte y no esperaba que aplaudieran al oficialismo por esto. De hecho, el “volver al sistema anterior” le da varios argumentos a la oposición para usar a su favor.

I: Claramente. “Nosotros sabíamos que esto iba a pasar”, están diciendo. No van a dejar que el debate pase inadvertido porque saben que es un tema sensible. Y el oficialismo también tiene algo de lo que puede agarrarse: los cambios en el transporte fueron una promesa de campaña y ya ha comenzado a ejecutarse.

P: Pienso igual. El debate se va a plantear un poco en esos términos…

I: La pregunta que se hace la concejala radical es que, si ya no se pagaba el subsidio, ¿por qué se presupuestó una cifra de casi $2 mil millones para el transporte si no iba a subsidiarse? Esa cifra no está lejos de lo que se destinó en subsidios para la empresa durante el 2024…

P: A todo esto, aún no ha entrado en agenda lo de la licitación de la higiene urbana.

I: Se viene con todo el segundo semestre…

Vuelta inesperada

El periodista recibía el mensaje de un militante peronista desde la reunión del Partido Justicialista en el Circuito Centro.

Informante: Estoy en la casa peronista. Estamos todos reunidos para seguir planeando la campaña y vigorizar el partido antes de salir a militarla fuerte.

Periodista: ¿Algo que me pueda contar del temario?

I: No soy de buchonear todo (risas). Pero, ¿sabe a quién me crucé?

Periodista: ¿A quién?

I: A Guillermo Natali. Como era de esperarse, el concejal va a militar con todos nosotros por la lista de Hacemos Unidos.

P: ¿Unidos por el espanto?

I: Puede ser. Lo que está haciendo el Gobierno nacional no gusta y hay temor de que, si no se les pone un freno, esto puede llevarnos a un lugar de donde será difícil retornar. Si es que ya no llegamos a ese lugar…

P: ¿Le parece raro verlo a Natali ahí? Digo, es lógico que militar al oficialismo provincial encontrará a varios que son oposición en Río Cuarto.

I: Es que nunca se fue, creo. Sé que hay muchos compañeros que le hicieron la cruz cuando se presentó en la lista de Adriana Nazario y que hablaron de traición, pero pasó bastante agua bajo el puente y estamos todos alineados en lo mismo.

P: ¿Es el único nazarista ahí?

I: De los que jugaron el año pasado, sí. No está Franco Miranda, si es lo que me pregunta. Pero sí veo a algunos ex La Militante que estuvieron jugando para Sergio Massa en 2023 y ahora están de vuelta. Mire lo que logró Milei (risas)…

La autovía, para Septiembre

La cronista dialogaba con la informante de la región sobre la culminación de la primera etapa de la Autovía Río Cuarto- Holmberg. En diálogo con LV16, el intendente de Santa Catalina - Holmberg, Maximiliano Rossetto, manifestó que en septiembre culminaría la primera etapa de la obra que ya supera el 95% de avance.

Informante: Parece que, después de tanto esperar, hay un poco de certezas con el tema de la Autovía Río Cuarto- Holmberg.

Periodista: ¿Fecha?

I: El intendente dijo que en septiembre. Cuando esté, muchos no lo vamos a poder creer. Cuatro décadas reclamando y cinco años más o menos se tardó en esta primera etapa. Me pone contenta pero no quiero ni pensar en la segunda etapa. La veo difícil.

P: Hemos preguntado en estos días pero no se sabe bien qué va a pasar con eso. Algunos especulan con que la Provincia se haga cargo, ya que habían firmado un acuerdo de colaboración en su momento.

I: Vaya uno a saber.

P: Lo que también plantean varios intendentes es lo del mantenimiento de las rutas. Hay hasta propuestas de peajes temporales. En fin, ahora que lo pienso, la obra se inauguraría en plena campaña electoral. ¿Quién cree que se va a llevar los laureles?

I: Dudo que el presidente quiera hacerlo. Y sería un descaro si lo hiciera.

Más de la vuelta de Jure

En días de rosca radical y después de la reunión del congreso partidario de la Unión Cívica Radical, el periodista consultaba con su informante en el centenario partido sobre la situación de algunos actores políticos de la ciudad.

Periodista: ¿Qué me cuenta del congreso radical? Parece que se definió todo.

Informante: Parece, pero siempre puede haber una sorpresa. Me llama la atención que algunos correligionarios salgan a reírse de los peronistas que hicieron tanto lío para cerrar la lista en Provincia de Buenos Aires. Nosotros acá no podemos reírnos de nadie.

P: Vamos a lo importante. ¿Las listas estaban? ¿Cuántos riocuartenses había?

I: Tengo entendido que trascendió una lista en la que se suponía iba a estar alguno, pero era del lado de Ramón Mestre. La verdad que a mí no me importa. Yo me quedo con algo importante que dejó este proceso: la vuelta de Juan Jure, que no tiene que ver con esto…

P: Pero me dicen que no quería ser candidato…

I: Por eso iba al lugar reservado. Igual, va más allá de eso. Yo lo escuché al “Turco” decir que cuando entra en ritmo político se transforma. No sé si llegaba como candidato, pero capaz se quiera guardar para otra batalla más adelante…

P: ¿Otra batalla?

I: ¿Usted cree que no va a tomar parte en el debate de la ciudad que se viene? Está bien que De Rivas recién arranca, pero hay que armar. En dos apariciones, ya hizo más ruido que todo Primero Río Cuarto en un año.

P: ¿No le parece exagerado? Se le van a enojar…

I: A esto que le digo, lo puede compartir cualquiera. Es más, el peronismo ya se pone nervioso y saca del cajón de los recuerdos lo del plan de viviendas. Si se llegan a enterar cuantos terrenos entregó en ocho años y cuántos el peronismo Llamosas-De Rivas en nueve. Aparte, ¿no vio que la gente empezó a quejarse otra vez del estado de las calles? Digo, al mantenimiento de las rutas nacionales se lo reclamamos a Milei, pero ¿y qué con las calles del centro riocuartense? El “Turco” hace rato dejó de ser intendente…