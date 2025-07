Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Avanzan las 100 cuadras de pavimento

El periodista dialogaba con su informante en el Ejecutivo sobre la agenda municipal para el cierre de la semana.

Periodista: Me dicen que hay bastante movimiento en la Municipalidad. ¿Están preparando algún anuncio?

Informante: Nada sorpresa, le aseguro. Este viernes está lo de la licitación para pavimentar 100 nuevas cuadras en distintos sectores de Río Cuarto. Se hace la apertura de sobres en la Muni.

P: ¡Cierto! Es hoy. Anuncio esperado, ¿no?

I: Y sí. Es la primera obra pública municipal tras un año de gestión que tuvo poca inversión en infraestructura propia, y responde a una deuda histórica en calles sin asfaltar. Tiene que salir bien esto, porque marcará el rumbo de esta gestión.

P: ¿Para tanto?

I: Yo creo que sí. ¿No vio cómo están las redes y la opinión pública por el tema de las calles?

P: Entonces con pavimentar nuevas calles no alcanza.

I: No. Por eso notará que hay varios cortes. Hay cráteres que se tienen que arreglar, pero no podemos culpar a esta gestión por todo. El mantenimiento de calles es algo que necesita de mucho seguimiento, pero también presupuesto.

P: ¿El déficit no ayuda?

I: Para nada. Ahora, lo mejor es trabajar en obra pública y hacer que el vecino vea que la intención es recuperar la infraestructura. No para aparentar, sino para demostrar quiénes se están ocupando del tema y quiénes miran al costado.

P: ¿Se refiere a Nación?

I: Claro. Prepárese porque será el tema central de la campaña.

P: ¿No la seguridad?

I: También, pero por ahora viene tranquilo eso. Por favor, no sea mufa.

P: No era mi intención (risas). Sobre el tema de las 100 cuadras de pavimento, ¿cuánto costará y qué plazo tiene?

I: El presupuesto supera los 6.000 millones de pesos y la obra demandará unos 16 meses de ejecución. La intención es mejorar la circulación, especialmente en arterias clave como Saturnino Segurola, Cuba, República Árabe Siria, y otras en Alberdi, Banda Norte y sectores Sur y Oeste.

Reconocimiento a Evita

Como cada jueves, el periodista acudía a su informante en el Concejo Deliberante para consultarle lo que dejó una nueva sesión ordinaria del Legislativo.

Periodista: No me llegaron muchos mensajes suyos. Suelo tener el teléfono explotado en días de sesión en el Concejo. ¿No pasó nada?

Informante: Estuvo muy tranquila la sesión. Eso sí, al final hubo algunas intervenciones que pueden interesarle. El disparador fue un aniversario que se viene…

P: ¿Cuál?

I: El 26 de julio se cumplen 73 años de la desaparición física de Eva Duarte de Perón. Por ese motivo, algunos concejales pidieron la palabra para destacar la fecha. Lo hizo Franco Miranda, de La Fuerza del Imperio del Sur. Desde ese bloque también habló Marisa Cariddi, que se expresó en nombre de su partido (Libres del Sur). Resaltó que no son peronistas, pero que su partido reivindica a la mujer con convicciones, valores, principios y acción política. Igualmente, lo mejor estuvo al último.

P: ¿Por qué?

I: Pidió la palabra Milagros Obregón, que se mostró bastante emocionada en su alocución. “Con su militancia, abrió la puerta al voto femenino”, destacó la concejal peronista. Dijo que algunos todavía hoy reniegan de las transformaciones que llegaron por Evita, quizá lo más picante que se dijo hoy.

P: ¿La frase tenía destinatario?

I: Claramente. Se entendió que fue un palo a los sectores machistas de la política. Obregón dijo que, arrancando la campaña, las mujeres necesitan ser escuchadas y tener lugares. Mensaje para adentro también.

“Empezar por casa”

El trabajador municipal llegaba a la periodista para transmitir su opinión en relación a las últimas acciones del SUOEM Río Cuarto.

Trabajador Municipal: ¡Tanto tiempo! ¿No le da la impresión de que hace mucho no hablamos del tema gremio?

Periodista: Puede ser. Pero dentro de poco le iba a volver a escribir. Creo que en agosto se reabre la paritaria, ¿es así?

T M: Entiendo que sí. Pero imagino que habrán visto que el gremio local ha tenido mucho movimiento estas semanas. Bastante. Aunque, por lo visto, en otros municipios…

P: Bueno, el SUOEM tiene afiliados en distintos municipios pero creo que sé a qué apunta.

T M: Está buenísimo que acompañen a compañeros de otras localidades. Pero es mejor empezar por casa, ¿no? Molesta que haya reclamos más contundentes en esos municipios mientras acá es todo amor y paz con el Ejecutivo. Al menos esa es la sensación que da. Porque se habla del contexto nacional y las políticas de ajuste, que obviamente inciden, pero poco y nada se dice sobre el gobierno municipal. ¿Se enteraron que algunos compañeros no han recibido el pago de horas extras en tiempo y forma en los últimos días por ejemplo?

P: Perdón que lo saque de eje un ratito pero en estos días se cumplen tres años desde que asumió Jorgelina Fernández, ¿no?

T M: Sí. Y le puedo asegurar que mucha gente, aún perteneciendo a otros espacios de militancia gremial, le tenía mucha fe incluso. Incluso creo que hubo algunas buenas señales en su primer año. La vara estuvo muy alta por momentos, ya que con (Walter) Carranza no podíamos esperar nada. Ahora es distinto.

La mención a Grazziano

La cronista envió un mensaje del informante radical luego de la última sesión del Concejo Deliberante. Sobre el cierre de la jornada, el concejal prunottista, Augusto Lago, recordó a quien fue intendente de Reducción y falleció esta semana en un accidente aéreo, Jorge “Cacho” Grazzano.

Periodista: Recién escuché que Lago mencionó a Grazziano por su fallecimiento. Fue bien sobre el final de la sesión. Creo que ningún otro concejal agregó nada.

Informante radical: Qué raro. Yo lo que le puedo decir es que en todos los grupos de Whatsapp lamentaron la muerte del Cacho. Fue algo muy repentino y obviamente nos descolocó. Mucha gente recordándolo con cariño y anécdotas. Pero bueno, entiendo que si no sale en las redes es como si no hubiese pasado.

P: No digo que sea menos valioso pero es cierto que las redes cobran un valor importante en esos momentos. Los medios solemos recopilar los distintos mensajes de despedida que publican los dirigentes y sí, la mayoría de los que vi eran de Hacemos Unidos. Y por lo que me contaron de la ceremonia en Reducción, más allá de los intendentes, no hubo se vieron muchos dirigentes radicales del departamento.

I R: No sé decirle cuál es la razón pero entiendo que deje un sabor “amargo” el no haber visto tantas muestras públicas. Lo importante, creo yo, es quedarnos con el legado de dirigentes de fuste como el Cacho y tratar de replicar las cosas buenas que nos dejaron. Igual, ya que me cuenta esto de Lago, me hubiese gustado que otro concejal radical, por fuera del cordobesismo, le dedicara algunas palabritas al Cacho.