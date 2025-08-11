FMI: Argentina se encuentra entre los países con menores reservas internacionales de la región

De acuerdo a un reciente informe ublicado por GMA Capital, Argentina se encuentra entre los países con menor nivel de reservas de la región respecto de lo esperado por el organismo.

Actualmente, el país 42.114 millones, lo que representa solo un 54% del nivel que el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera "adecuado" para resguardar la estabilidad financiera, cabe destacar que el 24% de esas reservas corresponde al desembolso del FMI.

Por otro lado, Chile acumula el 79% del nivel sugerido, mientras que Brasil y Uruguay superan ampliamente el parámetro, con 120% y 181% respectivamente. El promedio en la región es de 121%, por lo que Argentina debería resguardar una cifra más cerca de los USD 93.100 millones.

Pese al complicado escenario financiero, recientemente el FMI otorgó un "weiver" - una exención - por el incumplimiento de la meta intermedia, es decir, luego de registrarse un desvío de alrededor de USD 3.600 millones respecto de la meta pactada en -USD 1.958 millones (a precios de hoy).

Ante esto, el organismo resolvió reducir en USD 5.000 la meta prevista para septiembre de este año. , sin modificar la meta final establecida para 2027. De esta forma, el incremento pendiente para 2025 rondaría los USD 3.600 millones.

En ese sentido, el FMI sugirió en su reporte que "será crucial que el Banco Central desempeñe un papel más activo en el proceso de acumulación de reservas, incluyendo la compra de divisas según un calendario predecible". Una estrategia similar a la que se utilizó en Chile, Colobio y Brasil.

Recientemente, el Gobierno Nacional utilizó 2.000 millones del desembolso del FMI para saldar una deuda interna que habilitó al Tesoro cancelar parte de las Letras Intransferibles en poder del BCRA. "Esta compra fue realizada con los USD 2.000 millones del desembolso realizado por el FMI producto de la primera revisión aprobada del programa anunciado en Abril de este año y servirá para continuar el proceso de recapitalización del BCRA fortaleciendo sus reservas para que sus pasivos, los depósitos de la gente y las empresas, tengan un mejor respaldo", confirmó el el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de su cuenta de X.

“En total, ambas operaciones de compra cancelaron deuda bruta del Tesoro por USD 16.886 millones reduciéndola en USD 2.886 millones y recapitalizando al BCRA por USD 14.000 millones”, detalló.