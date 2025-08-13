El Indec publicó que en julio la inflación fue de 1,9%

FMI: Argentina se encuentra entre los países con menores reservas internacionales de la región
Por Redacción Alfil
Este miércoles el Instituto Nacional de Encuestas y Censos (Indec) publicó los porcentajes económicos a nivel país del pasado mes de julio, en su informe destacaron que la inflación del séptimo mes del año fue de un 1,9%, dicho porcentaje provocó que el valor de inflación en los últimos 12 meses fuera de 36,6%.
El Índice de Precios al Consumidor de el pasado mes también demostraron una suba, con respecto al mes anterior, debido a que el porcentaje alcanzado en el mes de junio había sido de un 1,6%.
Otro de los datos que brindaron fue el aumento de rubros, el que se destacó fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles debido a su incremento de 1,5%; aumentando por debajo del promiedo. Otros sectores que estuvieron presentes en el informe fueron el de la Comunicación, la cual acumuló un 2,3% y el de Bienes y servicios varios con un 2,1%.
En base a las regiones del país, el instituto presentó que la Patagonia fue la región de mayor suba mensual alcanzando un 2,1%, y siendo escoltada por la región Pampeana (2%). No obstante, en términos de provincias Jujuy encabezó las subas con un 3,9%, seguida por Catamarca y Corrientes, las mismas cuentan con un 2,5%.
