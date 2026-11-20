El caso del bioetanol genera sensibilidad en Río Cuarto, pese al apoyo casi incondicional del campo y el empresariado al proyecto de Milei.

La relación entre Córdoba y el Gobierno nacional sumó un nuevo punto de fricción con anclaje en Río Cuarto. La postergada Ley de Biocombustibles volvió a colarse en la agenda parlamentaria, aunque no entre los temas que el oficialismo buscaba tratar, mientras Nación sigue sin impulsar la iniciativa. La demora fue uno de los argumentos que el cordobesismo utilizó para endurecer su posición frente a la Casa Rosada, en una sesión donde Javier Milei esperaba avanzar con la Ley de Malvinas y la reforma del Banco Central.

Desde la Municipalidad de Río Cuarto, Guillermo De Rivas expone las diferencias con el ajuste nacional al plantear las dificultades que afronta su Gobierno para suplir las necesidades que genera la crisis económica. El contraste se traslada también al Congreso por medio del riocuartense Carlos Gutiérrez, una de las referencias del cordobesismo local junto al intendente y al legislador provincial Juan Manuel Llamosas.

El diputado señaló que la falta de avances sobre el nuevo marco normativo, que ya cuenta con media sanción del Senado, también explica la decisión de Provincias Unidas de no dar quórum. El reclamo excede una discusión legislativa: involucra a una actividad estratégica para Córdoba y con fuerte presencia en el sur provincial, donde BIO4 representa uno de los principales actores de la industria.

El proyecto sigue trabado en las comisiones de Diputados y busca elevar los cortes obligatorios de bioetanol al 15% y de biodiésel al 10%, entre otras medidas para impulsar el desarrollo de la industria. La demora, advirtió Gutiérrez, resta previsibilidad para atraer inversiones, potenciar el empleo y acelerar la transición energética. En esa misma línea, entidades como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) enviaron un petitorio a Diputados para que avance la iniciativa.

El planteo vuelve a poner a Río Cuarto en el mapa de una disputa que se juega entre gobernadores y Nación, pero que tiene consecuencias concretas en la economía regional. La producción de bioetanol, vinculada al agregado de valor de la materia prima agropecuaria, forma parte de una matriz que la ciudad busca consolidar como motor de desarrollo.

El reclamo también expone una tensión en el escenario local. Sectores empresarios, agropecuarios y productivos que acompañaron distintas iniciativas del Gobierno de Milei comienzan a demandar respuestas concretas frente a las dificultades económicas y las expectativas de inversión. La Sociedad Rural, el CECIS y actores vinculados a la industria conviven con un escenario en el que el respaldo al rumbo nacional no necesariamente implica conformidad con sus resultados. Las dificultades que atraviesan las familias y el freno de la actividad empiezan a trasladar parte del malestar hacia el sector privado y agroindustrial, que también necesita previsibilidad para sostener empleo y proyectar crecimiento.

La discusión por los biocombustibles aparece así como algo más que un reclamo sectorial. Córdoba busca que sus demandas productivas formen parte de la agenda nacional y, en ese movimiento, Río Cuarto aporta una referencia concreta. La tensión entre Provincia y Nación encuentra en el bioetanol otro terreno de disputa, mientras el Gobierno nacional necesita sostener acuerdos parlamentarios para avanzar con su agenda de reformas.