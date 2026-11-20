Cuestionamientos al pliego del servicio de emergencias

La cronista dialogaba con el informante del Concejo Deliberante sobre el pliego de licitación del servicio de emergencias y la postura del concejal del Partido Libertario, Mario Lamberghini.

Periodista: Tenía entendido que esta semana podía votarse algo vinculado a la licitación del servicio de ambulancias en la vía pública…

Informante: Así es. Mario Lamberghini ha sido muy enfático en sus cuestionamientos al proyecto. Hace unos días elevó un dictamen en disidencia.

P: ¿Qué planteó?

I: Las críticas tienen que ver con las condiciones del pliego. Considera que los requisitos que se fijaron son demasiado exigentes y que obviamente van a impedir la participación de otras empresas. Y más allá de eso, considera que esta propuesta que pretendía aprobar el oficialismo no garantizaba reales controles de calidad ni consecuencias concretas ante posibles incumplimientos.

P: ¿Sabe si habrá alguna modificación?

I: Al parecer, el tratamiento podría darse la semana que viene y con modificaciones. No creo que el espíritu del proyecto cambie tanto pero por ahí toman algunas sugerencias. Por ejemplo, Lamberghini propone que se implemente un mecanismo de control cruzado a partir de la opinión directa de los usuarios del servicio. Ya sea a través de la web de Salud del Municipio o un sistema de calificaciones con estrellas, como se utiliza en Google. Mario ya venía manifestando su postura frente a este tema con una particular imagen hecha con IA. Bien al estilo libertario.

Errata

El informante compartía con el periodista un dato que corregía una información publicada días atrás.

Informante: ¿Ustedes escribieron sobre el chico que presentó Gabriel Bornoroni como su candidato a intendente en Las Higueras?

Periodista: Valentino Uliana, sí. Dicen que no se puede presentar porque no cumple la mayoría de edad que indica la Ley de Municipios y Comunas.

I: Bueno, eso venía a comentarle. No sé quién le habrá dicho eso, pero estaba equivocado. Valentino no tendría problema en ser intendente por mas que tenga 19 años. Lo respalda la Ley 10.311 de 2015, que justamente modifica la edad permitida para asumir como concejal: 18 años.

P: Está bien, pero ¿eso no aplica para concejal?

I: Pero la ley original indica en su artículo 40 que para ser intendente necesitas cumplir las mismas condiciones que para ser concejal. ¿Entiende? Se puede desde los 18. De ahí a que tengan la capacidad de gobernar siendo tan jóvenes, es otra cosa (risas).

P: Entiendo. Gracias por el dato. Obligada la corrección que haremos.

I: Es una cuestión de interpretación. Que no le quite el sueño. Pero entiendo también que los peronistas andan entusiasmados cuando creen encontrar algo para hacer daño. Le pegan a Bornoroni porque dicen que no conoce la Ley, pero los que no la conocen son ellos. Están apurados... o preocupados.