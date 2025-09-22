Kristalina Georgieva celebró el apoyo de EEUU a Argentina

La Directora General del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, celebró el apoyo del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quién esta mañana confirmó que el país nortamericano apoyará con lo necesario con la Argentina en materia económica

Georgieva retiuiteó el mensaje de Bessent y expresó: "esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino"

El comentario de Georgieva está relacionado con un posteo de Bessent, quien confirmó que Estados Unidos asistirá económicamente a la Argentina : “todas las opciones están sobre la mesa”, afirmó Bessent en su cuenta de X.

El mesaje de Scott Bessent

A través de su cuenta de X, el funcionario de la administración de Donald Trump manifestó en sus redes sociales que "Argentina es un aliado sistemáticamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de los Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina”.

Agrego además que “estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro".

Por otro lado, el funcionario estadounidense destacó que "las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande".

En un apartado, el Secretario del Tesoro se mostró optimista al asegurar: "Seguimos confiando en que el apoyo al Presidente Javier Milei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina".

Este martes el presidente se encontrará en la Ciudad de Nueva York con el Secretario del Tesoro y su par estadounidense, Donald Trump: “Los detalles estarán disponibles después de esa reunión”, comentó Bessent en su tuit.