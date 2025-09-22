Kristalina Georgieva celebró el apoyo de EEUU a Argentina

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestó a través de su cuenta de X la importancia de "los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino".

Economía22 de septiembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
IXqyrqAXd_360x240__1

La Directora General del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, celebró el apoyo del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quién esta mañana confirmó que el país nortamericano apoyará con lo necesario con la Argentina en materia económica

Georgieva retiuiteó el mensaje de Bessent y expresó: "esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino"

El comentario de Georgieva está relacionado con un posteo de Bessent, quien confirmó que Estados Unidos asistirá económicamente a la Argentina : “todas las opciones están sobre la mesa”, afirmó Bessent en su cuenta de X.

El mesaje de Scott Bessent

A través de su cuenta de X, el funcionario de la administración de Donald Trump manifestó en sus redes sociales que "Argentina es un aliado sistemáticamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de los Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina”.

Agrego además que “estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro".

Por otro lado, el funcionario estadounidense destacó que "las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande".

En un apartado, el Secretario del Tesoro se mostró optimista al asegurar: "Seguimos confiando en que el apoyo al Presidente Javier Milei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina".

Este martes el presidente se encontrará en la Ciudad de Nueva York con el Secretario del Tesoro y su par estadounidense, Donald Trump: “Los detalles estarán disponibles después de esa reunión”, comentó Bessent en su tuit.

Te puede interesar
582960

Tensión en los mercados: los bonos caen y el Riesgo País aumenta

Redacción Alfil
Economía18 de septiembre de 2025

los mercados atraviesan una jornada oscura tras la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y los rechazos a veto legislativo; los bonos y acciones se desploman, el riesgo país sube a 1.428 puntos y el dólar paralelo supera los $1.500.

Lo más visto
enroque-mestre (2)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto22 de septiembre de 2025

Reconstrucción en clave femenina | Bee Sellares durísimo contra García Díaz | Torres, recordó que él avisó | Castro sigue gritando el mismo gol | ¿Lo peor, ya pasó?

milei-en-cordoba1

Milei conoció los límites del ‘karinismo’

Felipe Osman
Provincial22 de septiembre de 2025

El presidente asistió a un lanzamiento de campaña desinflado, de magra concurrencia. Y las ausencias también estuvieron arriba del escenario. No fue Laje, ni la militancia de Sikora. No hubo radicales ‘con peluca’, ni participó el Frente Cívico. Como la lista, el acto reflejó el paroxismo de la pureza: la soledad.

ilustra-natalia-de-la-sota-schiaretti-y-llaryora-box (1)

Schiaretti vs Natalia y un win- win de carambola

Yanina Soria
Provincial22 de septiembre de 2025

Compiten porque se disputan parte del voto peronista, pero tienen objetivos distintos. La diputada va por su reelección (y una banca más) y el tres veces gobernador de Córdoba busca quebrar al Milei del 74%. Ambos peronismos festejarán el 26 de octubre.

gacia-elorrio

En la Ciudad, el deloredismo manda a votar a Elorrio

Carolina Biedermann
Provincial22 de septiembre de 2025

El deloredismo sigue enfrentado a Mestre. Algunos mandan a votar a García Elorrio en la capital y a la Libertad Avanza, en el interior. García Elorrio niega tajantemente que se trate de un pedido de Encuentro Vecinal y defiende los votos genuinos que el espacio siempre tuvo.