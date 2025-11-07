Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Unidad post electoral

La periodista recibía un mensaje del informante peronista sobre la participación de dirigentes sindicales de Río Cuarto en la renovación de autoridades de la CGT. Entre ellos Ricardo Tosto, Cristina Fernández y José Luis Oberto.

Informante: Me llegó una foto que muestra lo que ya le había dicho hace unos meses, cuando los sindicatos empezaron a jugar para el “Gringo” o Natalia. Esto no significó una ruptura del movimiento obrero de Río Cuarto. Era algo circunstancial nomás.

Periodista: La vi. También estaba el secretario de Trabajo, Ariel Peralta. Por lo que vi, Tosto bancó a (Oscar) Lingeri, dirigente sanitarista y uno de los que encabezó el acto.

I: Así es. Y si no me falló la vista, creo que hasta hubo alguna fotito con Hugo Moyano. Se ve que fue un buen momento para encontrarse con dirigentes nacionales y de todo el país pero yo me quedo con esto: la unidad del movimiento obrero de Río Cuarto en esa foto. Con una compañera que fue integrante de la lista de Natalia y compañeros que jugaron firme para Schiaretti.

P: Y ahora que se vendría la reforma laboral, supongo que se reforzará esa unidad.

I: Esta CGT no ha tenido drama de decir lo que piensa más de una vez. Que la mayoría haya acompañado al PJ provincial no quiere decir que no vayan a marcar una postura fuerte. Lo hicieron en su momento con la Ley Bases: marcaron lo que había que marcar a los diputados que votaron a favor e incluso algunos se reunieron con Natalia para agradecerle por haber votado en contra. Si no me equivoco, Peralta fue uno de ellos. Por eso le digo, la unidad está más que latente y en tiempos como los que corren, es imprescindible.



“Aprendan de papá”

El periodista recibía un mensaje del dirigente peronista, quien comentaba sobre una situación que tomó relevancia en Córdoba capital.

Dirigente: Le cuento que en la capital están otra vez con el tema de los “trapitos”. Los “naranjitas”, como le dicen ellos.

Periodista: Me han comentado lo mismo. Hace rato que no viajo a la capital, pero es un tema recurrente parece.

D: Sí, y ahora salió Martín Juez a marcar la cancha. El hijo de Luis…

P: ¿Y qué dijo?

D: Dijo que, si son ilegales, hay que “sacarlos cagando”. Que se trata de una cuestión de “decisión y voluntad política”. Mire qué curioso: en Río Cuarto ya lo empezamos a resolver hace rato. Parece que volvimos a primerear a la capital.

P: (Risas) Me veía venir el comentario.

D: Es llamativo que acá los volvimos a pasar. Primero con Uber, ahora con esto. Allá, recién están en la etapa del diagnóstico, nosotros en la del operativo. Le cuento a Juez que acá tiene un Gobierno peronista que ya tomó la decisión política de ordenar la actividad.

P: A full el autobombo (risas)

I: A las buenas hay que contarlas siempre para que después no intenten corrernos con las pálidas. Mire lo que ha logrado la ciudad más importante del sur a la que no vienen dándole tanta bola las capitales. Mientras allá discuten si los cuidacoches son ilegales, en Río Cuarto ya les encontramos la vuelta. Otra vez, la Docta mirando al Imperio. ¡Aprendan de papá! (Risas).



“Un mimo antes del golpe”

El periodista conversaba con el dirigente opositor sobre el lanzamiento del programa de Contribuyente Cumplidor, por medio del cual el Gobierno municipal ofrece importantes descuentos a los vecinos que abonen las obligaciones tributarias municipales al día o que lo hagan de manera anual en cuota única.

P: Vi que el municipio volvió a lanzar el “Contribuyente Cumplidor”.

I: Sí, versión 2026. La verdad es que no puedo estar en desacuerdo con una política que tiene el espíritu de premiar al vecino que paga en tiempo y forma. De hecho, es algo que se hace desde hace mucho tiempo. No lo inventaron los peronistas, por más que se hagan los que sí.

P: Hay rencores ahí.

I: (Risas) Hay que marcar lo que es cierto. Ahora, también es verdad que con acciones así están buscando fidelizar al contribuyente justo cuando se vienen los aumentos del próximo presupuesto. Un mimo antes del golpe.

P: Siempre aumentan los impuestos.

I: Siempre, pero no tanto.

P: En la Muni explican que esto responde a la economía nacional, los recortes, la menor coparticipación a municipios y la cantidad de servicios de los que el Estado municipal se tiene que hacer cargo.

I: Siempre van al viejo cancionero de echar culpas para arriba. Si bien es cierto que los intendentes no están recibiendo lo que deben, no me voy a bancar la falta de autocrítica que tienen. El peronismo tiene a su favor que puede pegarle a los radicales que están a favor de la motosierra, pero no es suficiente.

P: ¿Entonces qué hacemos?

I: Administrar mejor. Está bien este premio al contribuyente y querer mostrarse cerca del vecino responsable, el que sostiene los servicios. Pero algunos ya dicen que el descuento no alcanza frente a lo que se viene en 2026. Pero bueno, en tiempos de ajuste, cualquier gesto cuenta.



¿Qué pensará Adriana?

La periodista dialogaba con el analista tras conocer el ingreso del pliego licitatorio para la higiene urbana en el Concejo Deliberante.

Analista: ¿Sabe en quién pensé hoy cuando me enteré lo del pliego y todo lo que se viene ahora? En Nazario. Ella se ha especializado en cuestiones ambientales y es uno de los ejes en los que más hincapié hizo durante su campaña. De hecho, sus concejales son los que están impulsando un pedido de audiencia pública para tratar el tema. Y si va a haber prórroga como pide el oficialismo, al menos se podría aprovechar este tiempito para generar una instancia de participación.

Periodista: Es un tema que le gusta a Nazario, sí. Y recuerdo que hace unos años fue crítica de la gestión ambiental en la ciudad. Y gobernaba Llamosas.

A: ¡Claro! Fue en una entrevista. Dio a entender que faltaba bastante en ese aspecto. No sé si ahora ha opinado del tema.

P: Se ha mantenido bastante al margen y no la he escuchado opinar en general de la gestión De Rivas. Sí la vi activa acompañando a (Edgar) Bruno en la campaña pero me parece que nada más.

A: No la imagino saliendo a hablar de la nada sobre la licitación pero sin dudas está al tanto de como ha sido la gestión ambiental y el tratamiento de los residuos en este último tiempo. Si esa audiencia pública se realiza, creo que sería muy interesante escucharla.