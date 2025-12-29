Alfil Negro

Alfil NegroEnroque Corto29 de diciembre de 2025Redacción Alfil
Rubén Daniele
El secretario general del Suoem lidera una resistencia estéril a una reforma previsional consumada que afecta a su gremio como a ningún otro.
Alfil Blanco
Enroque Corto
Papá Noel trajo un adicional extraordinario | Ley Naranja | Spaccesi pone bajo la lupa a la UCR | Protegidos por Jr
Enroque Corto
El agradecimiento de Avilés a Milei | Juez esquiva la polémica y pide inteligencia | Los radicales boys | Dos potencias se saludan | Y ahora, ¿quién corta la naranja?
Enroque Corto
Sincericidio en la 13 | Aplausómetro en los pagos de Llaryora | Ojos en Alerta cumplió su primer aniversario | Cambio amarillo en la Legislatura
El verdadero Operativo Verano de Llaryora y la marquesina del 2027
En complemento al esquema de vacaciones para el verano, el gobernador encara la primera temporada estival como jefe excluyente del cordobesismo. Territorio, intendentes, gestión y contraste con Nación: el inicio real del camino al 2027, entre festivales y la ponderación del turismo cordobés.
El PJ corre el eje a la derecha y la UCR despliega la bandera social
Última sesión en la Unicameral con agenda de orden y control desde el peronismo y bandera social desde la UCR. Fuego cruzado entre Fernández y Gvozdenovich.
Llaryora satura en Capital y mixtura con manual libertario
El gobernador deshizo dos ministerios y reacomodó nombres dentro del gabinete. Suma jugadores para la Capital ´27. Tanto peronismo como sea posible, tanto mileismo como sea necesario.
Sin margen de maniobra, los gremios oficiarán una resistencia testimonial
Con la reforma previsional votada, promulgada y reglamentada, los gremios cumplirán con el deber de reclamar sin grandes expectativas. Arrinconados contra el calendario, con la vía judicial ya parcialmente obturada, y una indisimulable diferencia de prioridades en el frente interno.