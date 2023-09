Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“Manifestando”

El dirigente peronista llegaba a la periodista para hacer un comentario sobre los lugares que tendrán distintos espacios en la lista de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones municipales.

Dirigente peronista: No me mande al frente pero debo reconocer que envidio un poco cómo se organizan los muchachos radicales en materia de interna y demás. Pero por lo que leí, ahora la pelota está del lado del Pampa (como apodan a Gonzalo Parodi) y dependerá de que ellos sepan construir una lista que abarque a la mayor cantidad de sectores.

Periodista: Claro. Se dice que la gente de Abrile no habría estado de acuerdo con “redondearle” el 25% a la lista de Gonzalo Luján. Por lo que, técnicamente, no entraría en el juego. Pero eso no quiere decir que Evolución no sume a ese espacio a su armado. Lo mismo con el tema de las bancas reservadas. Hay que ver qué pasa con la alianza que se presentará finalmente en las municipales.

D PJ: Y… no se vaticinan cosas muy buenas para Juntos por el Cambio. Ellos mismos lo dicen. En off y en on (risas). Calculo que debe haber un par de dirigentes cruzando los dedos o “manifestando” que los sumen, ¿no? Después de todo, hay concejales de ese bloque que han hecho aportes interesantes desde sus bancas. No soy el único que lo piensa.

P: Eso habla bien de ustedes, ¿no? Dar ciertas señales de madurez polític.

D PJ: Me extraña que le sorprenda. Pero bueno, seguramente habrá que esperar un buen tiempo porque hasta que el intendente convoque a elecciones, empiece a regir el cronograma electoral y se presenten las alianzas, nada va a estar dicho. Y después recién vamos a conocer las listas. Quizás en febrero, por tirar una fecha tentativa.

P: Así es. Así que habrá que armarse de paciencia.

La incomodidad de Scoppa

El periodista conversaba con un dirigente del radicalismo sobre las versiones de un supuesto acercamiento entre Eduardo Scoppa y el llamosismo.

Dirigente: Para que vea que sus notas arman lío, recién me encontré con un colega que me preguntó si era verdad lo de Scoppa con los peronistas. Lo leyeron del Alfil…

Periodista: No me gusta eso de la exclusividad, pero lo metimos en agenda. Son cosas que no se pueden ocultar, aunque siempre aclaramos que son rumores fuertes.

D: Que después se confirman, seguro. Igual, vengo a comentarle que me llegó algo sobre el tema, hoy mismo, y es que Scoppa no está nada cómodo con que lo vinculen a (Juan Manuel) Llamosas.

P: ¿Por qué será?

D: Calculo que debe ser porque también quiere ser precandidato y no queda bien que lo anden vinculando con quienes puedan ser rivales. Pero yo creo que no debe ser lindo que, siendo radical, te terminen poniendo en el lugar de un paria.

P: A su manera, ya lo fue. ¿No fue candidato con espacio propio en dos oportunidades?

D: Puede ser, pero no lo hizo para pasarse al peronismo. De hecho, siempre estuvo en el medio, pegándole a todos por igual. Pero, en el interior, Scoppa sigue siendo espiritual y conceptualmente radical. Eso debe ser lo que incomoda.

P: ¿Acaso sigue dentro del partido?

D: Yo calculo que sí. Aparte, debe estar sintiéndose tocado por los ganadores de la interna que ahora salen a buscar a los radicales desencantados. Lo dijo el propio Gonzalo Parodi. Sin nombrarlo al “bocha” (apodo de Scoppa), estoy seguro de que se refirió a él.

P: ¿Y lo de parte de su equipo trabajando con Germán Di Bella?

D: Me dicen que eso no está orquestado por él y que no toma parte en ese trato. Lo de Di Bella es bien suyo, pero no sorprende que entren radicales. De hecho, hay gente que trabajó para Juntos por el Cambio, como parte del PRO, y que hoy laburan para Llamosas. El intendente está viendo que necesita gente de afuera porque le estamos comiendo votos. Pero me parece que lo de Scoppa está lejos de cumplirse. Me da a que es más un deseo de los peronistas que quieren hacer daño que una realidad.

Si hay ascensos, “define Llamosas”

El periodista recibía el mensaje de un informante en el peronismo.

Informante: ¿Se sabe algo de los puestos del gabinete provincial? Me dicen que Martín Llaryora es bastante reservado con eso.

Periodista: Supongo que se sabrán a última hora. Hay algunos nombres que suenan, pero pocos confirmados.

I: Le pregunto esto porque hace unos días noté cierto enojo entre algunos dirigentes por los dichos que surgieron sobre la posible suba de Mercedes Novaira al equipo provincial.

P: Son rumores, como todo. Pero también hay información que no sale de acá, sino que viene de allá.

I: Claro, me imaginaba eso. Ahora, me parece que, si alguno sube al Panal, lo hará solo con la venia suya. Define Llamosas.

P: ¿Tiene la última palabra?

I: La primera y la última. Es lo que quieren transmitir, que el intendente es el único que tiene contacto directo con el que será nº1 de Córdoba desde diciembre. Se dice que las versiones son más autogestionadas por los que quieren subir. ¿Entiende?

P: Entiendo la postura, pero vuelvo a decirle que el ruido no sale solo de acá.

I: Puede ser. Lo que sí se sabe es que los que se anotan solos para ser papa, no llegan a cardenales. Por lo que dicen, el intendente es el único que tiene la llave del ascensor.

AGEC: La Naranja largó la campaña

La periodista recibía un mensaje del informante del ámbito sindical, quien le comentaba sobre la campaña de la lista opositora en AGEC.

Informante sindical: Se terminó el misterio. Ya se sabe quienes son los integrantes de la lista Naranja de AGEC.

Periodista: ¿Y quienes son?

Informante sindical: “¿Quiénes son?” dijo Moria (risas). Bah, en realidad esa fue un poco la chicana de algunos simpatizantes del oficialismo, que decían que “nadie daba la cara” en la lista Naranja. Pero ya se conoce públicamente quienes son y van con una mujer como candidata a secretaria general: Mariela Matos.

P: ¿Qué se conoce de ella?

I S: Sé que está hace más de 20 años trabajando en Osecac. Ese dato ya nos dice que es alguien que conoce bastante como viene la mano en el gremio. O que por lo menos no es ajena a la actividad. Por otro lado, este espacio opositor hace rato que se está organizando. ¿Se acuerda de los carteles de “Chau Oberto” que se vieron en las calles hace como un año? Varios de esos también estaban en la manifestación que hubo en las puertas del gremio hace unas semanas.

P: Ah, sí. Habían protestado por el tema del horario de la asamblea para elegir a los miembros de la junta. También vi esos carteles ahí.

I S: Y al final, por el horario, no pudieron participar. En fin, va a ser un mes y medio bastante intenso con esta campaña.

P: Y yo que esperaba relajarme un poquito después de las generales de octubre (risas).

I S: No se ate los ruleros porque el 9 de noviembre van a estar moviditas las cosas.