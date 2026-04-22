De Rivas reordenó el gabinete para consolidar su esquema de poder

Guillermo De Rivas, Gregorio Oberti, Roberto Koch y Karin Bogni.

La decisión de Guillermo De Rivas de avanzar con una renovación integral de su gabinete municipal se ejecutó con bajo perfil, pero alto impacto político. Sin convocatoria a la prensa, el intendente tomó juramento a sus secretarios por la mañana y a los subsecretarios por la tarde, apenas horas después de enviar al Concejo Deliberante el proyecto del nuevo organigrama. La escena, austera en formas, contrasta con la profundidad de los cambios: un recorte cercano al 30% del gabinete que, según cómo se lo mire, puede explicarse como un gesto de racionalidad económica o como una depuración política cuidadosamente diseñada.

El rediseño apuntó principalmente a lo funcional, donde varias secretarías fueron absorbidas por otras. Deportes y Turismo, Desarrollo Humano y Trabajo y Empleo dejan de existir como tales para integrarse a estructuras mayores. Este movimiento permite simplificar la arquitectura del Ejecutivo, pero también redefine jerarquías y cadenas de mando. “Ningún funcionario se irá de la gestión”, adelantaban en la previa a la presentación del nuevo organigrama: más allá de los cortes, el foco estuvo en la reorganización y dejar la menor cantidad posible de heridos.

En ese esquema emergen tres figuras claramente fortalecidas. Roberto Koch se consolida como el principal organizador político del gabinete desde la Secretaría de Gobierno, la voz política autorizada por el intendente para ordenar la lectura del Ejecutivo en torno a la agenda, pero también quien llevará los hilos del armado interno del derrivismo. Gregorio Oberti concentra el músculo social bajo la órbita de Desarrollo Comunitario, absorbiendo áreas sensibles que marcan la agenda del presente. Karin Bogni, por su parte, gana volumen en Gestión con un rol más transversal, orientado a la organización y eficientización del aparato municipal, en línea con su histórica cercanía al intendente.

El mensaje hacia adentro es claro. La reconfiguración degrada —o directamente desplaza— a varios vinculados al llamosismo y también a sectores del kirchnerismo que habían sido incorporados en el marco de acuerdos electorales previos. Es el caso de funcionarios reunbicados como Milagros Scoponi o Adrián Gutiérrez, caso que evidencian un corrimiento deliberado de actores que ya no encajan en el nuevo esquema. En ese contexto, la continuidad de Fernando Bossio aparece como una excepción que confirma la regla: único sobreviviente del esquema K dentro de una estructura que conecta cada vez más con la postura del Panal de Martín Llaryora.

Ingeniería del gabinete

Aunque áreas clave como Economía, bajo la conducción de Pablo Antonetti, y Obras Públicas, con Martín Cantoro, no registran cambios sustanciales y siguen casi intactas desde 2016, el rediseño general apunta a consolidar una mayor presencia derrivista en la gestión. La continuidad de Antonetti garantiza el control fiscal en un contexto complejo, aunque con menos injerencia en el EMOS tras la salida de Jorgelina Bucciarelli. Allí, la llegada de Gastón Maldonado y la incorporación de Matías Paloma al directorio sugieren un intento del intendente por recuperar control político directo sobre el ente, algo que no había logrado durante la etapa en la que Juan José Oses estaba al frente. Maldonado dejó Prevención y Convivencia, que con la gestión del ex jefe policial Rafael Filippa pasará a tener un perfil más técnico.

En paralelo, la Secretaría de Gobierno suma atribuciones clave. Con el prunottista Roger Fabre a cargo de la subsecretaría de Prensa y Comunicación (antes en Estadísticas), el área pasa a concentrar no solo la política territorial y el vínculo con vecinales, sino también la construcción del discurso oficial. La incorporación de Empleo y Formación Laboral, con Darío Peralta en un rol de menor jerarquía, mantiene a la CGT dentro del esquema, aunque con menor peso relativo. Además, se creó la subsecretaría de Cooperativas, que estará a cargo de Marcelo Dutto, otro de los que sobrevivió al recorte.

En Desarrollo Comunitario, Oberti capitaliza la absorción de áreas sociales en un contexto económico adverso, donde la demanda sobre el Estado local tiende a crecer y la nueva fase derrivista exige contrastar con el gobierno nacional en tópicos sensibles. Discapacidad pasó a Subsecretaría, con Georgina Loser en esa función -antes al frente de la Secretaría de Desarrollo Humano. Sin embargo, el recorte también impacta en agendas específicas: Género y Diversidad pierden rango y pasa a coordinación, una jerarquía distinta que habla de las prioridades dentro del gabinete. Según indican desde el Gobierno, estas temáticas no pierden peso, sino que serán centralizadas bajo la órbita de Oberti.

La Secretaría de Gestión también amplía su radio de acción. La incorporación de Educación, ahora bajo la subsecretaría de Anabella Perfumo, y la continuidad del área de Derechos Humanos y Juventud, con Miguel Alonso al frente, consolidan a Bogni como una figura de articulación interna. En tanto, la salida de Nicolás Llamosas —hasta ahora subsecretario de Desarrollo Estratégico— hacia Desarrollo del Sur marca otro gesto de reordenamiento político: De Rivas decidió mover al hermano del exintendente fuera del núcleo del Ejecutivo y hacia una Sociedad del Estado.

El área de Desarrollo y Promoción Local, ahora encabezada por Federico García, también refleja el nuevo enfoque. La absorción de Deportes y Turismo implica un cambio de lógica, donde esas políticas pasan a integrarse en una estrategia más amplia de promoción económica. El corrimiento de Araceli Isla hacia la Subsecretaría de Turismo refuerza la idea de reconfiguración antes que de ruptura total.

Fin de la transición

En términos políticos, el movimiento parece cerrar definitivamente la etapa de transición iniciada tras la salida de Juan Manuel Llamosas de la intendencia. A casi dos años del inicio de la gestión, De Rivas avanza hacia un esquema propio, con menor dependencia de los acuerdos que le dieron origen. Sin embargo, la figura del exintendente sigue orbitando: no solo por su rol institucional y su proyección como armador regional, sino también por su peso específico dentro del peronismo cordobés. Desde el oficialismo descartan tensiones y hablan de “sinergia”, aunque el reordenamiento sugiere una delimitación más clara de roles.

La lectura que circula en el oficialismo sintetiza el momento en una frase: “cada cosa a cada cual”. El nuevo gabinete no solo reduce estructura, sino que ordena poder, delimita responsabilidades y redefine lealtades dentro del Ejecutivo. En ese equilibrio entre gestión y política, De Rivas apuesta a consolidar autonomía y comando propio en una etapa que ya no admite dobles conducciones.