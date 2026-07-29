Dólar Oficial
--
Reuters · Real Time
Dólar Tarjeta
--
Reuters · Real Time
Dólar Blue
--
Reuters · Real Time
Dólar MEP
--
Reuters · Real Time
Contado c/Liqui
--
Reuters · Real Time
Riesgo País
496
Reuters · Real Time

Enroque corto en Río Cuarto | Región Centro. Holmberg

De Rivas en Región Centro | Arrancó la campaña en Holmberg
Río Cuarto29 de julio de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

de-rivas-region-centro

De Rivas en Región Centro

La cronista recibió un mensaje del informante de la gestión municipal, a partir de la presencia del intendente Guillermo De Rivas en la inauguración de la sede permanente de la Región Centro en San Francisco.

Informante: El intendente estuvo en el acto de la Región Centro, en San Francisco. Río Cuarto no podía no estar en un evento en el que las tres provincias más productivas del país consolidan su trabajo en bloque para el crecimiento y desarrollo de nuestra región.

Periodista: Claro, Llaryora le traspasó la presidencia Pro Tempore a (Rogelio) Frigerio, ¿verdad?

I: Así es. Una jornada que mostró lo que tanto hace falta en estos momentos en nuestro país: tender puentes, trabajar en conjunto para que lleguen inversiones a nuestras provincias, planificar obras estratégicamente para que nuestra región se siga integrando productivamente. Eso es gestionar.

P: Dijo que Río Cuarto no podía no estar en una actividad como esa. ¿Me parece o insinuó que la sede podría haberse instalado tranquilamente acá?

I: Si es por el potencial productivo del sur de Córdoba, no tengo dudas de que se podría haber hecho acá o en alguna otra localidad de la zona. Sé que parecemos densos hablando de esto todo el tiempo pero la Circunvalación es un ejemplo de desarrollo en nuestro país y tenemos con qué demostrar el valor que puede aportar esta zona. Pero no me parece mal que San Francisco sea la sede porque, no solo que también es una localidad con una matriz productiva muy fuerte, sino que se aplicó un criterio de cercanía con las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Los gobernadores y sus equipos necesitan un punto intermedio para reunirse y seguir generando este tipo de encuentros. Y no dudo que a Llaryora le gusta sentirse local también…

 

 

Arrancó la campaña en Holmberg

El informante compartía con el periodista un indicio acerca del aparente comienzo del camino a las municipales de Santa Catalina de Holmberg.

Informante: ¡Arrancó la campaña en Holmberg! Están empezando a salir los primeros spots de campaña.

Periodista: ¿Spots? ¿Tan temprano?

I: Es que ya no faltan años, sino meses. En la Municipalidad obviamente viven en una especie de campaña constante porque el rendimiento de la gestión, malo o bueno, repercute en lo que vaya a pasar el año que viene. Pero no vengo a hablarle de Maxi Rossetto (intendente de Holmberg).

P: ¿De quién entonces?

I: Ignacio Alaníz. Está en modo candidato, pero por ahora sin propuestas. Ahora salió con una publicación cuestionando al Gobierno municipal por el uso de los recursos públicos…

P: ¿Pero el uso para qué?

I: Dice que a la gestión solo le importa recaudar “a como dé lugar” y que se la gasta en marketing. “Día a día vemos cómo la gestión Municipal busca recaudar a como dé lugar”, tiró.

P: A los tobillos…

I: Pero hay más. Empezó a enumerar una serie de irregularidades que dice está cometiendo la gestión Rossetto. Según él, están haciendo muchas multas y que muchas de ellas a adultos mayores que después no saben cómo pagar por medio de billeteras virtuales. Después sale con que no se invierte en educación vial y que por eso después les cobran multas.

P: Entonces, ¿la campaña empieza a ir por el lado del tránsito?

I: No sé, pero capaz que Alaníz irá por el bolsillo de la gente y el cobro de impuestos. “Cuando gastas más de lo que recaudas estás obligado a hacer estás cosas”, cerró. También está subiendo imágenes de la campaña anterior junto a Miguel Negro. Lo de la absolución me parece que lo empoderó.

Te puede interesar
ilustra-camusso-poniendo-bandera-democrata

El Partido Demócrata mete presión en el armado opositor del sur

Gabriel Marclé
Río Cuarto29 de julio de 2026
El Partido Demócrata prepara su desembarco territorial con la conducción provincial asentada en Laboulaye y busca conformar un frente con presencia en localidades clave del interior. La estrategia choca con las aspiraciones de La Libertad Avanza, que también pretende convertirse en referencia del voto opositor en esa región.
FotoJet---2026-07-28T204207

“El día después” de la Circunvalación y la mirada industrial

Julieta Fernandez
Río Cuarto29 de julio de 2026
La Cámara de Industriales Metalúrgicos de la ciudad y la UNRC presentaron un documento que aborda la necesidad de planificación territorial e industrial mientras se construye la nueva circunvalación. “El territorio puede construirse con decisiones aisladas o con una visión compartida y una agenda público-privada”, consideraron.
ilustra-abrile-y-mirando-refaccionando-concejo-deliberante

Propuestas opositoras bordean debate de posibles reformas políticas

Julieta Fernandez
Río Cuarto28 de julio de 2026
Primero Río Cuarto presentó un proyecto para modificar el reglamento interno y publicar todos los proyectos presentados en la web del Concejo Deliberante (hasta ahora, solo se publican ordenanzas o resoluciones aprobadas). La agenda vinculada a la labor legislativa reabre viejos debates en torno a la idiosincrasia del Concejo e incluso la posibilidad de reformar la Carta Orgánica. 
FOTO-NOTA-(99)

Llamosas, entre la banca que ganó y el Ministerio que podría llegar

Gabriel Marclé
Río Cuarto28 de julio de 2026
El legislador aparece en la nómina de posibles nuevos ministros del Ejecutivo provincial, aunque su rol en la Legislatura le permitió consolidarse dentro del esquema provincial. En el PJ del sur hay miradas divididas: algunos celebran la posibilidad de sumar un ministro, mientras otros advierten que sería una pérdida de representación.
ilustra-soldano-exploradoradora

Soldano explora territorio “ajeno”: la avanzada libertaria en la región

Julieta Fernandez
Río Cuarto27 de julio de 2026
La diputada continúa sus recorridas por el departamento y, al igual que en la campaña legislativa del año pasado, apunta a una agenda vinculada al sector productivo. Soldano visitó Elena, localidad gobernada por el radicalismo y, en particular, por una intendenta deloredista. La asignatura pendiente de LLA: sumar a intendentes del sur en funciones, más allá de consolidar referentes propios en las localidades.
Lo más visto
PANAL

El Panal manda a sus ministros a saturar en Capital

Felipe Osman
Provincial28 de julio de 2026
La Provincia concentrará esfuerzos en levantar la imagen del Gobernador en la ciudad. Habrá trabajo mancomunado con el municipio y juego para cada uno de los ministerios con anclaje en el territorio. Empieza el plan Llaryora 2027.