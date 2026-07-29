Enroque corto en Río Cuarto | Región Centro. Holmberg

De Rivas en Región Centro

La cronista recibió un mensaje del informante de la gestión municipal, a partir de la presencia del intendente Guillermo De Rivas en la inauguración de la sede permanente de la Región Centro en San Francisco.

Informante: El intendente estuvo en el acto de la Región Centro, en San Francisco. Río Cuarto no podía no estar en un evento en el que las tres provincias más productivas del país consolidan su trabajo en bloque para el crecimiento y desarrollo de nuestra región.

Periodista: Claro, Llaryora le traspasó la presidencia Pro Tempore a (Rogelio) Frigerio, ¿verdad?

I: Así es. Una jornada que mostró lo que tanto hace falta en estos momentos en nuestro país: tender puentes, trabajar en conjunto para que lleguen inversiones a nuestras provincias, planificar obras estratégicamente para que nuestra región se siga integrando productivamente. Eso es gestionar.

P: Dijo que Río Cuarto no podía no estar en una actividad como esa. ¿Me parece o insinuó que la sede podría haberse instalado tranquilamente acá?

I: Si es por el potencial productivo del sur de Córdoba, no tengo dudas de que se podría haber hecho acá o en alguna otra localidad de la zona. Sé que parecemos densos hablando de esto todo el tiempo pero la Circunvalación es un ejemplo de desarrollo en nuestro país y tenemos con qué demostrar el valor que puede aportar esta zona. Pero no me parece mal que San Francisco sea la sede porque, no solo que también es una localidad con una matriz productiva muy fuerte, sino que se aplicó un criterio de cercanía con las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Los gobernadores y sus equipos necesitan un punto intermedio para reunirse y seguir generando este tipo de encuentros. Y no dudo que a Llaryora le gusta sentirse local también…

Arrancó la campaña en Holmberg

El informante compartía con el periodista un indicio acerca del aparente comienzo del camino a las municipales de Santa Catalina de Holmberg.

Informante: ¡Arrancó la campaña en Holmberg! Están empezando a salir los primeros spots de campaña.

Periodista: ¿Spots? ¿Tan temprano?

I: Es que ya no faltan años, sino meses. En la Municipalidad obviamente viven en una especie de campaña constante porque el rendimiento de la gestión, malo o bueno, repercute en lo que vaya a pasar el año que viene. Pero no vengo a hablarle de Maxi Rossetto (intendente de Holmberg).

P: ¿De quién entonces?

I: Ignacio Alaníz. Está en modo candidato, pero por ahora sin propuestas. Ahora salió con una publicación cuestionando al Gobierno municipal por el uso de los recursos públicos…

P: ¿Pero el uso para qué?

I: Dice que a la gestión solo le importa recaudar “a como dé lugar” y que se la gasta en marketing. “Día a día vemos cómo la gestión Municipal busca recaudar a como dé lugar”, tiró.

P: A los tobillos…

I: Pero hay más. Empezó a enumerar una serie de irregularidades que dice está cometiendo la gestión Rossetto. Según él, están haciendo muchas multas y que muchas de ellas a adultos mayores que después no saben cómo pagar por medio de billeteras virtuales. Después sale con que no se invierte en educación vial y que por eso después les cobran multas.

P: Entonces, ¿la campaña empieza a ir por el lado del tránsito?

I: No sé, pero capaz que Alaníz irá por el bolsillo de la gente y el cobro de impuestos. “Cuando gastas más de lo que recaudas estás obligado a hacer estás cosas”, cerró. También está subiendo imágenes de la campaña anterior junto a Miguel Negro. Lo de la absolución me parece que lo empoderó.