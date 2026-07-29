“El día después” de la Circunvalación y la mirada industrial

“Cada obra transforma el territorio. La pregunta es si esa obra genera solamente crecimiento o genera desarrollo. La industria es mucho más que empresas. Necesita suelo, conocimiento, infraestructura, pero sobre todo una visión compartida de sus niveles”, manifestó Ricardo Gianni, gerente de la Cámara de Metalúrgicos de Río Cuarto. En un video publicado en las redes sociales de la CIM, se plantea la necesidad de aprovechar la obra en ejecución -considerada la obra vial más importante del país en estos momentos- para potenciar el desarrollo productivo de la ciudad y la región en materia industrial y económica.

“El corredor sur como oportunidad para el desarrollo social y productivo” es un documento que publicó la CIM Río Cuarto en conjunto con investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (Jorge de Prada y Emiliano Cahe), y que insta a pensar en el aprovechamiento de la Circunvalación de Río Cuarto para fortalecer el desarrollo industrial. La obra cuenta con seis frentes activos de manera simultánea y uno de ellos ya supera el 65% de ejecución. Se avizora que, a fines del 2027, la obra podría estar concluida.

“El territorio es una construcción colectiva. Puede ser construido con decisiones aisladas y fragmentadas y sus consecuencias, o con una visión compartida y una agenda público-privada”, plantean en el documento que pide abrir el debate a otros sectores para avanzar en un proceso de planificación industrial que potencie el impacto económico y productivo que, per se, la Circunvalación traerá como consecuencia.

El prólogo del documento, firmado por Ezequiel Podversic (presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos) hace hincapié en que muchas empresas quedaron encerradas por el crecimiento urbano, tienen dificultades para expandirse y advierten escasez de suelo industrial con infraestructura adecuada. El escrito plantea que la circunvalación debe abordarse como algo más que una obra vil y señala que la nueva traza “junto con otros activos como el Parque Industrial, BIO4, la Sociedad Rural y futuros polos industriales” va a redefinir el escenario para el sector como corredor productivo estratégico.

El espíritu del documento elaborado entre la CIM y profesionales de la UNRC pone el foco en la necesidad de que haya una planificación a mediano y largo plaza y advierten que, de lo contrario, se podría disparar la especulación inmobiliaria, aumentar el precio del suelo y desplazar a la propia industria, probablemente contradiciendo uno de los principales propósitos de la obra vial.

“Esto requiere comprender que el desarrollo industrial no puede pensarse únicamente desde la lógica individual de cada empresa. Necesitamos construir comunidad productiva. Necesitamos fortalecer los vínculos entre empresas, universidades, Estado, sistema científico-tecnológico y organizaciones territoriales. Necesitamos pasar de la fragmentación a la cooperación”, manifiesta el escrito que pide que se fortalezca el vínculo entre empresas, universidades, Estado, sistema científico-tecnológico y organizaciones territoriales para avanzar en este propósito.

“Creemos que este momento exige diálogo y planificación. Exige capacidad de construir acuerdos entre actores públicos y privados; pensar más allá de las coyunturas inmediatas; y asumir que el desarrollo territorial requiere continuidad, articulación institucional y visión estratégica”, dice el documento y anticipa que se ha conformado una iniciativa denominada “Sunset Industrial” que busca promover el debate participativo entre empresarios, universidades, especialistas y actores territoriales.

Cabe recordar que, a comienzos de este mes, el gobernador Martín Llaryora conformó una mesa de trabajo con empresarios locales e instituciones como el CECIS para dialogar en torno a los avances de la Circunvalación.

Se puso en marcha el programa de Ciclismo Seguro

El Gobierno de Río Cuarto suscribió el convenio que pone en marcha el programa “Ciclismo Seguro en el Autódromo”, una iniciativa desarrollada junto al Automóvil Club Río Cuarto y las entidades ciclistas de la ciudad que permitirá contar con un espacio destinado al entrenamiento y la práctica recreativa del ciclismo en un entorno controlado, organizado y seguro.

En ese marco, el intendente Guillermo De Rivas destacó el trabajo en conjunto que hizo posible la concreción del programa. “Hay que agradecerle al autódromo por el trabajo y la apertura de su espacio, porque es una responsabilidad y un desafío gestionarlo, reconociendo que nuestro autódromo se puso en valor por la fuerte decisión del Gobierno de Córdoba. Ahora podemos trabajar en conjunto para tener una mejor opción para los ciclistas y eso también es una gran satisfacción poder lograrlo trabajando entre todos”, expresó.

Por su parte, el subsecretario de Deportes, Rodrigo Siravegna, remarcó el alcance de la propuesta. “Este programa es para todos los ciclistas, que son muchos y no tenían un lugar seguro para andar. Lo venimos trabajando en conjunto con el autódromo, las entidades y cayó muy bien entre los ciclistas cuando los convocamos. Con esto, el riocuartense tiene un lugar seguro para practicar esta actividad de manera gratuita”, afirmó.

A su vez, el subsecretario de Gobierno, Fernando Bossio, señaló que “pudimos lograr este programa de ciclismo seguro para que todas las personas de Río Cuarto, aficionados y profesionales, puedan desarrollar esta actividad de forma segura en las instalaciones del autódromo”.

En tanto, el presidente de la Federación de Ciclistas Río Cuarto, Daniel Alaniz, celebró la puesta en marcha de la iniciativa. “Quiero agradecerles al municipio y al autódromo, porque buscamos un ciclismo seguro y nos escucharon . Ya no se puede andar más en las calles y las rutas y el único espacio que nos quedaba era el autódromo. Esto es una excelente noticia porque la veníamos esperando hace mucho tiempo”, sostuvo.

El convenio fue suscripto por el Intendente Guillermo De Rivas; el presidente del Automóvil Club Río Cuarto Alberto Cerdá; el presidente de la Federación de Ciclistas Río Cuarto Daniel Alaniz; y el presidente de la Vecinal Autódromo Rubén Silva. También participó el secretario de Desarrollo Económico y Promoción Local Federico García, junto a representantes de distintas escuelas de ciclismo de Río Cuarto y el Gran Río Cuarto.

En cuanto a su funcionamiento, el circuito estará habilitado los martes y jueves desde las 9 horas durante todo el día, y los sábados desde las 14, siempre de acuerdo con el calendario deportivo del autódromo. Por otra parte, como primera actividad abierta a toda la comunidad, el próximo domingo 2 de agosto desde las 10 horas se realizará una bicicleteada recreativa en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. La propuesta incluirá además un paseo de ferias, sorteos, astroturismo, una exposición de autos antiguos, actividades recreativas y música en vivo.