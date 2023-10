Por Gabriel Marclé

Hay dos versiones respecto al estado anímico del Partido Justicialista que construye el proyecto para competir por la intendencia en 2024 de la mano de Juan Manuel Llamosas, oficiando de jefe de campaña en sus últimos meses como intendente. En una de ellas se emite un mensaje de calma respecto a la elección de un candidato o candidata oficialista. Pero la otra lectura tiene que ver con la constante del “todavía falta” que antes se utilizaba para bajar las ansiedades y hoy generan el efecto contrario. En ese sentido, en el peronismo se percibe cierta preocupación por los tiempos: frente a tan extensa campaña presidencial, se acortaron los tiempos “ideales” para movilizar a un único candidato para la intendencia.

Si bien no hay gestos claros de impaciencia, en el entorno de Llamosas ya se habla de encuestas que “no dan bien”, no porque los números los encuentren por debajo de sus competidores, sino porque no genera confianza la veracidad de las respuestas que brindan los consultados. Para explicarlo mejor, un dirigente asegura que “no hay clima” de municipales y que, al estar toda la atención puesta en lo que ocurrirá de aquí a diciembre con las presidenciales, el resultado de los sondeos que se realizan por estos días podría variar con respecto a los que se puedan realizar a fin de año. “Capaz hoy nos sale que tal es el mejor candidato y mañana es otro”, cuentan.

Para Llamosas, las encuestas proporcionarán el dato clave para definir entre Guillermo De Rivas y Adriana Nazario, los dos que se habrían cortado solos entre los precandidatos -aunque no los nombren de esa forma. Sin embargo, lo que se percibe por estos días es que el margen de error de las consultas que se vienen realizando de manera interna es alto, a tal punto que esa parte de la campaña está bastante frenada.

El justicialismo esperaba tener al candidato listo para salir a la cancha a comienzos de noviembre, pero ahora aparecen voces que plantean el retraso de esa fecha hasta enero del 2024, cuestión que no genera simpatía en una parte del PJ: hay quienes consideran que esa situación beneficiaría a la oposición, que tendrá más tiempo para que Gonzalo Parodi crezca. “No nos olvidemos que ya no tenemos un Llamosas para competir”, lanzaba una de esas voces.

Las posibilidades de un ballotage estiran la cuestión. “No es lo mismo que gane Milei o que gane (Sergio) Massa”, comentaba un dirigente del PJ local respecto a lo que ocurrirá en las presidenciales y el posterior proceso de readaptación del mapa político en el que la capital alterna quedará en una fase más lejana que la provincia. Así es como se volvería cierta la posibilidad de terminar el 2023 sin un candidato peronista por la intendencia en juego.

Nazario se acerca

Mientras se debaten tiempos y posibilidades, los apuntados en la rosca sucesoria se siguen moviendo. El miércoles fue el turno de Guillermo De Rivas, la “estrella” del Presupuesto Participativo récord. Ayer fue Adriana Nazario la que sorprendió con una aparición en el marco de la entrega de créditos Vida Digna que se llevó a cabo en el Centro Cívico de la capital alterna.

La ex diputada fue invitada por las autoridades del Cívico junto a Juan Manuel Llamosas, en una actividad que sirvió para que ratificara su lugar activo en la militancia de Juan Schiaretti como candidato presidencial. La foto junto al intendente levantó suspicacias, pero desde La Militante afirmaron que se trató de un encuentro entre integrantes del mismo que equipo que busca convertir al gobernador cordobés en el próximo presidente del país.