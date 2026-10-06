LLA fuerza la agenda de violencia al borde del “carancheo”

Soldano usó sus redes para levantar la temperatura del debate por los hechos de violencia y homicidios en la ciudad.

El homicidio del último fin de semana en Río Cuarto volvió a funcionar como combustible para la estrategia local de La Libertad Avanza. Aunque ocurrió en el interior de una vivienda, terminó con un sospechoso detenido y, según la Policía, se encuentra esclarecido, fue motivo suficiente para que el frente que conduce la diputada Laura Soldano volviera a activar su maquinaria digital y convertir la agenda de seguridad en una herramienta de posicionamiento político.

Soldano usó sus redes para reproducir comentarios de vecinos y mensajes recibidos en su cuenta personal. “Río Cuarto está otra vez de luto. Esto es el resultado de una palabra que empieza con D y termina con O”, compartió la diputada sobre un mensaje que sugería la palabra “desgobierno”. En otra story resaltó un comentario que rezaba: “Viva Peronia. Río Cuarto versión Rosario”. La dirigente apuntó así contra el Gobierno peronista de la ciudad.

“Nos están matando en la calle” es la frase que busca instalar la facción digital de LLA Río Cuarto, aun cuando el último episodio no ocurrió en la vía pública. El dato vuelve a poner sobre la mesa cuál es el objetivo político de Soldano: más que discutir las circunstancias particulares de cada investigación, instalar una percepción general sobre la seguridad en Río Cuarto y asociarla con la gestión local.

Soldano ya había mostrado esta faceta desde septiembre, primero con el homicidio de una anciana en IPV Alberdi y luego con el crimen del joven Lautaro Figueroa ocurrido en Playa Bonita. Las redes son su principal vía de comunicación sobre estos temas, ya que no concede entrevistas ni suele exponer públicamente sobre la cuestión desde el lugar que ocupa en la Cámara de Diputados.

Desde hace poco, la líder del frente libertario en la ciudad atraviesa una etapa bastante más confrontativa que la que mostró desde 2025 y con la mirada puesta, cada vez más, en la disputa municipal. Su esfuerzo pasa por meterse en cada episodio de violencia que tenga a Río Cuarto como noticia y utilizarlo para construir una lectura política sobre la ciudad.

Ahí aparece la principal discusión. Los detractores de Soldano encuentran en esta estrategia una suerte de “carancheo” de la agenda de seguridad, especialmente cuando se intenta vincular cada homicidio con una responsabilidad directa del Estado municipal. La prevención y el abordaje de la seguridad urbana, sin embargo, involucran distintos niveles del Estado y no todos los hechos violentos tienen relación con las capacidades de intervención del Municipio.

El propio episodio de Castelli expone esa diferencia. Más allá de las acciones preventivas, el homicidio ocurrió dentro de una vivienda y la investigación derivó en la detención de un sospechoso. La discusión sobre la responsabilidad municipal aparece así bastante más desdibujada que en un episodio de violencia ocurrido en la vía pública.

El enfoque de Soldano, sin embargo, está puesto en otro lugar. El blanco elegido es el Gobierno de Guillermo De Rivas. Los dardos también podrían apuntar hacia la Policía de Córdoba, el Ministerio de Seguridad provincial o incluso la Justicia y la recurrente crítica sobre la denominada “puerta giratoria”. Pero el objetivo libertario parece estar en el Municipio.

Hasta hace algunos meses, ese cruce era menos imaginable. Ahora aparece como una consecuencia del crecimiento de una estructura libertaria que busca disputar específicamente la agenda riocuartense. El razonamiento es sencillo: si LLA consigue instalar que el oficialismo municipal es responsable de una sensación de inseguridad creciente, puede erosionar a una gestión peronista y, al mismo tiempo, presentar a sus dirigentes como alternativa.

Claro que este terreno es bastante resbaladizo para Soldano. Por un lado, termina forzando un enfrentamiento con la Municipalidad para una contienda que todavía está lejos de concretarse. Por el otro, intenta hacer bandera un tema sensible del que tienen poco conocimiento más allá de los hechos concretos y que denota la búsqueda de un despegue mientras LLA es noticia por tensiones internas y cuestionamientos al liderazgo de la diputada.

Por ahora, el Gobierno municipal no responde a la invitación de Soldano y los suyos para subirse al ring y empezar a palpitar una pelea que tiene más horizonte en 2028 que en la coyuntura inmediata. Los principales consejeros del Ejecutivo consideran que no es recomendable salir a confrontar con Soldano en un terreno dominado por las redes sociales, donde los libertarios se mueven con mayor soltura.

También existe, claro, la postura contraria: quienes creen que la respuesta debe ser política, mostrar fortaleza y evitar que LLA se quede con el monopolio de la conversación sobre seguridad. De hecho, en algunos sectores del peronismo anticipan la llegada de una contraofensiva, aunque también reconocen la necesidad de alejar a la gestión municipal de la inseguridad, una agenda que está en la jurisdicción de Provincia.

Hasta el momento, la red libertaria de identidad local crece casi sin resistencia directa del oficialismo. La estrategia de Soldano es clara: a riesgo de exponer su “carancheo”, el objetivo es aprovechar cada episodio que permita hablar de inseguridad para instalarse en una agenda municipal que hasta hace poco no parecía ser su principal territorio de disputa.

Octubre Rosa: qué actividades habrá y cómo acceder a controles gratuitos

El Gobierno de Río Cuarto presentó la agenda de Octubre Rosa, la campaña que durante todo el mes promoverá la prevención y detección temprana del cáncer de mama mediante actividades de concientización y controles gratuitos.

La subsecretaria de Género, Niñez, Adolescencia y Familia, Cynthia Bocchetto, destacó la importancia de facilitar el acceso a controles, mientras que el director de la Maternidad Kowalk, Diego Cagnolatti, remarcó el valor de la detección temprana. La campaña ofrecerá mamografías y ecografías, según cada caso.

La programación incluye talleres, conversatorios, muestras fotográficas y propuestas deportivas, además de recorridas por distintos barrios para facilitar turnos gratuitos para mamografías y controles ginecológicos.

También habrá torneos de fútbol femenino, actividades de deporte social y una peña para adultos mayores.

La propuesta busca combinar prevención e información durante todo octubre y reforzar la importancia de los controles periódicos.