Enroque corto en Río Cuarto | Las 3 claves de la política cordobesa hoy

Gvozdenovich apuntó a Quinteros por asesinatos en Río IV

La cronista recibió un mensaje del informante en relación a una publicación del presidente de la UCR provincial y legislador, Matías Gvozdenovich.

Informante: Gvozdenovich habló de Río Cuarto para pegarle a (Juan Pablo) Quinteros. Dijo que hubo cuatro asesinatos en los últimos días en la ciudad y “una escalada de violencia pocas veces vista en la provincia” pero que el ministro se preocupa solo por la visita del Papa y que la Policía haga controles de tránsito en la Capital.

Periodista: Es un dato que estos últimos hechos hayan cruzado la frontera de la ciudad. En términos políticos me refiero. Más allá de que la problemática es grave y es válido cuestionar a las autoridades, hay un poco de carancheo también.

I: Hay algo de eso. Porque después dijo que no entiende que las ambiciones personales de Quinteros, por ser intendente en la Capital, “estén por encima de la vida de los vecinos”. De paso, sugirió que el peronismo les apruebe las modificaciones en la Ley de Seguridad que propusieron desde la UCR. Y le dijo a Quinteros que Córdoba no termina en la Circunvalación ni la visita del Papa le va a devolver la vida a los cordobeses.

P: Bueno, para los que pensaban que estos operativos y algunas reuniones con la oposición por el tema del Papa iban a “limar asperezas”...

I: Olvidate. Yo entiendo que, ahora que el radicalismo ya renovó sus autoridades, buscan dar una señal de que tienen hambre de poder y buscan sacar al peronismo del Panal. Ahora, lo de pedirle al ministro que no se quede solo en la Capital… me parece que tienen que mirar para adentro también. De hecho, muchos radicales del interior opinan que fueron los dirigentes capitalinos los que trasladaron a los departamentos esta disputa interna que dividió aún más las aguas dentro del partido. En tiempos en los que, irónicamente, hablan de conformar un frente amplio opositor.

El Frente Renovador fortalece presencia en el sur

La cronista dialogaba con el informante sobre los movimientos de un espacio que comenzó a fortalecer su presencia en la ciudad.

Informante: Hace mucho que no hablamos del peronismo por fuera del PJ cordobés. Por ejemplo, el Frente Renovador. ¿Sabía que en Río Cuarto están teniendo más presencia? Sobre todo ahora que lanzaron capacitaciones virtuales a partir de una escuela de oficios.

P: Me había llegado el dato de la escuela. Es una iniciativa del FR en Córdoba, ¿verdad?

I: Así es. Con Tania Kyshakevych a la cabeza de partido y a nivel local, Marcelo Espíndola es el coordinador del FR. En tiempos en donde el desempleo ha crecido muchísimo, estas herramientas son necesarias y te permiten llegar de otra manera a los vecinos que la están pasando mal.

P: ¿Y cómo vienen en lo estrictamente partidario? Me refiero a si van a formar parte de alguna alternativa en las elecciones provinciales?

I: Orgánicamente, no se ha decidido nada aún. Pero puedo decirle que muchos compañeros del Frente Renovador, al menos en Río Cuarto, siempre trabajaron con peronistas que están en espacios como el movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof. Es más, la gran mayoría de ellos acompañó a Natalia de la Sota cuando fue electa diputada en la última elección. Yo creo que, si Natalia opta por no regresar al cordobesismo, estos espacios probablemente acompañen un proyecto encabezado por ella.

Yacobitti en la Feria del Libro

El periodista intercambiaba impresiones con un perspicaz observador de la política local sobre las presencias políticas en el programa de actividades de la Feria del Libro Juan Filloy.

Periodista: Viene bien movida la agenda de la Feria del Libro esta semana.

Informante: ¡Totalmente! Apunte la fecha: el jueves 8 de octubre llega Emiliano Yacobitti a presentar su libro en la carpa del Ex Palacio de Tribunales. Yacobitti no solo es vicerrector de la UBA y ex diputado radical, sino una de las voces nacionales más duras contra el Gobierno central en materia universitaria.

P: Mire usted. Justo en la previa de la marcha federal universitaria de la semana que viene.

I: ¡Por eso mismo! Promete levantar polvareda y convertirse en una de las visitas políticas más picantes de la Feria. Y le aseguro que la tribuna local va a estar bien nutrida. Se da por descontado que dirán presente autoridades de la UNRC, con la rectora Marisa Rovera a la cabeza.

P: Me resulta lógico.

I: Claramente. Pero escuche esta: no vaya a ser cosa que entre las sillas de primera fila se asome el propio intendente Guillermo De Rivas.

P: ¡Epa! ¿Qué le hace pensar que esté? ¿Tiene data?

I: Algo así. A pedir de los analistas más audaces, si el intendente peronista aparece por ahí se leerá rápido como una señal de visión compartida entre el oficialismo provincial y los radicales nacionales enfrentados a Javier Milei. Le dejo el trabajo de hacer esa lectura.

P: Usted no es mi jefe (risas).

I: También supongo que los radicales de la ciudad lo esperan para intentar ordenar un poco el relato partidario. Asumen las nuevas autoridades de los circuitos locales y se empiezan a imponer condiciones los dirigentes alineados con Rodrigo de Loredo, alguien que parece no está muy en la onda de Yacobitti. Así que prepare la libreta, porque esa presentación en la carpa va a dejar tela para cortar en todos los frentes.

Cavigliasso se sumó al reclamo por la 158

La cronista dialogaba con el informante de la región, quien le compartió las declaraciones del intendente de General Cabrera, Guillermo Cavigliasso, a LV16.

Informante: El intendente de Cabrera anduvo por Río Cuarto para presentar la fiesta de Sabores del Maní. Y cuando habló con los medios y se le preguntó por la situación de las rutas nacionales, su testimonio no escapó a la respuesta que esboza la mayoría de los intendentes: todos reclaman por falta de obra pública. Especialmente, obra vial que es sumamente necesaria para evitar accidentes.

Periodista: ¿Qué dijo Cavigliasso?

Informante: Como sabrá, la obra de la autovía en ruta 158 no se incluyó en el Presupuesto que envió el Ejecutivo nacional para el año que viene. Esa ruta tiene un deterioro importante y ya lo han planteado varios intendentes. Sin ir más lejos: Guillermo De Rivas, Eduardo Accastello. Pero que lo diga Cavigliasso tiene un plus. Es uno de los pocos intendentes que recibió a (Gabriel) Bornoroni en los últimos meses y podría decirse que comparte algunas visiones con este gobierno nacional. Pero no deja de ser un intendente del interior del interior que sabe lo que implica esta problemática.