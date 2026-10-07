Corralón Municipal: bajan tensiones y SUOEM defiende nuevo acuerdo

El Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales abrieron una instancia de diálogo que permitió descomprimir uno de los frentes de conflicto que había quedado abierto: el reclamo por el estado del Corralón Municipal y la falta de herramientas y maquinaria expuesta en el relevamiento realizado por los trabajadores del área. En una reunión a fines de la semana pasada, el SUOEM pudo dialogar con el secretario de Obras y Servicios Públicos, Martín Cantoro y distintos jefes de área del Corralón Municipal. Desde el gremio, valoraron la instancia y consideraron que se plantearon los problemas vinculados a la gestión, la falta de insumos y herramientas y el estado de distintas áreas operativas.

En diálogo con FM Gospel, la titular del SUOEM, Jorgelina Fernández, indicó que el Municipio “reconoció la situación” y que Cantoro les mostró documentación vinculada a la compra de maquinaria y herramientas previstas para el 2027. Incluso, Fernández consideró que fueron “desacertadas” las declaraciones previas de Cantoro en las que planteó que “si la producción del Corralón no da respuestas, se buscan alternativas” (frase que avivó aún más el conflicto durante la semana de asambleas del SUOEM).

Ahora, el sindicato muestra una actitud optimista a partir de este encuentro y consideró que “inicia una nueva era en el Corralón”. Cabe recordar que dicha dependencia municipal fue asociada, durante muchos años, al ex titular del SUOEM Río Cuarto, Walter Carranza, quien se desempeñó en el lugar y fue una suerte de “cacique” en dicha área (particularmente cuando estuvo a cargo de Vialidad). La conducción de Jorgelina Fernández había planteado recientemente que el sector siempre fue “el más descuidado” y que “distintas pujas políticas afectaron el funcionamiento del Corralón”.

No obstante, el sindicato evita hablar de un conflicto completamente cerrado. “Fue muy positivo para nosotros, pero no significa que los problemas están resueltos”, aclaró Fernández al programa Así son las cosas. La dirigente sostuvo que durante la reunión, los trabajadores y el Ejecutivo pudieron identificar una “falla en la gestión” y que ahora restan ver los resultados concretos de dicho diálogo.

En ese sentido, la incorporación de maquinaria e insumos aparece como uno de los puntos centrales de la nueva etapa. Fernández aclaró que el sindicato no cuestiona la contratación de empresas privadas pero insistió en que el Corralón debe contar con recursos propios y tener prioridad dentro de la estructura municipal.

La defensa del último acuerdo

La semana pasada, se firmó el último acuerdo salarial entre el Municipio y el SUOEM que comprende los haberes de septiembre a diciembre. En un video publicado por el sindicato, Fernández puso el énfasis en “la necesidad de sostener el salario y las fuentes de trabajo en este contexto económico”. La titular del sindicato destacó el esquema de aumentos del 1,8% mensual y acumulativo y la incorporación de $40 mil remunerativos al básico en dos tramos, así como la actualización del salario familiar a los valores de ANSES.

“Hoy en la Argentina el 45% de los trabajadores es informal, es decir trabajo en negro. Hay una desocupación del 7,9% y una subocupación que alcanza niveles superiores al 10%. Un contexto en el que sostener el salario, las condiciones y sobre todo los puestos de trabajo se vuelve un eje fundamental”, dijo Fernández y consideró que las pautas del último acuerdo van a impactar en la antigüedad, en las horas extras y el aguinaldo”,

“Mientras muchos trabajadores estatales lamentablemente pierden su fuente de trabajo o ven su salario retrasado o tienen que arreglar sumas en negro, nuestro salario básico va a avanzar entre un 8,7 y un 10,6% dependiendo las categorías en cuatro meses. Y al mismo tiempo, venimos trabajando y proyectando la reforma de nuestro Estatuto del Empleo Municipal y tenemos como desafío hacia adelante el organigrama y los concursos públicos y abiertos”, señaló la dirigente sindical.

Se presentó el festival “Sabores del Maní”

Del 9 al 11 de octubre, la 12.ª edición del Festival Provincial Gastronómico con Impronta Regional reunirá gastronomía, concursos, música en vivo y propuestas para toda la familia. “Río Cuarto y General Cabrera fortalecen el trabajo conjunto en materia de turismo, producción y cultura con la presentación de la 12.ª edición de Sabores del Maní”, remarcaron desde el gobierno local en relación al Festival Provincial Gastronómico que se realizará del 9 al 11 de octubre en el Cuadro de la Estación de General Cabrera, ubicado en la Av. Belgrano.

La presentación contó con la participación del intendente de Río Cuarto, Guillermo de Rivas, y el intendente de General Cabrera, Guillermo Cavigliasso, quienes destacaron “la importancia de profundizar la articulación entre las localidades del sur de Córdoba y generar propuestas que permitan poner en valor sus identidades y atractivos”.

Durante tres jornadas, Sabores del Maní ofrecerá clases magistrales de cocina, concursos gastronómicos, espectáculos musicales, food trucks, feria de artesanos y emprendimientos, además de actividades culturales y recreativas. El acceso será libre y gratuito.

En ese marco, de Rivas destacó la importancia de fortalecer la integración regional: “Es un desafío que tenemos. Nuestra ciudad, cabecera del sur por su tamaño, tiene que trabajar en conjunto con las localidades de la región. Que General Cabrera haya venido a Río Cuarto a presentar una nueva edición de este Festival Gastronómico de excelencia para la región es, para nosotros, un verdadero motivo de orgullo y una muestra de cómo podemos seguir potenciándonos juntos”.Asimismo, remarcó el vínculo entre producción y turismo: “Es un modo de cómo nos potenciamos y cómo, a través de la producción, también se genera el turismo gastronómico”.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo de Río Cuarto, Araceli Isla, destacó el valor de estos encuentros para fortalecer la identidad regional: “Hablamos de turismo productivo, de todo lo que tiene que ver con nuestra identidad provincial. Nosotros, en el sur, trabajamos en este caso con los festivales, fortaleciendo este trabajo regional mancomunado y poniendo en valor lo que nos identifica”.

En tanto, Cavigliasso resaltó el significado del maní para General Cabrera y su proyección internacional: “Lo que queremos mostrar con este festival es lo que significa el maní para nosotros, para los cabrerenses, para quienes trabajan día a día y lo importante que es para nuestra localidad. El maní nos conecta con el mundo: todo el maní de la zona sale hacia diferentes países, y eso nos llena de orgullo. Queremos mostrar nuestra identidad a través de este festival gastronómico y seguir fortaleciendo las rutas productivas que empiezan a tomar color en Córdoba”.

Durante todo el fin de semana habrá paseo gastronómico, food trucks, feria de artesanos y emprendimientos y distintas propuestas culturales y recreativas. “Sabores del Maní se consolida como una celebración de la identidad productiva y gastronómica de General Cabrera y la región, generando un espacio de encuentro que vincula producción, turismo, cultura y entretenimiento y que proyecta al sur cordobés a nuevos públicos”, indicaron en el comunicado oficial.