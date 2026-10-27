Ex intendentes del PJ advierten su jugada (con o sin sello oficialista)

El peronismo del sur cordobés empieza a mover sus fichas de cara al 2027. Según pudo saber Alfil, al menos siete ex intendentes del departamento Juárez Celman tendrían intenciones de volver a competir en sus municipios, en un escenario en el que la principal incógnita apunta al respaldo que recibirán (o no) de parte del gobierno provinciall. La advertencia que empieza a tomar forma entre los dirigentes es que están dispuestos a jugar, incluso si la Provincia decide respaldar a quienes gobiernan actualmente dichas localidades.

En el PJ regional, hace tiempo que circula la premisa de que las encuestas tendrán un peso importante. Los armadores provinciales ya comenzaron a medir el posicionamiento de los actores que aspiran a volver a gobernar sus localidades y, por supuesto, de los que actualmente están en funciones y buscan obtener su reelección. El mapa de los posibles regresos incluiría a Marcelo Migliore en Charras; Darío Florit en Olaeta; Omar Farías en Bengolea; Andrés Passero en Reducción; Gerardo Allende en Santa Eufemia; Carlos Benítez en Huanchilla; y Fabio Guaschino en La Carlota. Se trata de dirigentes que gobernaron bajo sellos justicialistas y que no descartan volver a recuperar la conducción de sus localidades.

No resulta menor que, en la mayoría de esos municipios, actualmente gobiernan sus sucesores: dirigentes del mismo color político que apuntaron a ser la continuidad de los ex mandatarios (ya que en 2023, estos ex intendentes se vieron limitados por la normativa provincial y no pudieron repetir mandato). Si finalmente se concreta la jugada que anticipan, es muy probable que haya más de un candidato peronista en dichos municipios.

En otras localidades, el panorama presenta matices. En Bengolea, gobierna Jorgelina Domínguez (de una fuerza vecinalista) y en Reducción, Gina Grazziano, (radical aliada al gobierno provincial y la primera intendenta que ganó bajo el sello de Provincias Unidas). Cabe recordar que, en 2025, Reducción volvió a tener elecciones municipales tras el fallecimiento del entonces intendente, Jorge “Cacho” Grazziano.

Más allá de esta “movida” que involucra a ex mandatarios del departamento Juárez Celman, la discusión también se ha replicado en otros departamentos del sur. Por ejemplo, en Río Cuarto, los armadores del PJ provincial también apelan a que las encuestas tengan la última palabra. Más allá de cierta “prioridad” entre los propios peronistas, aquellos opositores “aliados” que presenten un buen posicionamiento podrían ganar la pulseada. He aquí una de las consecuencias políticas más evidentes del desfinanciamiento de Nación que afecta a los municipios del interior: salvo aquellos intendentes radicales que jueguen abiertamente con Rodrigo de Loredo (o el frente opositor que pueda encabezar La Libertad Avanza), el PJ provincial podría sumar a más radicales “disidentes” e intendentes vecinalistas. Es decir, aquellos que adopten una actitud pragmática y acompañen la candidatura de Martín Llaryora.

Por supuesto, el escenario no es tan simple en una elección que tendrá, por primera vez, a un candidato a gobernador de La Libertad Avanza. Pero a nivel municipal, el abanico de posibilidades es aún más amplio: además de aquellos candidatos de Hacemos Unidos por Córdoba (o aliados), podrían conformarse alianzas de todo tipo. Incluso algunas que contemplen a un sector del PJ y al propio partido violeta, tal como lo están ensayando en la localidad de Holmberg (de la mano del ex intendente Miguel “Minino” Negro).

En tanto, la advertencia del grupo de ex intendentes de Juárez Celman hacia el Panal seguramente no sea una decisión inclaudicable. A priori, el mensaje será un llamado de atención para que el PJ provincial reconsidere acompañarlos. De lo contrario, “el que avisa, no traiciona”.

Municipio fortalece infraestructura educativa en 26 escuelas

El Municipio informó que realizó 54 tareas de reparación y mantenimiento en instituciones educativas de distintos niveles. Los trabajos abarcaron 13 rubros y forman parte de las acciones destinadas a mejorar las condiciones edilicias de las escuelas de la ciudad.

A través del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP), el Municipio continúa desarrollando intervenciones en establecimientos de distintos niveles y modalidades, con el objetivo de atender las necesidades edilicias y contribuir a que las comunidades educativas cuenten con espacios adecuados para el desarrollo de las actividades.

Durante la semana del 19 al 23 de octubre, las tareas alcanzaron a 26 establecimientos educativos de la ciudad, en los que se concretaron 54 intervenciones. Del total de trabajos registrados, 45 ya fueron finalizados, mientras que otros nueve permanecen en ejecución.

Las acciones comprendieron 13 rubros vinculados con la reparación, el mantenimiento y la conservación de los edificios. Entre ellos se encuentran trabajos de plomería, herrería, electricidad, albañilería y gas, además de intervenciones relacionadas con bombas de agua y desagote, filtraciones, mobiliario y mantenimiento general. También se realizaron tareas de control de plagas y desinfección, y trabajos en espacios verdes, poda y corte de pasto.

La diversidad de intervenciones responde a las distintas necesidades que presentan los establecimientos, desde reparaciones puntuales hasta tareas destinadas a preservar las condiciones generales de funcionamiento de las instalaciones. En ese marco, el mantenimiento edilicio permite atender problemas cotidianos que pueden afectar el uso de los espacios escolares y dar continuidad a las actividades en condiciones adecuadas de habitabilidad.

El operativo incluyó instituciones de nivel inicial, primario y secundario, además de establecimientos de educación especial y de adultos. Entre las escuelas alcanzadas se encuentran la Escuela Normal Superior Justo José de Urquiza, la Escuela Especial Vicenta Castro Cambón, el IPEM Nº 27 Dr. René Favaloro, el IPEM Nº 28 Villa de la Concepción del Río Cuarto, el IPET Nº 314 Libertador General Don José de San Martín y el CENMA Banda Norte, entre otras.

La intervención en establecimientos de diferentes características permite abordar un conjunto amplio de demandas vinculadas con la infraestructura escolar. Las tareas de mantenimiento incluyen tanto aspectos relacionados con las instalaciones y los servicios básicos como el acondicionamiento de los espacios exteriores y la conservación del mobiliario.

“A través del FODEMEEP, el Gobierno local sostiene una línea de trabajo orientada a dar respuesta a los requerimientos de las instituciones educativas provinciales radicadas en la ciudad. La continuidad de estas acciones busca atender las necesidades que surgen en el funcionamiento cotidiano de los edificios y contribuir a preservar las condiciones de seguridad, higiene y habitabilidad”, señalaron en el comunicado oficial.