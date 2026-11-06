Noticias desde el frente cultural

Inauguración en el Caraffa y en Marchiaro; un single instrumental, un libro en la Feria y el Espacio Burnichon.

Seis muestras el día seis

Cierra con diversas ofrendas su temporada el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa (Av. Poeta Lugones 411), hoy a las 19.30 inaugurando (hasta marzo) este día seis, el mismo número de exposiciones “que cruzan épocas, materialidades y sentidos: el caos creativo de Semilla Buciarelli, el arte textil de Karola Margara, la sátira gráfica de Alejandro Barbeito, la tecnología en amalgama con el arte de Esotecnia.lab, y dos propuestas con obras de su colección.” Yendo al final, las Sala 2 ofrece una constelación de obras de colección del Museo bajo el título “Un viento sagrado”, inmersión en lo religioso y lo sagrado, no ajena a la visita del Santo Padre a este rebaño del centro del país. Lo mismo cabe destacar, en la Sala 3, el despliegue de la tercera entrega del ciclo Visualmente incorrectas: “El alma. Notas para la sobrevivencia”, las creadoras mujeres en las colecciones institucionales, con obras de Sofía Bothlingk, Ananké Asseff, Mariette Lydis, Sara Fernández y Marcia Schvartz, entre otras.

Esto y lo antedicho dan cuenta de una inauguración riquísima en imágenes que no sabíamos que necesitábamos ver.

Una galería sigue su impulso

Sin soltar el hechizo de lo visual, se puede decir que la Galería Marchiaro se ha quedado manija tras haber reunido obras de cuatro grandes cultores del dibujo para el Mercado de Arte Contemporáneo que la tuvo como nodo, sobre el fin de septiembre de este año. La galería de Belgrano 609, B° Güemes, ha decidido seguir adelante con la muestra conjunta de obras de Fernando Allievi, Remo Bianchedi, Pilar Ferreira Peltzer y Roger Mantegani, cuatro artistas de la casa, cuatro nombres netos del arte de Córdoba en torno a cuyas obras se articula esta propuesta de exhibición. Inaugura a las 19.

Tema, puente y lanzamiento

Hoy se lanza un tema musical, un formato bien de la era pospandémica. “Puente sin fin” se titula esta composición de Jorge Martínez, pianista y creador de enorme calidad y probada experiencia. Jorge la compuso y también la arregló para quinteto de piano, violín, guitarra, contrabajo y percusión, un lujo que se puede dar y que ocurre en un nivel de genuino desafío musical, que se agradece. Con sonoridades litoraleñas, parte del alma de origen de Jorge Martínez, y un horizonte latinoamericano que nos es común, el single se inscribe en el universo estético del disco previo del músico: “El paisaje que llevo”. Grabado en Islandia Estudio, bajo el oído de Seba Palacios, cuenta con los músicos precisos para la tarea, junto al piano del autor: Julieta Duret en violín, Emiliano Arce en guitarra, Lucas Sánchez en contrabajo, Nacho Ducasse en percusión. Sello iNB Música.

Dúo para un recital intimista

A las 20, en la Sala Luis de Tejeda del Teatro del Libertador San Martín (Vélez Sarsfield 365), habrá un concierto a cargo de dos artistas que se destacan en la escena principal de la canción argentina: Lucas Heredia y Carolina De La Muela. El dúo propone un recital intimista para piano, guitarra y voz, con obras propias y otras del cancionero argentino y del Río de la Plata.

Entrada general $35000.

Apenas asomados a la Feria

La 40° Feria del Libro Córdoba 2026 continúa su programación. Pasado este fin de semana, tendrá al menos un día de receso, tal vez más, acomodados a la presencia de León XIV en Córdoba, en que un gran operativo restringirá los espectáculos y la circulación habitual en el entorno de su venida al centro de Córdoba. En lo que respecta a este viernes, algunos momentos se recogen, entre tantos que brinda la mega cita anual con los libros.

•A las 18 hay una mesa de diálogo titulada “Los oficios del libro”, un encuentro con representantes del sector editorial, donde se libra una de las grandes batallas por la cultura en tiempos de un granizo de desprecio que ya mejorará. La mesa analiza el vínculo complejo entre editoriales y librerías independientes, y participan: Soledad Graffigna (El Volcán Azul), Rubén Goldberg (Rubén Libros), Flavia Rojas y Dolores González (Editorial Cielo Invertido), Juan Maldonado (Editorial Alción). Modera: Ibero Martínez. (Curador FLC y librero en El Espejo Libros). Carpa Juan Filloy.

•En la Carpa Lilia Lardone y a la misma hora habrá un diálogo con Julia Rosemberg y Alejandro Rabinovich, sobre “Héroes de la última fila: La movilización y organización popular en las guerras de la independencia”, cómo nuestra patria fue liberada por los más pobres, quiénes eran y qué significado específico esconde su resonancia. Lorenzo Abbona presenta y modera el diálogo.

•A las 19, Eugenia Cabral invita a la presentación de su libro de poemas “Creatura solar” en la carpa de la Agencia Córdoba Cultura en la Supermanzana de la Feria. Se trata de una edición reciente de lo que nació como un libro-objeto, allá por 1995, sobre el que Eugenia puntualizó en su momento: “este libro-objeto fue perpetrado por Eugenia Cabral para Anahí Cáceres, autora de las obras con cuyos catálogos confeccionó los collages” que contiene este manantial poético de la autora. Estará a cargo del poeta mayor Hernán Jaeggi, compañero de Eugenia en los tiempos oscuros, cuando formaron junto a otros y otras poetas el grupo “Raíz y Palabra”.

•Entre las actividades surgidas en el seno del Espacio Alberto Burnichon de la Feria del Libro, donde se nuclean las editoriales independientes para visibilizar la producción literaria local, se cuenta la presentación, esta tarde a las 18, en el Museo Evita – Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511) del libro “Rescatar las imágenes. Iconoclasia para un mundo hipervisual”. Coordinada por Manuel Molina y Eugenia Roldán y publicada por Lote 11, esta flamante edición reúne el trabajo de más de 10 artistas y autores locales. A cargo de dar la bienvenida a la novedad estarán Carina Cagnolo y Mariana Robles.